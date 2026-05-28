Bất động sản

Sóng địa ốc đổ về vùng ven

Việt Dũng

18:21 | 28/05/2026
(TBTCO) - Cùng với làn sóng đầu tư hạ tầng và kết nối liên vùng, dòng tiền đầu tư bất động sản đang có xu hướng dịch chuyển mạnh về các khu vực vùng ven TP. Hồ Chí Minh nhằm đón đầu chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản.
Nguồn cung mới dần lộ diện

Cùng với việc cơ quan quản lý đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án bất động sản, nhiều doanh nghiệp địa ốc cũng đang tăng tốc hoàn thiện thủ tục đầu tư, chuẩn bị đưa nguồn cung mới ra thị trường. Đáng chú ý, nguồn cung mới chủ yếu tập trung ở các chủ đầu tư và nhà phát triển dự án quy mô lớn, có tiềm lực tài chính và khả năng triển khai đồng bộ.

Đơn cử, ngày 18/5, dự án Monrei Saigon chính thức được giới thiệu ra thị trường. Đây là tổ hợp căn hộ cao cấp quy mô 4,46 ha do Mitsubishi Corporation và Tokyu Land Corporation (Nhật Bản) hợp tác cùng Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt phát triển.

Làn sóng đầu tư hạ tầng và kết nối liên vùng đang kéo dòng tiền đầu tư bất động sản dịch chuyển mạnh về các khu vực vùng ven. Ảnh: Lê Toàn

Dù chưa công bố mức giá chính thức và mới trong giai đoạn nhận booking, dự án đã thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nhờ vị trí kết nối thuận lợi với Đại lộ Bình Dương, Vành đai 3 và tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn. Dự án được phát triển theo mô hình “Thành phố nước - thủy liệu” (Urban Hydrotherapy City), tích hợp yếu tố nước vào cấu trúc cảnh quan và hệ tiện ích nhằm hướng đến không gian sống nghỉ dưỡng trong đô thị.

Ở khu Tây Nam TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Tandoland phối hợp cùng Công ty cổ phần Mai Bá Hương tiếp tục đẩy mạnh bán hàng tại dự án Dragon Eden. Để kích cầu thị trường, chủ đầu tư triển khai nhiều chính sách ưu đãi như hỗ trợ vay tới 75% giá trị hợp đồng, áp dụng chương trình “0 đồng gốc lãi trong 24 tháng”, đồng thời chiết khấu hơn 16% và miễn phí quản lý trong 3 năm.

Ngoài ra, thị trường phía Nam trong quý II và nửa cuối năm nay dự kiến còn đón thêm nhiều dự án mới. Tập đoàn Lê Phong dự kiến mở bán dự án The Emerald Boulevard tại Quốc lộ 13 với khoảng 770 căn hộ, giá bán khoảng 70 triệu đồng/m2; đồng thời tiếp tục triển khai dự án The Emerald Garden View tại Thuận An với quy mô khoảng 2.000 căn hộ.

Một số doanh nghiệp khác như Novaland, TT Capital, Vạn Xuân Group hay Vạn Phúc Group cũng đang chuẩn bị đưa sản phẩm mới ra thị trường từ cuối quý II/2026.

Trong khi đó, tại TP. Đồng Nai, Tập đoàn Bcons dự kiến tổ chức lễ động thổ dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng tại phường Tam Hiệp vào ngày 27/5 tới. Không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường Đồng Nai, dự án còn hướng tới việc hình thành không gian sống hiện đại, đáp ứng nhu cầu ở thực trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ.

Ông Lê Như Thạch - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bcons cho biết, việc triển khai dự án tại phường Tam Hiệp không chỉ đánh dấu bước mở rộng thị trường của doanh nghiệp tại khu vực trung tâm TP. Đồng Nai, mà còn thể hiện niềm tin vào tiềm năng phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

“Đón sóng” hạ tầng

Không khó để nhận ra rằng, nguồn cung mới của thị trường bất động sản phía Nam thời gian tới đang tập trung chủ yếu tại các khu vực ven trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Đây không phải là xu hướng mang tính ngẫu nhiên, mà phản ánh chiến lược dịch chuyển có tính toán của các chủ đầu tư nhằm đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng và xu hướng giãn dân ra khu vực vệ tinh.

Đơn cử, tại khu vực Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh - địa bàn thuộc Bình Dương cũ, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được tăng tốc triển khai. Nổi bật là dự án mở rộng Quốc lộ 13, tuyến Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Chơn Thành hay các tuyến metro kết nối vào trung tâm TP. Hồ Chí Minh trong tương lai. Các công trình này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi lớn về khả năng kết nối, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị và công nghiệp cho toàn khu vực.

Tương tự, tại TP. Đồng Nai, địa phương này cũng đang đẩy mạnh hàng loạt dự án hạ tầng mang tính liên kết vùng như các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành, đường Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các tuyến giao thông kết nối TP. Hồ Chí Minh. Việc đồng loạt triển khai các dự án hạ tầng chiến lược đang tạo lực đẩy mạnh cho thị trường bất động sản địa phương, đặc biệt tại các khu vực trung tâm mới và các đô thị vệ tinh.

Theo giới chuyên gia, dòng tiền hiện nay không còn chạy theo tâm lý đầu cơ ngắn hạn như giai đoạn trước, mà đang ưu tiên các khu vực có nền tảng hạ tầng rõ ràng, khả năng khai thác thực tế và dư địa tăng trưởng trung - dài hạn. Đây cũng là lý do nhiều doanh nghiệp địa ốc đang tăng tốc ra hàng tại các đô thị vệ tinh, thay vì tập trung vào khu vực lõi trung tâm vốn đã có mặt bằng giá quá cao.

Thay vì chỉ tập trung lựa chọn bất động sản trung tâm với diện tích nhỏ, áp lực tài chính lớn và nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc tận hưởng cuộc sống thì có thể lựa chọn những phương án khác. Chúng ta có thể sống ở khu vực xa hơn nhưng đổi lại cuộc sống dễ dàng hơn, thuận tiện hơn và khả năng tái tạo năng lượng của bản thân cũng tốt hơn.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc Bộ phận Tiếp thị nhà ở, CBRE Việt Nam

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc Bộ phận Tiếp thị nhà ở, CBRE Việt Nam cho biết, hầu như các đô thị lớn trên thế giới hiện nay đều đo khoảng cách bằng thời gian di chuyển chứ không còn đo bằng kilomet nữa. Bởi vì khi hệ thống hạ tầng kết nối giao thông được phát triển liên hoàn thì việc phối hợp giữa các loại hình giao thông sẽ tạo ra những giải pháp di chuyển rất thuận lợi.

Theo ông Kiệt, khu vực phía Nam hiện nay đang có một lợi thế rất lớn về tái định hình hạ tầng. Và chính yếu tố này sẽ là tiền đề để phát triển hệ thống đô thị cũng như phân bổ các cụm trung tâm trong tương lai. Trong khoảng 3 - 5 năm tới, cùng với giao thông, các tiện ích như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại… cũng sẽ dần hình thành theo mô hình đô thị đa trung tâm. Theo đó, người dân sinh sống tại các khu vực đó chỉ cần di chuyển 5 - 15 phút là có thể tiếp cận tiện ích, bằng phương tiện cá nhân hoặc giao thông công cộng.

“Câu chuyện này hoàn toàn có thể nhìn thấy ở những mô hình đô thị phát triển trên thế giới. Ví dụ như Melbourne, Sydney ở Úc, hay Singapore, sau một giai đoạn phát triển, việc sở hữu bất động sản ở khu vực lõi trung tâm gần như là bất khả thi đối với hầu hết gia đình trẻ. Cho nên mô hình dịch chuyển và sinh sống ở các khu đô thị cận trung tâm giống như một xu hướng sẽ diễn ra đối với các đô thị lớn” - ông Kiệt nói.

Dưới góc độ là doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Duy Khoa - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và marketing kiêm Phát triển Dự án - KINERA (thành viên Kim Oanh Group) cho biết, “khẩu vị” của người mua nhà, đặc biệt là nhóm khách hàng thế hệ mới và người mua ở thực hiện nay đã thay đổi. Nếu như trước đây, yếu tố “vị trí trung tâm” gần như là ưu tiên tuyệt đối, thì hiện nay người mua đã có cách tiếp cận thực tế và toàn diện hơn. Họ bắt đầu đặt câu hỏi: mình đang mua một vị trí, hay đang mua một không gian sống chất lượng?

Theo ông Khoa, trong bối cảnh hạ tầng phát triển nhanh, thời gian di chuyển được rút ngắn đáng kể, khoảng cách địa lý không còn là rào cản lớn. Thay vào đó, người mua ngày càng ưu tiên những yếu tố thiết thực hơn như không gian sống rộng rãi, môi trường sống xanh, tiện ích đầy đủ, chi phí hợp lý và khả năng ổn định lâu dài.

5 lý do Artisan Park trở thành tâm điểm đón dòng chảy thương mại

(TBTCO) - Sự xuất hiện của nhiều thương hiệu lớn trong ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) tại "siêu phường" Bình Dương cho thấy xu hướng dịch chuyển thương mại đang diễn ra rõ nét tại đô thị vệ tinh phía Bắc TP. Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đó, những dự án sở hữu nhiều tiềm năng tăng trưởng như Artisan Park được đánh giá là nhóm hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng thương mại mới.
Hà Nội thúc tiến độ nhà ở xã hội, ưu tiên nhà ở cho thuê

(TBTCO) - Hà Nội sẽ triển khai một số dự án nhà ở cho thuê để phục vụ nhu cầu của người dân. Theo đó, Thành phố triển khai 90 dự án nhà ở xã hội, thí điểm nhà ở cho thuê trong tháng 6/2026.
Hai dự án của Novaland hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến tới bàn giao sổ hồng cho cư dân

(TBTCO) - Hai dự án trọng điểm tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh của Novaland tiếp tục ghi nhận những bước tiến pháp lý quan trọng sau khi hoàn thiện nghĩa vụ tài chính, tiến gần hơn đến cột mốc bàn giao sổ hồng cho cư dân.
Chốt phương án chọn thầu tư vấn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

(TBTCO) - Việc được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với 4 gói thầu tư vấn chủ chốt trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư được kỳ vọng sẽ giúp dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tiến gần hơn tới mục tiêu khởi công vào cuối năm 2028.
Phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các giải pháp phát triển nhà ở cho thuê để đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân, trong đó, cần xây dựng cơ chế ưu đãi tài chính, ưu đãi thuế theo hướng tạo động lực đủ mạnh để thu hút dòng vốn tư nhân tham gia đầu tư dự án nhà ở cho thuê dài hạn.
Quảng Ninh phấn đấu đồng bộ 100% số thửa đất đã thu thập dữ liệu trong tháng 6

(TBTCO) - Sau gần 2 tháng triển khai đợt cao điểm rà soát, chỉnh sửa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai, tỉnh Quảng Ninh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống".
Vinhomes khởi động chương trình chuyển hóa nguồn lực vàng vào nền kinh tế

(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Công ty cổ phần Vinhomes chính thức triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản, góp phần đưa nguồn vàng nhàn rỗi đang tích trữ trong dân trở thành dòng vốn năng động phục vụ tăng trưởng. Chương trình được triển khai trong 5 năm, với sự đồng hành của các công ty vàng bạc đá quý nhằm bảo đảm an toàn tối đa về quyền lợi và giá trị tài sản cho khách hàng.
Hé lộ quỹ đất "khủng" trong 8 dự án của Công ty Lan Anh tại TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Công ty TNHH Lan Anh đã có văn bản gửi đến các Sở Tài chính cùng Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) nhằm kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Chỉ thị số 45/CT-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh. Động thái này không những giúp đẩy nhanh tiến trình xử lý những điểm nghẽn pháp lý cho doanh nghiệp mà còn gián tiếp "hé lộ" một quỹ đất vô cùng đồ sộ mà Công ty Lan Anh đang nắm giữ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)
