Tín dụng áp sát 20 triệu tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước lý giải việc loại room các lĩnh vực, dự án trọng điểm

Ngày 2/7, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026. Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo.

Hướng tín dụng vào các động lực tăng trưởng

Thông tin về công tác điều hành tín dụng, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước.

Chỉ rõ một số điểm mới trong điều hành tín dụng gần đây, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, nhằm góp phần hỗ trợ chính sách phát triển nhà ở xã hôi,̣ đáp ứng nhu cầu nhà ở chính đáng của người dân và đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp phục vụ sản xuất, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, ngày 29/5/2026, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo tới các tổ chức tín dụng về việc không tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Tín dụng tăng 7,41% so với đầu năm “Với các giải pháp đồng bộ, đến ngày 26/6/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm 2025; tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025” - Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà thông tin.

Ngân hàng Nhà nước cũng thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về việc đảm bảo nguồn vốn tín dụng phục vụ triển khai các dự án có quy mô đầu tư lớn, có tính chất lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản thông báo tới các ngân hàng thương mại về việc được loại trừ dư nợ tín dụng/cho vay mới phát sinh đối với các khách hàng nhằm triển khai các dự án nêu trên khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng hàng năm.

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cũng nhấn mạnh, Ngân hàng Nhà nước đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Trong đó, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ rõ cơ cấu tín dụng phù hợp với cơ cấu ngành kinh tế, ông Nguyễn Xuân Bắc cho biết, ngành ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 23,8% (trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 12,1%; xây dựng chiếm 7,62%); ngành thương mại, dịch vụ chiếm hơn 70%; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 6,15%...

“Vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro tiếp tục được theo dõi chặt chẽ” - ông Bắc nêu rõ.

“Mở khóa” room tín dụng cho nhà ở xã hội, các dự án trọng điểm

Trước câu hỏi của phóng viên về chính sách loại trừ room tín dụng cho một số lĩnh vực, 18 dự án và bài toán cân bằng giữa rủi ro với tăng trưởng, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhanh chóng, sát sao việc cấp tín dụng cho 3 tập đoàn: Masterise, Vingroup, Sun Group và một số lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thông tin về chính sách loại trừ room tín dụng cho một số lĩnh vực, dự án. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước.

“Những dự án này đều là những dự án trọng điểm quốc gia, có tính lan tỏa rất lớn và tác động sâu rộng đến nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước cũng đã rà soát đối với các lĩnh vực có tính an sinh xã hội, thể hiện sự chăm lo của Chính phủ, Đảng, Nhà nước đối với người dân thông qua những chương trình cho vay nhà ở xã hội” - ông Quang nêu rõ.

Đặc biệt, gần đây, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai gói chương trình nhà ở xã hội cho thuê theo chỉ đạo. Bên cạnh đó, loại trừ room tín dụng bất động sản trong khu công nghiệp và khu chế xuất, đây là những động lực tạo ra sự tăng trưởng kinh tế rất tốt và bền vững, cả về phía phía tổng cung lẫn tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng GDP.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Bắc, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê.

“Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại không tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản. Việc này đã tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại tập trung cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương, chính sách của các cấp có thẩm quyền về phát triển thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, qua đó, góp phần giải quyết nhu cầu an sinh xã hội” - ông Bắc nhấn mạnh./.