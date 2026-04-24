Thị trường

Giá lúa mì dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường

Văn Nam

[email protected]
11:19 | 24/04/2026
Lực mua tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới. Trong đó, lúa mì trở thành tâm điểm khi giá tăng mạnh, dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường. Trong khi ở chiều ngược lại, giá bạc trên thị trường kim loại lao dốc xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần.
Giá lúa mì tăng vọt trong bối cảnh rủi ro nguồn cung gia tăng

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường nông sản khởi sắc trong phiên giao dịch hôm qua, với tâm điểm là mặt hàng lúa mì. Kết phiên, giá lúa mì Kansas kỳ hạn tháng 5 tăng mạnh 4,6%, lên khoảng 245 USD/tấn, trong khi lúa mì Chicago cũng ghi nhận mức tăng gần 2%, đạt khoảng 224 USD/tấn.

Đáng chú ý, chênh lệch giá giữa hai loại lúa mì này đã nới rộng lên mức cao nhất trong hơn hai năm, phản ánh sự khác biệt về chất lượng cũng như mức độ rủi ro nguồn cung giữa các khu vực sản xuất.

Giá lúa mì dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường. Ảnh: TL.

Động lực chính thúc đẩy giá đến từ tình trạng khô hạn kéo dài tại các vùng trồng lúa mì vụ đông của Mỹ. Phần lớn diện tích gieo trồng tại khu vực Đồng bằng miền Nam đang chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất lợi, trong khi lượng mưa dự báo trong ngắn hạn được đánh giá là chưa đủ để cải thiện đáng kể độ ẩm đất.

Tại thị trường trong nước, giá lúa mì nhập khẩu tiếp tục duy trì ở mức ổn định, dao động khoảng 6.800 - 7.400 đồng/kg tùy theo chủng loại và hàm lượng protein. Hoạt động nhập khẩu cũng đang tăng tốc khi các doanh nghiệp chủ động tận dụng vùng giá ổn định và dễ chịu để tích trữ nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Bên cạnh đó, những tác động kéo dài từ các đợt sương giá đầu mùa, đặc biệt trong bối cảnh thiếu lớp tuyết bảo vệ, đã làm suy giảm tiềm năng sinh trưởng của cây trồng. Trước bối cảnh này, nhiều tổ chức đã điều chỉnh giảm dự báo sản lượng lúa mì vụ đông của Mỹ, với sản lượng ước tính xuống dưới khoảng 33 triệu tấn - mức thấp nhất trong vài năm trở lại đây.

Trên phạm vi toàn cầu, triển vọng nguồn cung cũng chưa thực sự tích cực khi Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) đã điều chỉnh giảm dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 2026-2027 xuống còn khoảng 821 triệu tấn.

Kim loại chịu áp lực điều chỉnh, giá bạc giảm sâu khi dòng tiền đảo chiều

Ở chiều ngược lại, áp lực bán tăng mạnh trên thị trường kim loại, nổi bật là mặt hàng bạc. Kết phiên, giá bạc COMEX giảm hơn 3%, lùi về quanh vùng 75-76 USD/ounce, đánh dấu nhịp điều chỉnh rõ nét sau giai đoạn tăng nóng trước đó và rơi xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần.

Diễn biến này chủ yếu phản ánh sự thay đổi trong môi trường vĩ mô khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao, qua đó kéo lợi suất thực gia tăng và làm suy giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lợi suất như bạc. Đồng thời, việc giá dầu tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang đã làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thận trọng trong thời gian dài hơn.

Giá bạc COMEX giảm hơn 3%, lùi về quanh vùng 75-76 USD/ounce, rơi xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần.

Về dòng tiền, áp lực chốt lời cũng gia tăng khi bạc vẫn đang duy trì mức tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm trước, khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn với các tín hiệu đảo chiều. Việc giá không thể vượt qua vùng kháng cự quan trọng quanh 78-80 USD/ounce đã kích hoạt lực bán kỹ thuật, thúc đẩy quá trình điều chỉnh trong ngắn hạn.

Với đặc tính vừa mang yếu tố kim loại quý vừa gắn với nhu cầu công nghiệp, bạc thường có mức biến động lớn hơn so với vàng trong các giai đoạn thị trường điều chỉnh, đặc biệt khi các yếu tố vĩ mô và dòng tiền cùng lúc thay đổi.

Trong nước, giá bạc miếng 999 cũng chịu áp lực điều chỉnh, lùi về quanh mức 2,8 - 2,9 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy vẫn xuất hiện khi giá giảm sâu, giúp thị trường nhanh chóng ổn định trở lại trong phiên sáng nay.

Từ khóa:
giá lúa mì Giá lúa mì tăng Nguồn cung gia tăng Lúa mì Kansas Lúa mì Chicago khô hạn kéo dài Giá bạc giảm

Bài liên quan

Nguồn cung đối mặt rủi ro khiến giá lúa mì tăng mạnh

Nguồn cung đối mặt rủi ro khiến giá lúa mì tăng mạnh

Giá gạo xuất khẩu châu Á sụt giảm trước áp lực cước vận tải tăng cao

Giá gạo xuất khẩu châu Á sụt giảm trước áp lực cước vận tải tăng cao

Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo châu Á giảm do nhu cầu suy yếu

Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo châu Á giảm do nhu cầu suy yếu

Dành cho bạn

Infographics: 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện đạt 3,19 tỷ USD

Infographics: 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện đạt 3,19 tỷ USD

Ninh Bình: Hải quan là trợ lực cho doanh nghiệp mở rộng không gian xuất nhập khẩu

Ninh Bình: Hải quan là trợ lực cho doanh nghiệp mở rộng không gian xuất nhập khẩu

Gia Lai thu hút thêm 5 dự án trong một tuần, nâng tổng vốn đăng ký lên hơn 120.000 tỷ đồng.

Gia Lai thu hút thêm 5 dự án trong một tuần, nâng tổng vốn đăng ký lên hơn 120.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 1,8 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 1,8 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô

Kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan khu vực XIV vượt 2,1 tỷ USD, doanh nghiệp gia tăng

Kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan khu vực XIV vượt 2,1 tỷ USD, doanh nghiệp gia tăng

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế: Nuôi những "dòng suối nhỏ" thành "con sông lớn"

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế: Nuôi những "dòng suối nhỏ" thành "con sông lớn"

Đọc thêm

Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5

Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5

(TBTCO) - Phạm vi áp dụng miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân gồm 128 tuyến buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy. Thời gian áp dụng trong 7 ngày.
Hưng Yên: Chặn đứng hơn 1 tấn lòng lợn ôi thiu trên đường tuồn ra thị trường

Hưng Yên: Chặn đứng hơn 1 tấn lòng lợn ôi thiu trên đường tuồn ra thị trường

(TBTCO) - Hơn 1 tấn lòng lợn bốc mùi ôi thiu, vi phạm an toàn thực phẩm vừa bị lực lượng chức năng Hưng Yên phát hiện, ngăn chặn khi đang vận chuyển tiêu thụ, kịp thời ngăn thực phẩm bẩn đến tay người tiêu dùng.
Ngày 24/4: Giá bạc tiếp đà lao dốc, bạc thỏi rời xa mốc 80 triệu đồng/kg

Ngày 24/4: Giá bạc tiếp đà lao dốc, bạc thỏi rời xa mốc 80 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (24/4) tiếp tục lao dốc do áp lực từ biến động địa chính trị cùng lo ngại lãi suất cao khiến giá bạc mất đà tăng, rời xa các mốc quan trọng.
Ngày 24/4: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh, trong nước ít biến động

Ngày 24/4: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh, trong nước ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (24/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh so với đầu tuần. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 21 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm tăng 2 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 490 - 500 USD/tấn.
Ngày 24/4: Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á bật tăng

Ngày 24/4: Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á bật tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (24/4) ghi nhận diễn biến tích cực tại nhiều khu vực châu Á, nhờ vào sự hỗ trợ từ giá dầu và nhu cầu sản xuất ổn định tại Trung Quốc. Trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết các doanh nghiệp lớn.
PVFCCo - Phú Mỹ (DPM) đặt doanh thu 17.600 tỷ đồng và tăng tốc chuyển dịch xanh

PVFCCo - Phú Mỹ (DPM) đặt doanh thu 17.600 tỷ đồng và tăng tốc chuyển dịch xanh

(TBTCO) - Sáng ngày 23/4/2026 tại Hội trường Nhà máy Đạm Phú Mỹ (TP.HCM), Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2026 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo - Phú Mỹ, MCK: DPM) đã được tổ chức thành công tốt đẹp.
Dữ liệu tài chính trước áp lực tấn công trong kỷ nguyên AI

Dữ liệu tài chính trước áp lực tấn công trong kỷ nguyên AI

(TBTCO) - Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang mở ra cơ hội lớn cho tăng trưởng, nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh dữ liệu ngày càng phức tạp. Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nơi dữ liệu được ví như “huyết mạch”, mỗi lỗ hổng bảo mật đều có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.
Bưởi tươi của Việt Nam đã thông quan vào được thị trường Australia

Bưởi tươi của Việt Nam đã thông quan vào được thị trường Australia

(TBTCO) - Ngày 23/4, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã có mặt tại thị trường Australia.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hạ tầng bứt tốc, bất động sản khu vực Làng Đại học tăng sức hút

Hạ tầng bứt tốc, bất động sản khu vực Làng Đại học tăng sức hút

Giải ngân đầu tư công đạt 12,6% kế hoạch, gỡ điểm nghẽn "mở khóa" hơn 1 triệu tỷ đồng

Giải ngân đầu tư công đạt 12,6% kế hoạch, gỡ điểm nghẽn "mở khóa" hơn 1 triệu tỷ đồng

Giá lúa mì dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường

Giá lúa mì dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường

Infographics: 48.139 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Infographics: 48.139 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Diễn đàn năng lượng - môi trường 2026: Từ đối thoại đến hành động chuyển đổi xanh

Diễn đàn năng lượng - môi trường 2026: Từ đối thoại đến hành động chuyển đổi xanh

Hoàn thiện “lá chắn” dữ liệu cho thị trường tài chính số

Hoàn thiện “lá chắn” dữ liệu cho thị trường tài chính số

Chính phủ được quyết định ngưỡng doanh thu miễn thuế, dự kiến 1 tỷ đồng/năm

Chính phủ được quyết định ngưỡng doanh thu miễn thuế, dự kiến 1 tỷ đồng/năm

Hải quan khu vực XIV gỡ vướng quy định mới, làm rõ cách áp dụng để doanh nghiệp giảm rủi ro

Hải quan khu vực XIV gỡ vướng quy định mới, làm rõ cách áp dụng để doanh nghiệp giảm rủi ro

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giai đoạn 2026 - 2030: Chi đầu tư tăng 2,4 lần, bội chi bình quân 5% GDP

Giai đoạn 2026 - 2030: Chi đầu tư tăng 2,4 lần, bội chi bình quân 5% GDP

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng