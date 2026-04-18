Nguồn cung đối mặt rủi ro khiến giá lúa mì tăng mạnh.

Triển vọng cung - cầu cải thiện đưa giá ngô lên mức cao nhất kể từ đầu tháng

Thị trường nông sản ghi nhận diễn biến khởi sắc, kết thúc phiên hôm qua, toàn bộ 7 mặt hàng trong nhóm nông sản đồng loạt tăng giá, cho thấy lực mua đang quay trở lại mạnh mẽ với nhóm hàng này. Nổi bật là mặt hàng ngô, khi giá kỳ hạn tháng 5 trên sàn CBOT tăng mạnh 1,86%, lên 177,6 USD/tấn - mức cao nhất kể từ đầu tháng.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đà tăng của giá ngô đang được hỗ trợ do sự cộng hưởng của cả yếu tố cung và cầu trong ngắn hạn.

Ở phía cầu, nhu cầu nhập khẩu quốc tế tiếp tục cho thấy tín hiệu khả quan. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nước này vừa ghi nhận các đơn hàng xuất khẩu quy mô lớn, bao gồm 316.000 tấn ngô bán sang Mexico và 120.000 tấn cho khách hàng giấu tên. Điều này cho thấy, ngô Mỹ vẫn duy trì được sức cạnh tranh đáng kể trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ nội địa tiếp tục là điểm tựa quan trọng khi ngành sản xuất ethanol duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực. Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng ethanol tuần qua đạt 1,12 triệu thùng/ngày, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Lượng ngô sử dụng cho sản xuất ethanol hiện đang vượt tiến độ cần thiết để hoàn thành mục tiêu tiêu thụ niên vụ, qua đó củng cố kỳ vọng về nhu cầu ổn định trong thời gian tới.

Về nguồn cung, thị trường cũng bắt đầu phản ánh những lo ngại mới liên quan đến tiến độ gieo trồng tại Mỹ khi dự báo mưa lớn trong thời gian tới có thể làm gián đoạn hoạt động gieo trồng tại khu vực Vành đai ngô. Nguy cơ đất bão hòa nước và thu hẹp khung thời gian gieo trồng lý tưởng đang làm gia tăng lo ngại về triển vọng năng suất vụ mới.

Ngoài ra, chi phí vật tư nông nghiệp tăng cao tiếp tục tạo sức ép lên nhà sản xuất. Khảo sát từ Liên đoàn Nông nghiệp Mỹ (AFBF) cho thấy, khoảng 70% nông dân nước này đang gặp khó khăn trong việc chi trả chi phí phân bón, qua đó làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy giảm đầu tư đầu vào cho sản xuất.

Về yếu tố vĩ mô, đồng USD suy yếu nhẹ trong phiên cùng tín hiệu hạ nhiệt từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã góp phần cải thiện khẩu vị rủi ro của giới đầu tư, qua đó hỗ trợ thêm cho đà tăng của nhóm nông sản.

Giá lúa mì Kansas kỳ hạn tháng 5 tăng mạnh 2,8%, lên 236,1 USD/tấn

Thị trường lúa mì cũng là điểm sáng khi các yếu tố cung - cầu đồng thời phát tín hiệu hỗ trợ giá. Kết phiên, giá lúa mì Kansas kỳ hạn tháng 5 tăng mạnh 2,8%, lên 236,1 USD/tấn, trong khi lúa mì Chicago tăng gần 1%, đạt 220 USD/tấn.

Theo MXV, đà tăng này phản ánh sự gia tăng đồng thời của rủi ro nguồn cung và nhu cầu nhập khẩu duy trì ở mức cao, qua đó củng cố mặt bằng giá.

Tại Mỹ, tình trạng hạn hán đang lan rộng tại khu vực phía Tây vùng đồng bằng và bang Nebraska do thiếu mưa kéo dài. Đồng thời, các cảnh báo cho thấy, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 0°C tại miền Tây Kansas - khu vực trồng lúa mì vụ đông trọng điểm. Trong giai đoạn cây trồng phát triển nhanh, nguy cơ sương giá có thể gây thiệt hại trực tiếp đến năng suất và sản lượng.

Trong nước, giá lúa mì giao ngay tại khu vực cảng Cái Lân và Hải Phòng dao động quanh 6.900 - 7.000 đồng/kg, trong khi giá giao kỳ hạn tháng 4 - 6 ở mức 7.000 - 7.300 đồng/kg. Hiện có khoảng 92.000 tấn lúa mì đang trên đường về Việt Nam, dự kiến cập cảng trong thời gian tới.

Lo ngại về thời tiết đã thúc đẩy lực mua trên thị trường, đặc biệt với lúa mì Kansas - mặt hàng chịu tác động trực tiếp từ điều kiện khắc nghiệt. Nhờ đó, giá tăng mạnh hơn so với lúa mì Chicago, khi tình trạng khô hạn tại các vùng trồng lúa mì mềm đã có dấu hiệu cải thiện.

Trên thị trường quốc tế, nhu cầu vẫn duy trì ở mức cao bất chấp giá tăng. Algeria được xác nhận đã mua khoảng 400.000 tấn lúa mì với giá 322 - 334 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với mức 315 USD/tấn hồi cuối năm 2025, cho thấy thị trường vẫn chấp nhận mặt bằng giá cao hơn.

Tại Mỹ, báo cáo bán hàng xuất khẩu hàng tuần chỉ đạt khoảng 231.000 tấn, thấp hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, tính chung niên vụ 2025 - 2026, cam kết xuất khẩu lúa mì đỏ cứng đã tăng tới 59% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa dự báo ban đầu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Diễn biến này cho thấy, cán cân cung - cầu đang nghiêng theo hướng thắt chặt, qua đó tiếp tục hỗ trợ giá trong ngắn hạn./.