Kho bạc Nhà nước khu vực XIV đẩy nhanh thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Mạo - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực XIV cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm công tác quản lý, điều hành quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) an toàn, thông suốt. Trọng tâm là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu để tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, đồng thời đẩy nhanh thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan thu thực hiện hạch toán đầy đủ, kịp thời và chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; hoàn trả thuế giá trị gia tăng và các khoản thu khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Cùng với việc thường xuyên cung cấp số liệu thu NSNN hằng ngày, đơn vị cũng thực hiện đối chiếu, phân tích, đánh giá tình hình thu ngân sách để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền.

Song song với đó, KBNN khu vực XIV tiếp tục mở rộng phối hợp thu và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại nhằm rút ngắn thời gian tập trung nguồn thu, tạo thuận lợi cho người nộp ngân sách và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Đến ngày 10/6/2026, đơn vị đã phối hợp thu với 14 hệ thống ngân hàng thương mại, mở 134 tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu phục vụ công tác thu NSNN.

Kết quả thu ngân sách trên địa bàn tiếp tục đạt tiến độ tích cực. Tại Khánh Hòa, đến hết ngày 10/6/2026, thu NSNN trong cân đối đạt 24.358 tỷ đồng, bằng 64,7% dự toán Hội đồng nhân dân giao; trong đó thu xuất nhập khẩu đạt 63,6% dự toán năm, thu nội địa đạt 64,6% dự toán.

Trong khi đó, tại Đắk Lắk, thu NSNN trong cân đối đạt 8.058 tỷ đồng, bằng 45,51% dự toán HĐND giao. Thu xuất nhập khẩu đạt 55,61% dự toán năm, thu nội địa đạt 45,42% dự toán.

Bên cạnh nhiệm vụ tập trung nguồn thu, KBNN khu vực XIV tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác kiểm soát chi, bảo đảm các khoản chi NSNN được thanh toán kịp thời, đúng quy định. Đơn vị đã hướng dẫn thanh toán các khoản chi thường xuyên trong phạm vi dự toán được giao, đồng thời giải ngân kịp thời kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đối với vốn đầu tư công, KBNN khu vực XIV thực hiện thanh toán ngay khi dự án có khối lượng hoàn thành, đồng thời đôn đốc thu hồi vốn tạm ứng, phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Công chức KBNN khu vực XIV luôn lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ. Ảnh: Lạc Nguyên

Đơn vị cũng quán triệt các đơn vị trực thuộc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng tính chủ động trong giải ngân đối với các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Đến hết ngày 10/6/2026, tại Khánh Hòa, chi thường xuyên đạt 8.297 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương đã chi 7.056 tỷ đồng, đạt 38,3% dự toán (18.402 tỷ đồng), ngân sách trung ương chi 1.241 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 3.462,853 tỷ đồng, bằng 22,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (15.411,945 tỷ đồng).

Tại Đắk Lắk, chi thường xuyên đạt 13.956 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương chi 12.182 tỷ đồng, đạt 44,35% dự toán (27.467 tỷ đồng), ngân sách trung ương chi 1.774 tỷ đồng. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 1.694,97 tỷ đồng, tương ứng 18,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (9.213,575 tỷ đồng).

Cùng với nhiệm vụ thu, chi ngân sách, KBNN khu vực XIV tiếp tục duy trì hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt; triển khai các giải pháp hiện đại hóa thanh toán, thanh toán liên ngân hàng tập trung, thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu tập trung với các ngân hàng thương mại. Đơn vị cũng hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp I thực hiện quyết toán NSNN và lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2025 đúng quy định.

Đến ngày 10/6/2026, KBNN khu vực XIV đang phục vụ 4.307 đơn vị giao dịch với 63.319 tài khoản mở tại kho bạc; số lượng chứng từ phát sinh bình quân 12.905 chứng từ/ngày. Doanh số hoạt động kế toán đạt 465.235 tỷ đồng, trong đó doanh số thanh toán không dùng tiền mặt đạt 353.997 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Mạo cho biết, trong 6 tháng cuối năm, KBNN khu vực XIV xác định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu để phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2026; mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại; đồng thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến hết niên độ 2026 đạt từ 95% trở lên so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.