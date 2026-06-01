Khối ngoại tiếp tục giao dịch thận trọng, áp lực bán ròng mạnh ở cổ phiếu tài chính

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái giao dịch thận trọng trong phiên hôm nay khi quy mô mua bán đều ở mức thấp. Trên 3 sàn, khối ngoại bán ròng tổng cộng hơn 630 tỷ đồng, ghi nhận phiên thứ 8 liên tiếp duy trì chuỗi bán ròng.

Dòng tiền ngoại có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành, trong khi áp lực bán vẫn tập trung vào nhóm cổ phiếu tài chính và bất động sản. Đáng chú ý nhất là MSB khi cổ phiếu này bị bán ròng gần 88 tỷ đồng, đồng thời giảm sàn 6,86% xuống còn 14.250 đồng/cổ phiếu. Đây là một trong những phiên biến động mạnh nhất của MSB, lấy đi gần như toàn bộ nỗ lực tăng giá của cổ phiếu này trong 5 phiên gần đây.

Diễn biến của MSB khá trái ngược so với giai đoạn trước đó, khi cổ phiếu này từng thu hút mạnh dòng tiền ngoại và nhiều lần nằm trong top mua ròng. Tuy nhiên, bất chấp áp lực bán ròng của khối ngoại, MSB vẫn giữ được sắc xanh ở nhiều phiên.

Ngoài MSB, nhiều cổ phiếu tài chính khác cũng chịu áp lực bán ròng từ khối ngoại như ACB (-109 tỷ đồng), CTG (-46 tỷ đồng), VPB (-39 tỷ đồng), VIX và VCI. Trong đó, ACB đứng đầu danh sách bán ròng, nhưng cổ phiếu đóng cửa tại tham chiếu, cho thấy lực cầu trong nước vẫn hấp thụ khá tốt áp lực từ khối ngoại.

Nhóm cổ phiếu “họ Vingroup” tiếp tục bị bán ra khi VIC bị bán ròng hơn 76 tỷ đồng và giảm hơn 3%, còn VHM giảm hơn 2,5%. BSR cũng nằm trong nhóm bị bán mạnh với giá trị gần 90 tỷ đồng.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên ngày 1/6. Nguồn: Dstock.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại giải ngân mạnh nhất vào MWG với giá trị mua ròng hơn 88 tỷ đồng. Cổ phiếu này tăng gần 4% lên 79.100 đồng/cổ phiếu. FPT cũng được mua ròng hơn 68 tỷ đồng và tăng gần 2%.

VCB tiếp tục nằm trong nhóm được mua ròng với giá trị khoảng 46 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác như CEO, VND, MBB, POW hay CII cũng ghi nhận lực cầu ngoại tích cực, nhưng giá trị mua ròng khiêm tốn./.