Bất động sản

Hé lộ quỹ đất "khủng" trong 8 dự án của Công ty Lan Anh tại TP. Hồ Chí Minh

Kỳ Phương

[email protected]
12:38 | 24/05/2026
(TBTCO) - Công ty TNHH Lan Anh đã có văn bản gửi đến các Sở Tài chính cùng Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) nhằm kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Chỉ thị số 45/CT-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh. Động thái này không những giúp đẩy nhanh tiến trình xử lý những điểm nghẽn pháp lý cho doanh nghiệp mà còn gián tiếp "hé lộ" một quỹ đất vô cùng đồ sộ mà Công ty Lan Anh đang nắm giữ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)
Một dự án do Công ty Lan Anh triển khai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Ảnh tư liệu

Theo văn bản số 79/VB-LA do bà Nguyễn Nam Phương - Chủ tịch Công ty TNHH Lan Anh ký ngày 18/5/2026 , doanh nghiệp đang dồn lực kiến nghị gỡ vướng cho hàng loạt dự án quy mô lớn với tổng diện tích đất lên tới hàng trăm ha.

Trong đó, thứ nhất là dự án Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng (Lan Anh 7B) tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã Nghĩa Thành, TP. Hồ Chí Minh) với tổng vốn đầu tư 946 tỷ đồng, diện tích 131.522m2. Hiện trạng đã bàn giao đưa vào sử dụng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng Nhà ở xã hội đạt 70%.

Thứ 2 là dự án Khu dân cư Lan Anh 10 tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (nay là xã Nghĩa Thành, TP. Hồ Chí Minh) với vốn đầu tư hơn 625,7 tỷ đồng, diện tích 92.424 m2. Hiện nay xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt 75%.

Thứ 3 là dự án Lan Anh 11 tại xã Đá Bạc và xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã Nghĩa Thành và xã Xuân Sơn, TP. Hồ ChíMinh) với tổng mức đầu tư dự kiến 2.802 tỷ đồng, diện tích 142.010,1 m2. Dự án đã phê duyệt Quy hoạch chỉ tiết tỷ lệ 1/500. Hiện đang xin điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500.

Thứ 4 là dự án Lan Anh 12 tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh). Tổng vốn đầu tư dự kiến 5.000 tỷ đồng, diện tích 28,8ha (trong đó có 5ha xin xây dựng nhà ở xã hội còn lại 23,8ha là đầu tư thương mại dịch vụ tổ hợp).

Thứ 5 là dự án Lan Anh 1 tại xã Hòa Long, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, (nay là phường Tam Long, TP. Hồ Chí Minh). Khu dân cư Lan Anh 1 mở rộng (khu nhà ở xã hội) có tổng vốn đầu tư 104 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 2,1 ha.

Thứ 6 là dự Lan Anh 5 tại xã Hòa Long, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, (nay là phường Tam Long, TP. Hồ Chí Minh). Đây là dự án xây dựng chung cư. Tổng mức đầu tư dự kiến 850 tỷ đồng, diện tích đất 5.815 m2.

Thứ 7 là dự án Lan Anh 9 tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, (nay là xã Đất Đỏ, TP. Hồ Chí Minh). Dự án Khu dân cư Lan Anh 9 có tổng mức đầu tư dự kiến 426 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 10ha.

Thứ 8 là quỹ đất nhận khoán bảo vệ rừng. Đáng chú ý nhất về mặt quy mô là khu đất lâm nghiệp lên đến 183 ha. Đây là diện tích Công ty Lan Anh nhận chuyển giao hợp đồng khoán từ người dân để thực hiện dự án khu du lịch dưới tán rừng.

Dù nắm giữ trong tay quỹ đất sạch và tiềm năng rất lớn, song Công ty Lan Anh thừa nhận nhiều khu đất hiện vẫn đang trong tình trạng “bất động” hoặc chưa thể khai thác tối đa giá trị do các vướng mắc chồng chéo về quy hoạch và thủ tục đất đai.

Trước những nút thắt kéo dài, Chủ tịch Công ty Lan Anh Nguyễn Nam Phương kiến nghị khẩn thiết giải cứu dòng vốn cho doanh nghiệp, kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng các sở ngành rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể và quy hoạch phân khu theo hướng giữ nguyên các khu chức năng, giữ nguyên quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt trước đây của Công ty Lan Anh; không chuyển đất dân cư hiện hữu hay đất dự án sang đất cây xanh, bãi xe hay đất nông nghiệp.

Ngoài ra, Công ty Lan Anh cũng khẩn thiết đề nghị các cơ quan thẩm quyền tiến hành đo đạc lại ranh giới khu đất rừng 183 ha để bóc tách phần chồng lấn với đất quốc phòng, đồng thời có hướng mở trong luật đất đai đối với các dự án vùng nông thôn như Lan Anh 9.

“Doanh nghiệp có đầu tư kinh doanh hiệu quả thì mới nộp được thuế phí, Nhà nước mới thu được nguồn kinh phí vào ngân sách”, đại diện Công ty Lan Anh nhấn mạnh trong văn bản.

Việc sớm tháo gỡ khó khăn cho các dự án của Lan Anh không chỉ giúp giải phóng nguồn lực đất đai khổng lồ đang bị nghẽn mà còn góp phần quan trọng vào việc bổ sung hàng ngàn căn hộ nhà ở xã hội giá rẻ cho công nhân và người lao động có thu nhập thấp tại khu vực.
TP. Hồ Chí Minh: Sở Tài chính ra “tối hậu thư” để gỡ vướng cho các dự án bất động sản

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

(TBTCO) - Nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững ổn định và giảm mặt bằng lãi suất thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn giá rẻ.
(TBTCO) - Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, mô hình tái tạo sinh kế của Vingroup tại siêu dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội được đánh giá là bước đi tiên phong, giúp hàng vạn người dân địa phương không đứng ngoài, mà trở thành chủ thể của chính quá trình phát triển. TS. Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, chia sẻ về ý nghĩa sâu xa của cách làm này và lý do nó nên được nhân rộng.
(TBTCO) - Hà Nội đang tăng tốc giải phóng mặt bằng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, từ các cầu vượt sông Hồng đến các tuyến vành đai chiến lược, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công và mở rộng không gian phát triển đô thị. Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai ngay khi có mặt bằng sạch, tránh tình trạng chậm thi công gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng hiệu quả đầu tư công.
(TBTCO) - Sẽ cần thêm giải pháp tháo gỡ khó khăn mới để bảo đảm mục tiêu khởi công xây dựng Dự án thành phần 2 - xây dựng tuyến đường sắt thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào cuối năm 2026.
(TBTCO) - Thị trường bất động sản công nghiệp phía Nam không còn là những "cơn sóng" tăng trưởng "nóng", mà thay vào đó là trạng thái ổn định, giá thuê tăng nhẹ và yêu cầu của khách thuê khắt khe hơn. TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đóng vai trò trung tâm đối với các ngành công nghiệp giá trị cao, nhưng xu hướng lại cho thấy sự dịch chuyển rõ nét sang các tỉnh vệ tinh.
(TBTCO) - UBND các tỉnh, thành phố gồm TP. Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh sẽ phải sớm làm rõ và thống nhất khả năng bố trí vốn ngân sách địa phương phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.
(TBTCO) - Ngày 20/5/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP. Mã chứng khoán của Đất Xanh Group là DXG trên HoSE tiếp tục được duy trì. BLUEMARQ GROUP dự kiến triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu mới trong quý III/2026.
UBND TP. Hà Nội vừa công bố thông tin chi tiết về Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng - dự án hạ tầng, cảnh quan và phát triển đô thị quy mô lớn được xem là một trong những định hướng chiến lược quan trọng của Thủ đô trong nhiều thập niên tới.
