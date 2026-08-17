Thị trường

Giá lúa mì phục hồi mạnh trước loạt rủi ro nguồn cung

Văn Nam

Văn Nam

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11:45 | 17/08/2026
(TBTCO) - Lực mua áp đảo trên thị trường nông sản trong tuần giao dịch vừa qua khi 6 trên 7 mặt hàng đóng cửa trong sắc xanh. Lúa mì là một trong những mặt hàng dẫn dắt đà tăng của toàn nhóm. Chốt tuần, giá lúa mì CBOT tăng 5,5%, lên 247,9 USD/tấn, trong khi lúa mì Kansas tăng 5,6%, lên 277,1 USD/tấn. Đồng USD suy yếu cùng với rủi ro gián đoạn vận chuyển tại Biển Đen và thời tiết bất lợi tại châu Âu đã tạo thêm động lực cho giá lúa mì.
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Đáng chú ý, đồng USD giảm trong phiên cuối tuần sau khi một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy nền kinh tế có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ đều có diễn biến kém tích cực hơn, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách tiền tệ hiện tại. Đồng USD suy yếu cũng giúp các mặt hàng định giá bằng đồng tiền này trở nên cạnh tranh hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó hỗ trợ giá lúa mì.

Tại Biển Đen, những rủi ro về vận chuyển và nguồn cung tiếp tục hỗ trợ giá. Các rào cản lưu thông hàng hải gia tăng đang hạn chế khả năng xuất khẩu nông sản của Ukraine, trong khi tình trạng thiếu hụt nhân lực gây thêm sức ép lên hoạt động sản xuất trong nước.

Tại Mỹ, hoạt động thu hoạch lúa mì vụ đông đã hoàn tất 91% diện tích. Tuy nhiên, tình trạng thiếu độ ẩm nghiêm trọng tại các vùng sản xuất khiến tỷ lệ lúa mì vụ xuân đạt chất lượng tốt đến tuyệt vời giảm xuống còn 51%, mức thấp nhất trong chu kỳ sinh trưởng năm nay.

Giá lúa mì phục hồi mạnh trước loạt rủi ro nguồn cung
Giá lúa mì phục hồi mạnh trước loạt rủi ro nguồn cung. Ảnh: TL.

Về kỹ thuật, giá lúa mì CBOT đã vượt lên trên đường trung bình MA20 trên khung biểu đồ ngày, duy trì quanh vùng 242,6 USD/tấn và tiệm cận mức đỉnh phiên 248,6 USD/tấn. Diễn biến này củng cố xu hướng tăng, với vùng kháng cự tiếp theo được xác định tại 255-260 USD/tấn trong ngắn hạn.

Tại châu Âu, đợt sóng nhiệt kéo dài tại Pháp và Đức đang ảnh hưởng đến năng suất lúa mì mềm. Xuất khẩu lúa mì mềm lũy kế của Liên minh châu Âu (EU) tính đến đầu tháng 8 giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thị trường trong nước, giá hàng hóa và chi phí vận tải toàn cầu đang tác động rõ hơn đến hoạt động thu mua của doanh nghiệp. Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, trong 7 tháng năm 2026, Việt Nam nhập khẩu kỷ lục hơn 5,11 triệu tấn lúa mì, trị giá gần 1,33 tỷ USD, tăng 52,2% về lượng và 56,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Giá nhập khẩu bình quân đạt 260,4 USD/tấn.

Tuy nhiên, riêng tháng 7, lượng lúa mì nhập khẩu giảm 51,3% so với tháng trước, xuống 247.132 tấn. Diễn biến này cho thấy hoạt động nhập khẩu chững lại đáng kể sau khi tăng mạnh trong nửa đầu năm, trong bối cảnh doanh nghiệp phải tính toán kỹ hơn về giá, tỷ giá và chi phí vận tải.

Mặc dù lúa mì Biển Đen hiện duy trì mức chiết khấu 37-47 USD/tấn so với nguồn cung Mỹ và châu Âu, các doanh nghiệp trong nước vẫn cần tính đến phụ phí bảo hiểm và rủi ro chậm chuyến trước khi chốt hợp đồng nhập khẩu cho nửa cuối năm 2026.

Theo ông Đỗ Xuân Quý - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa 3D, triển vọng sản lượng lúa mì Mỹ đang trở thành yếu tố đáng chú ý đối với thị trường. Các dự báo mới cho thấy nguồn cung lúa mì Mỹ niên vụ 2026-2027 có dấu hiệu thắt chặt hơn so với kỳ vọng trước đó. Điều này đáng chú ý khi Mỹ vẫn là một trong những nước xuất khẩu lúa mì quan trọng trên thị trường thế giới.

“Trong ngắn hạn, chúng tôi đánh giá giá lúa mì CBOT vẫn đang nhận được nhiều yếu tố hỗ trợ hơn so với giai đoạn trước. Rủi ro nguồn cung tại khu vực Biển Đen, triển vọng sản lượng Mỹ và những bất ổn về thời tiết có thể tiếp tục tạo nền hỗ trợ cho thị trường. Tuy nhiên, sau nhịp tăng tương đối nhanh, giá có thể xuất hiện các phiên rung lắc và điều chỉnh kỹ thuật. Nhà đầu tư cần đặc biệt theo dõi diễn biến xuất khẩu tại Biển Đen, các báo cáo cung cầu và tiến độ mùa vụ của Mỹ, cũng như những thay đổi trong dự báo thời tiết tại các vùng sản xuất lớn” - ông Quý nhận định.

Văn Nam
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