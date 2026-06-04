Chứng khoán ngày 4/6: VN-Index tăng điểm trở lại, thị trường chờ tín hiệu xác nhận xu hướng

VN-Index tăng điểm trở lại

Sau phiên giao dịch VN-Index phục hồi khá tích cực ở vùng hỗ trợ 1.800 điểm, VN-Index đã ngắt mạch suy giảm 7 phiên liên tiếp khi tăng điểm trong phiên hôm nay. Đầu phiên thị trường giao dịch chậm với thanh khoản giảm, ngoài diễn biến nổi bật ở nhóm cổ phiếu dầu khí. VN-Index sau đó chịu áp lực điều chỉnh nhẹ và tăng điểm tốt hơn trong phiên chiều khi các nhóm mã Vin Group, Gelex .. phục hồi, thanh khoản cải thiện hơn. Kết phiên VN-Index tăng 12,54 điểm (+0,69%) lên mức 1.831,55 điểm, dưới kháng cự quanh 1.850 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 4/6

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 4/6 có: VIC (+4,32 điểm), STB (+1,83 điểm), VHM (+1,41 điểm), BID (+1,17 điểm), BSR (+1,15 điểm)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: LPB (-0, 95 điểm), VPL (-0,48 điểm), MSN (-0,35 điểm), MBB (-0,34 điểm), HPG (- 0,32 điểm)…

Mặc dù tăng điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay khá cân bằng khi số cổ phiếu tăng giá không quá chênh lệch so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 140 mã tăng giá, 62 mã giữ giá tham chiếu và 164 mã giảm giá.

Phiên phục hồi ngắt chuỗi 7 phiên giảm điểm liên tiếp của VN-Index trong ngày có 11/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí, cảng biển và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thép, hóa chất và chứng khoán là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi tăng +7,69 điểm, lên mức 1.982,29 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế khi có 19 mã tăng giá, 10 mã giảm giá và 1 mã giữ giá.

Thanh khoản khớp lệnh thị trường sụt giảm đáng kể và thấp hơn tới (-39,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 603 triệu cổ phiếu (-16,63%), tương đương giá trị đạt 22.184 tỷ đồng ( 7,75%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -12,62 điểm, về mức 304,86 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,24 điểm, lên mức 125,86 điểm.

Khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng, thống kê trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng mạnh nhất trong nhiều ngày trở lại đây với tổng giá trị đạt -5,756 tỷ đồng, tuy nhiên phần lớn tập trung ở cổ phiếu VIC. Trong đó, VIC (-4,869 tỷ đồng), MWG (-96 tỷ đồng), ACB (-90 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, FPT (+257 tỷ đồng), SHB (+33 tỷ đồng) và PLX (+19 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 12 tỷ đồng.

Dần cân bằng sau giai đoạn điều chỉnh mạnh

Sau chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp, VN-Index đã lấy lại sắc xanh nhờ sự hỗ trợ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, VIC tiếp tục đóng vai trò đầu tàu khi tăng 1,3%, đóng góp hơn 4 điểm vào đà tăng của chỉ số. Cùng với đó, VHM, STB và BID cũng ghi nhận diễn biến tích cực, góp phần củng cố tâm lý thị trường trong phiên chiều. Ở nhóm năng lượng, cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng khi PLX tăng kịch trần lên 41.850 đồng/cổ phiếu, BSR tăng 3,8%, trong khi OIL, PVD và PVC đều tăng trên 2%.

Bên cạnh đó, dòng tiền còn tìm đến một số nhóm ngành có câu chuyện riêng. Nhóm cảng biển ghi nhận diễn biến khởi sắc với GMD và HAH tăng mạnh nhờ kỳ vọng hoạt động xuất nhập khẩu phục hồi. Nhóm điện cũng thu hút sự chú ý khi GEX và GEE tăng từ 3 - 7%, trở thành những cổ phiếu có mức tăng nổi bật trên thị trường. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh chủ yếu xuất hiện tại nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng, trong đó PC1 giảm 2,1%, phản ánh sự phân hóa khá rõ giữa các nhóm ngành.

Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là mức tăng của thị trường chưa đi kèm sự cải thiện của dòng tiền. Thanh khoản khớp lệnh trên HOSE giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026, thấp hơn gần 40% so với bình quân 20 phiên. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng, trong khi lực cầu chủ yếu xuất hiện ở vùng giá thấp thay vì sẵn sàng đẩy giá lên các mặt bằng cao hơn.

VN-Index đang cho thấy phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.800 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Về kỹ thuật, VN-Index đang cho thấy phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.800 điểm sau nhịp điều chỉnh từ vùng đỉnh 1.920 điểm. Dù chất lượng ngắn hạn của thị trường đã cải thiện khi nhiều cổ phiếu phục hồi từ vùng giá thấp, nhưng thanh khoản suy giảm trong các phiên tăng điểm cho thấy dòng tiền vẫn đang trong trạng thái tích lũy thận trọng. Chỉ số hiện dao động trong vùng hỗ trợ 1.800 điểm và kháng cự 1.850 điểm; xu hướng ngắn hạn chỉ thực sự được cải thiện khi vượt thành công vùng cản này cùng sự gia tăng rõ rệt của thanh khoản. Nhìn chung, thị trường đang dần cân bằng sau giai đoạn điều chỉnh mạnh, song đà phục hồi hiện tại vẫn mang nhiều dấu hiệu của một nhịp hồi kỹ thuật./.