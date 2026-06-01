Nhiều dự án khu dân cư ở Quảng Ngãi “nợ” thủ tục đất đai

Thanh Chung

17:04 | 01/06/2026
(TBTCO) - Dù chưa hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo quy định, nhiều dự án khu dân cư ở Quảng Ngãi đã san lấp, thi công từ nhiều năm trước. Trước thực trạng đó, tỉnh Quảng Ngãi đã chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực.
Loạt dự án “chậm chồng chậm”

Dự án Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong được Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh phê duyệt chủ trương đầu với quy mô diện tích 4,94 ha, tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng từ nguồn vốn khai thác quỹ đất. Mục tiêu của dự án là xây dựng khu dân cư mới, hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đất ở tại địa phương và đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu ngân sách.

Dự án có thời gian thực hiện từ 2017 - 2019, thế nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh làm chủ đầu tư, tuy nhiên sau khi giải thể Ban quản lý, dự án chuyển sang Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

Dự án Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong sau nhiều năm vẫn dang dở.

Liên quan đến dự án này, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ ra nhiều sai phạm và cho rằng trong quá trình thực hiện hợp đồng, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh thiếu đôn đốc nên kết quả chỉ mới thi công một số hạng mục nhưng đều dở dang, chưa hoàn thiện, chưa được kết nối đồng bộ, bị bỏ hoang nhiều năm có nguy cơ xuống cấp. Tính đến tháng 11/2024 đã chậm trễ trên 4 năm nhưng chưa thực hiện hoàn thành dự án là vi phạm quy định Luật Đầu tư công năm 2019.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, dự án chậm tiến độ là do vướng công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, mặc dù đã giải phóng mặt bằng đạt 76% nhưng dự án chỉ mới triển khai xây lắp đạt khoảng 28,14% khối lượng hợp đồng. Được biết, Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tịnh Phong vừa được tỉnh Quảng Ngãi gia hạn tiến độ thực hiện đến năm 2028.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất cũng cho hay, dự án này chưa được chuyển mục đích và giao đất.

Rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu chủ đầu tư chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xử lý các vướng mắc; rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ và hiệu quả của các dự án theo kế hoạch đề ra.

Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn 357/TB-SNNMT ngày 27/02/2026 về việc dự án chuyển mục đích từng phần mà không phân kỳ đầu tư; thi công san nền và một số hạng mục khác khi chưa chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất; bị chồng lấn quy hoạch giữa các đồ án 1/2000 và 1/5000 có một phần diện tích dự án (bố trí đất ở) chưa phù hợp với mục đích sử dụng.

Không chỉ dự án trên, hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có nhiều dự án khu thương mại, dịch vụ và dân cư được chấp thuận chủ trương đầu tư hơn 10 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành. Đơn cử như Khu dân cư đường Trần Khánh Dư, phục vụ tái định cư dự án khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn I) có thời gian thực hiện 2013 - 2024; Khu dân cư Nghĩa Dũng (phía Đông Tỉnh lộ 623C) phục vụ tái định cư dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc thời gian thực hiện 2012 - 2020.

Ngoài ra, một số dự án dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện tình trạng chủ đầu tư tự ý đầu tư xây dựng dự án và giao đất tái định cư khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất làm thay đổi hiện trạng khu đất.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc này là không phù hợp theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Luật Đất đai năm 2024. Hiện nay hiện trạng khu đất không còn, do đó không có cơ sở thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 121 Luật Đất đai năm 2024. Cụ thể, Dự án Khu dịch vụ và dân cư phía Bắc Gò Đá, thành phố Quảng Ngãi; Khu dân cư phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi.

Điều đáng nói, hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khoảng 20 dự án khu dân cư thi công nhiều năm vẫn chưa hoàn thành.

“Gỡ rối” cho các dự án

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, hiện Trung tâm đang quản lý 58 dự án. Trong đó, có 53 dự án tiếp nhận từ UBND các huyện, thị xã, thành phố trước đây và 5 dự án do trung tâm trực tiếp thực hiện.

Trong số đó, có 20 dự án gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục đất đai, do trước đây đã san lấp mặt bằng, tổ chức thi công nhưng chưa hoàn tất thủ tục chuyển mục đích và giao đất theo quy định.

Lý giải về tình trạng trên, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho hay, vì áp lực sớm có hạ tầng bố trí tái định cư cho dân và giải ngân vốn đầu tư được bố trí cho dự án, dẫn đến thời điểm trước đây chủ đầu tư chưa kịp thời thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác bồi thường hỗ trợ gặp nhiều vướng mắc khó khăn về xác nhận nguồn gốc đất và khi phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được duyệt Chủ đầu tư sớm vận động người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giao đất để san gạt mặt bằng ngay tránh trường hợp người dân tự ý tái chiếm…

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị đối với phần đất chưa giao đất tái định cư cho dân và đấu giá quyền sử dụng đất thì phối hợp Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ theo hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của của dự án để trích lục bản đồ địa chính khu đất để thực hiện chuyển mục đích và giao đất. Đối với phần diện tích đã giao, đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thì cho phép trích lục bản đồ địa chính đối với phần diện tích chưa được giao đất cho dân để thực hiện chuyển mục đích và giao đất.

Lãnh đạo trung tâm cũng khẳng định, đây là các dự án sử dụng ngân sách nhà nước có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhằm tạo quỹ đất tái định cư, ổn định đời sống cho nhân dân, đặc biệt để kịp thời giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư đã được bố trí cho dự án trong năm 2026.

Trung tâm này cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, trình UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành theo tiến độ dự án đã được UBND tỉnh cho phép gia hạn.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, việc sớm tháo gỡ các vướng mắc về đất đai có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm tiến độ thực hiện tái định cư, khơi thông nguồn lực và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh.

Chính vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung tháo gỡ các vướng mắc theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Thanh Chung
Quy hoạch lại mạng lưới đường bộ cho mục tiêu tăng trưởng “2 con số”

(TBTCO) - Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được xem xét điều chỉnh sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông thuần túy, mà còn phải gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng GDP “2 con số” và tái cấu trúc không gian phát triển cho đất nước.
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa thông báo về việc thu hồi đất và chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.
(TBTCO) - Chiều ngày 29/5, Ngân hàng Nhà nước đã có những thông tin liên quan đến chương trình doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản.
(TBTCO) - Hàng loạt dự án mới được triển khai, mặt bằng giá tại nhiều khu vực liên tục thiết lập ngưỡng mới, các doanh nghiệp bất động sản gia tăng hiện diện... Những diễn biến này cho thấy, thị trường bất động sản Đồng Nai đang bước vào chu kỳ sôi động hơn.
(TBTCO) - Làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu cùng sự tăng trưởng mạnh của thương mại điện tử đang đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường logistics năng động nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nhu cầu thuê kho bãi, nhà xưởng tiếp tục gia tăng, tỷ lệ lấp đầy duy trì ở mức cao, tạo động lực cho bất động sản công nghiệp và logistics phát triển trong những năm tới.
(TBTCO) - Cùng với làn sóng đầu tư hạ tầng và kết nối liên vùng, dòng tiền đầu tư bất động sản đang có xu hướng dịch chuyển mạnh về các khu vực vùng ven TP. Hồ Chí Minh nhằm đón đầu chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản.
(TBTCO) - Sự xuất hiện của nhiều thương hiệu lớn trong ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) tại “siêu phường” Bình Dương cho thấy xu hướng dịch chuyển thương mại đang diễn ra rõ nét tại đô thị vệ tinh phía Bắc TP. Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đó, những dự án sở hữu nhiều tiềm năng tăng trưởng như Artisan Park được đánh giá là nhóm hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng thương mại mới.
(TBTCO) - Hà Nội sẽ triển khai một số dự án nhà ở cho thuê để phục vụ nhu cầu của người dân. Theo đó, Thành phố triển khai 90 dự án nhà ở xã hội, thí điểm nhà ở cho thuê trong tháng 6/2026.
