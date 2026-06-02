VNDIRECT dự báo VN-Index dao động trong vùng 1.820 - 1.920 điểm

Theo phân tích của Chứng khoán VNDIRECT, thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 6/2026 nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với các nhịp rung lắc và điều chỉnh trong bối cảnh áp lực lạm phát toàn cầu có dấu hiệu gia tăng khi giá dầu duy trì ở mức cao, trong khi những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Dù vậy, mặt bằng định giá hiện tại được đánh giá vẫn đang tạo nền tảng hỗ trợ cho thị trường.

Các chuyên gia cho biết, chỉ số P/E trượt 12 tháng của VN-Index hiện ở mức 13,86 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm là 15,4 lần nhờ kết quả tăng trưởng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp niêm yết trong quý I/2026. Đáng chú ý, nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL, P/E của VN-Index chỉ còn khoảng 11,4 lần.

Nguồn: Bloomberg, Fiinpro, VNDIRECT research, dữ liệu ngày 22/5/2026

Bên cạnh đó, phần lớn các nhóm ngành trên sàn HOSE vẫn đang giao dịch dưới mức P/E trung vị 10 năm, trong khi P/B của nhiều nhóm ngành mới chỉ tiệm cận vùng trung vị lịch sử. Theo các chuyên gia, điều này cho thấy định giá thị trường chưa ở mức quá cao và vẫn còn dư địa nếu tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục được duy trì trong các quý tới.

Tuy nhiên, sau nhịp tăng mạnh từ đầu năm và việc VN-Index thiết lập đỉnh lịch sử mới, áp lực chốt lời đang gia tăng khi chỉ số vận động quanh vùng giá cao. Trong bối cảnh thanh khoản chưa có sự bứt phá tương ứng với đà tăng điểm và độ rộng thị trường còn hạn chế, VN-Index được dự báo sẽ bước vào giai đoạn tích lũy nhằm hấp thụ áp lực bán và chờ đợi thêm các yếu tố hỗ trợ như lạm phát hạ nhiệt, thanh khoản hệ thống ngân hàng cải thiện cũng như sự trở lại của dòng vốn lớn.

Diễn biến ngành trong tháng 5 tiếp tục cho thấy sự phân hóa mạnh khi chỉ có 9/20 nhóm ngành tăng điểm. Năng lượng dẫn đầu với mức tăng 17% nhờ hưởng lợi từ giá dầu duy trì ở mức cao. Các nhóm ngân hàng, bảo hiểm, du lịch và dịch vụ tài chính cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Ngược lại, chăm sóc cá nhân, bán lẻ và hóa chất là những ngành giảm mạnh nhất.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, giới phân tích cho rằng, vùng hỗ trợ quan trọng của VN-Index hiện nằm quanh 1.860 điểm, dao động khoảng cộng/trừ 30 điểm. Qua đó, các chuyên gia xây dựng hai kịch bản cho thị trường trong tháng 6.

Với xác suất khoảng 70%, VN-Index sẽ tiếp tục dao động tích lũy trong vùng 1.820 - 1.920 điểm để hấp thụ áp lực chốt lời và tích lũy động lực cho nhịp tăng tiếp theo. Theo kịch bản này, cơ hội bứt phá rõ nét hơn có thể xuất hiện trong quý III khi các yếu tố hỗ trợ như dòng vốn ngoại quay trở lại hoặc lạm phát hạ nhiệt trở nên rõ ràng hơn.

Trong khi đó, kịch bản vượt đỉnh lịch sử có xác suất khoảng 30%, nếu nhóm cổ phiếu trụ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, thị trường vẫn có thể thiếu sự lan tỏa của dòng tiền và trạng thái phân hóa mạnh tiếp tục duy trì.

Nhìn lại diễn biến tháng 5, VN-Index vẫn duy trì được mức tăng 1,2% so với tháng trước, đóng cửa tại 1.877,13 điểm. Động lực chính đến từ đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu họ Vingroup trong nửa đầu tháng, giúp chỉ số thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Tuy nhiên, áp lực chốt lời tại vùng giá cao cùng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đã khiến thị trường điều chỉnh trong nửa cuối tháng.

Theo VNDIRECT, diễn biến tháng 5 phản ánh rõ sự thận trọng của dòng tiền trước những yếu tố bất định từ bên ngoài. Áp lực lạm phát toàn cầu gia tăng khi giá dầu duy trì ở mức cao và chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng trong tháng 4 đã làm suy giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất. Bên cạnh đó, những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng tới tâm lý của dòng vốn toàn cầu. Trong bối cảnh đó, khối ngoại bán ròng hơn 14,4 nghìn tỷ đồng trong tháng 5, đánh dấu tháng bán ròng thứ 5 liên tiếp kể từ đầu năm.

Xét trên bình diện quốc tế, với mức tăng 1,2% trong tháng 5, VN-Index đứng thứ 8 trong số 13 thị trường được VNDIRECT theo dõi. Hàn Quốc dẫn đầu với mức tăng 18,9%, tiếp theo là Nhật Bản tăng 6,8% và nhóm thị trường mới nổi MSCI tăng 5,4%. Lũy kế từ đầu năm, VN-Index tăng 5,2%, cao hơn Trung Quốc, Malaysia và Philippines, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan.

Dòng tiền trên thị trường vẫn duy trì trạng thái chọn lọc. Thanh khoản bình quân toàn thị trường đạt 27,8 nghìn tỷ đồng mỗi phiên, tăng 5,9% so với tháng 4, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức bình quân của tháng 3. Trong khi đó, tổ chức nước ngoài tiếp tục là nhóm bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 9.800 tỷ đồng. Cá nhân trong nước là lực lượng mua ròng chủ đạo, đóng vai trò hấp thụ phần lớn lượng cung từ các nhóm nhà đầu tư còn lại và tiếp tục là trụ đỡ quan trọng đối với thanh khoản thị trường trong giai đoạn hiện nay./.