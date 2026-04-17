Thuế - Hải quan

Xuất nhập khẩu tăng mạnh, thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại

Song Linh

16:27 | 17/04/2026
Số liệu mới nhất vừa được Cục Hải quan công bố cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2026 đạt gần 250 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ. Thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại.
Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 3 bứt tốc kỷ lục

Theo Cục Hải quan, bức tranh xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quý I/2026 tăng trưởng ấn tượng, với quy mô thương mại tiếp tục mở rộng mạnh mẽ. Riêng tháng 3/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 93,55 tỷ USD, tăng tới 38,8% so với tháng trước, mức tăng rất cao trong nhiều năm trở lại đây.

10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong quý I/2025 và quý I/2026. Nguồn: CHQ

Trong đó, xuất khẩu đạt 46,44 tỷ USD, tăng 40% so với tháng trước, còn nhập khẩu đạt 47,11 tỷ USD, tăng 37,7%. Đây cũng là tháng xuất khẩu cao nhất từ trước tới nay, với nhiều nhóm hàng chủ lực đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc thiết bị; điện thoại và linh kiện; dệt may, giày dép…

Tuy nhiên, nhập khẩu tăng nhanh đã khiến cán cân thương mại tháng 3 thâm hụt 677 triệu USD. Tính chung 3 tháng đầu năm, mức thâm hụt lên tới 3,64 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn thặng dư 3,68 tỷ USD.

Theo đánh giá của cơ quan hải quan, diễn biến này phản ánh xu hướng doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất và xuất khẩu trong các quý tiếp theo, qua đó cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét của nền kinh tế.

Tính chung quý I/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 249,5 tỷ USD, tăng 23%, tương ứng tăng 46,55 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 122,93 tỷ USD, tăng 19%, còn nhập khẩu đạt 126,57 tỷ USD, tăng 27%.

Xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng hơn 24%

Theo ghi nhận của cơ quan hải quan, về thị trường xuất khẩu, Mỹ tiếp tục là đối tác lớn nhất với kim ngạch đạt 39,03 tỷ USD, tăng 24,3%, chiếm gần 32% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đáng chú ý, tăng trưởng chủ yếu đến từ nhóm hàng công nghệ cao, đặc biệt là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

10 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong quý I/2025 và quý I/2026.
Nguồn: CHQ

Tiếp theo, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai với 16,85 tỷ USD, tăng 26,4%, trong khi xuất khẩu sang EU đạt 15,07 tỷ USD, tăng 9,9%. Các thị trường khu vực như ASEAN và Hàn Quốc cũng duy trì tăng trưởng ổn định, tiếp tục là những trụ cột quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam.

Ở chiều nhập khẩu, Trung Quốc tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với kim ngạch 50,1 tỷ USD, tăng 31,6% và chiếm tới 40% tổng nhập khẩu. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy vi tính, linh kiện điện tử và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

Hàn Quốc, ASEAN và một số thị trường như Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao, phản ánh sự gắn kết ngày càng chặt chẽ của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Khu vực doanh nghiệp FDI giữ vai trò chủ lực

Xét theo cơ cấu hàng hóa, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với kim ngạch xuất khẩu đạt 30,72 tỷ USD trong quý I/2026, tăng tới 45,5% và chiếm 25% tổng xuất khẩu.

Các nhóm hàng lớn khác như điện thoại và linh kiện, máy móc thiết bị cũng duy trì tăng trưởng tích cực, đóng góp phần lớn vào mức tăng chung. Đây là những ngành có sự tham gia sâu của khu vực doanh nghiệp FDI.

Thực tế cho thấy, khu vực FDI tiếp tục chi phối hoạt động thương mại với tổng kim ngạch đạt 189,58 tỷ USD, tăng 27,4%. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước tăng trưởng chậm hơn, đặc biệt xuất khẩu gần như đi ngang.

Ở chiều ngược lại, một số nhóm hàng truyền thống như xăng dầu, cà phê, gạo, dầu thô lại ghi nhận giảm so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự phân hóa trong cơ cấu xuất khẩu./.

Bức tranh xuất nhập khẩu quý I/2026 phản ánh rõ xu hướng phục hồi sản xuất và mở rộng thương mại. Tuy nhiên, việc cán cân thương mại chuyển sang thâm hụt cùng với sự phụ thuộc lớn vào một số thị trường nhập khẩu cho thấy, cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến, đồng thời nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp trong nước để đảm bảo tăng trưởng bền vững.
Song Linh
(TBTCO) - Để định hình mô hình quản trị thuế hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu ngành cần tiếp cận chuyển đổi số với tư duy hệ thống, không làm rời rạc từng phần mà phải đồng bộ từ nghiệp vụ, dữ liệu đến công nghệ. Mỗi giải pháp đưa ra phải trả lời được câu hỏi: nâng cao hiệu quả quản lý ra sao và tạo thuận lợi cho người nộp thuế như thế nào.
(TBTCO) - Thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị tập huấn lớp bồi dưỡng chuyên đề “Kỹ năng phân tích rủi ro và kiểm tra xử lý về hóa đơn, chứng từ ” dành cho công chức đang công tác tại các bộ phận kiểm tra, quản lý doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh.
(TBTCO) - Chương trình tặng gói giải pháp phần mềm bán hàng, chữ ký số và hóa đơn điện tử góp phần giúp hộ kinh doanh nâng cao năng lực quản trị, minh bạch vận hành và thích ứng với xu thế kinh doanh số, đồng thời bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 68-NQ/TW.
(TBTCO) - Không chỉ dừng ở việc làm rõ quy định pháp luật, tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2026, các nội dung trao đổi còn phản ánh rõ định hướng cải cách mạnh mẽ của ngành Thuế theo hướng số hóa, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.
(TBTCO) - Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có doanh thu theo mức quy định của Chính phủ.
Ngay từ những ngày đầu năm, Thuế TP. Huế đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu. Kết quả lũy kế đến ngày 31/3/2026, đơn vị thu nội địa được 3.584 tỷ đồng, đạt 25% dự toán và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Cục Hải quan đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai Quyết định số 612/QĐ-BCT (ngày 2/4/2026) của Bộ trưởng Bộ Công Thương về áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Trung Quốc.
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn thượng khẩn yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP (ngày 7/4/2026) của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
