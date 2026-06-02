Chứng khoán ngày 2/6: Áp lực điều chỉnh lan rộng, VN-Index nối dài chuỗi giảm điểm

VN-Index giảm hơn 18 điểm

Thị trường chứng khoán có phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp với áp lực bán gia tăng mạnh hơn sau khi VN-Index không giữ được hỗ trợ 1.850 điểm. Đầu phiên, VN-Index phục hồi tăng điểm nhẹ lên quanh 1.860 điểm với thanh khoản thấp, lực cầu giá lên kém.

Thị trường sau đó chịu áp lực bán mạnh hơn trong phiên chiều ở nhiều nhóm mã, thanh khoản tăng khi giá giảm. Kết phiên, VN-Index giảm 18,07 điểm (-0,98%) về mức 1.826,47 điểm, dưới kháng cự 1.850 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 2/6.

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 2/6 có: FPT (+0,71 điểm), BVH (+0,43 điểm), ACB (+0,22 điểm), SSB (+0,12 điểm), KDH (+0,07 điểm)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: CTG (-1,15 điểm), VCB (-1,06 điểm), VHM (-1,05 điểm), GAS (-1,01 điểm), BSR (-0,94 điểm)…

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 87 mã tăng giá, 52 mã giữ giá tham chiếu và 226 mã giảm giá.

Áp lực tâm lý đè nặng lên vai các nhà đầu tư khi có tới 18/21 nhóm ngành đóng cửa điều chỉnh. Chỉ có 3 nhóm ngành tăng điểm là bảo hiểm, công nghệ viễn thông và hóa chất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, chứng khoán và thép là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -16,72 điểm, về mức 1.972,99 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế khi có 26 mã giảm giá, 3 mã tăng giá và 1 mã giữ giá.

Thị trường giảm điểm và thanh khoản có dấu hiệu quay trở lại khi chỉ còn thấp hơn (-9,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 728 triệu cổ phiếu ( 43,12%), tương đương giá trị đạt 19.505 tỷ đồng (29,27%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +9,61 điểm, lên mức +314,79 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,22 điểm, lên mức 125,99 điểm.

Khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng, thống kê trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài chưa có dấu hiệu ngưng bán ròng khi giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -546 tỷ đồng. Trong đó, HPG (-124 tỷ đồng), HDB (-122 tỷ đồng), ACB (-119 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, FPT (+482 tỷ đồng), VHM (+66 tỷ đồng) và MWG (+65 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 17 tỷ đồng.

Dòng tiền bắt đáy vẫn tỏ ra thận trọng

VN-Index tiếp tục trải qua một phiên giao dịch đầy thử thách khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ 6 liên tiếp. Diễn biến thị trường thời gian gần đây đang tạo ra trạng thái “cưa chân bàn” đối với tâm lý nhà đầu tư khi chỉ số chung không giảm quá mạnh, nhưng mức điều chỉnh của nhiều cổ phiếu lại lớn hơn đáng kể.

Điểm đáng chú ý trong phiên là thanh khoản có dấu hiệu cải thiện so với phiên trước, cho thấy lực bán đang mạnh dần lên. Nhiều cổ phiếu đã lùi về vùng định giá tương đương thời điểm tạo đáy sau cú sốc thuế quan hồi tháng 4/2025. Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy vẫn tỏ ra thận trọng, chưa đủ sức hấp thụ lượng cung gia tăng trên thị trường.

Diễn biến tiêu cực xuất hiện rõ nét hơn trong phiên chiều khi cổ phiếu NVL bất ngờ giảm hết biên độ, trở thành tâm điểm kéo theo làn sóng bán tháo tại nhóm bất động sản. Trong bối cảnh tâm lý thị trường vốn đã suy yếu, áp lực từ nhóm địa ốc nhanh chóng lan rộng sang các nhóm ngành khác, khiến nhiều cổ phiếu đồng loạt giảm sâu.

Các nhóm có mức độ tương quan cao với chỉ số như bất động sản, chứng khoán và ngân hàng đều chịu áp lực điều chỉnh mạnh, với mức giảm phổ biến 2 - 3%. Ngược lại, FPT và BVH tiếp tục là điểm sáng khi duy trì sắc xanh trong suốt phiên và đóng cửa với mức tăng khoảng 3 - 4%.

Bất động sản là nhóm chịu áp lực bán mạnh nhất thị trường. NVL của Novaland giảm sàn xuống 14.200 đồng/cổ phiếu, đóng cửa trong tình trạng trắng bên mua với dư bán hơn 24 triệu cổ phiếu. Nhiều mã bất động sản khác như CII, PDR, SCR hay DXG cũng giảm trên 2,5%.

VN-Index tiếp tục kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ 6 liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm ngân hàng cũng không tránh khỏi áp lực điều chỉnh. HDB là cổ phiếu giảm mạnh nhất ngành khi mất 3,3%, đánh mất mốc 25.000 đồng/cổ phiếu. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác như CTG, VPB, LPB, TCB và SHB đồng loạt giảm trên 1%. Trong khi đó, SSB là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 1,4% lên 14.400 đồng/cổ phiếu, góp mặt trong nhóm cổ phiếu hỗ trợ tích cực nhất cho VN-Index.

Tại nhóm chứng khoán, sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế. Các mã như TCX, VIX, VND hay VDS đều đóng cửa dưới tham chiếu với mức giảm phổ biến trên 2%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước xu hướng điều chỉnh kéo dài.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đã ghi nhận phiên giảm điểm có thanh khoản cao nhất trong 6 phiên điều chỉnh gần đây. Mặc dù giá trị giao dịch tăng đáng kể so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn khoảng 9,2% so với mức bình quân 20 phiên. Đáng chú ý, áp lực bán không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, mà đã lan tỏa rộng trên nhiều nhóm ngành, cho thấy xu hướng điều chỉnh đang diễn ra tương đối đồng thuận trên toàn thị trường./.