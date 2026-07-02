Tài chính

Bộ Tài chính thúc triển khai ngay cơ chế đặc thù xử lý nhà, đất dôi dư

Vân Hà

Vân Hà

[email protected]
15:34 | 02/07/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 9200/BTC-QLCS đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai ngay các cơ chế đặc thù, không để chậm trễ việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, qua đó khơi thông nguồn lực cho phát triển, đồng thời phòng ngừa thất thoát, lãng phí.
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Để Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sớm đi vào cuộc sống, Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo triển khai ngay các quy định của nghị quyết.

Theo Bộ Tài chính, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính đã đầy đủ. Vì vậy, các cơ quan, địa phương cần tổ chức thực hiện ngay, không để chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tránh thất thoát, lãng phí.

Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân để bảo đảm việc triển khai thống nhất, đúng quy định.

Cùng với đó, các cơ quan, địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với lộ trình, nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể; ưu tiên bố trí các cơ sở nhà, đất dôi dư phục vụ mục đích y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các công trình công cộng khác. Thông tin về các cơ sở nhà, đất dôi dư cần được công khai rộng rãi nhằm thu hút doanh nghiệp, người dân tham gia khai thác và giám sát.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương sớm ban hành các quy định về hỗ trợ thuê nhà, đất là tài sản công đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; đồng thời thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi về tiền thuê nhà, đất đối với các đối tượng ưu tiên theo quy định.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, cập nhật đầy đủ số liệu, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và phản ánh trung thực tiến độ xử lý, khai thác.

Theo văn bản, quá trình triển khai Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng cơ chế đặc thù để trục lợi, tham nhũng, tiêu cực.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và áp dụng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện (KPI), lấy kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Đối với các địa phương còn nhiều cơ sở nhà, đất chưa được xử lý triệt để, Bộ Tài chính đề nghị chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo hoặc giao lãnh đạo Sở Tài chính chủ trì thành lập các đoàn công tác để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cấp cơ sở theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát việc sắp xếp, xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên địa bàn; các bộ, ngành và địa phương tập trung thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Vân Hà
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