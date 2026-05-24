Hé lộ quỹ đất "khủng" trong 8 dự án của Công ty Lan Anh tại TP. Hồ Chí Minh

Một dự án do Công ty Lan Anh triển khai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Ảnh tư liệu

Theo văn bản số 79/VB-LA do bà Nguyễn Nam Phương - Chủ tịch Công ty TNHH Lan Anh ký ngày 18/5/2026 , doanh nghiệp đang dồn lực kiến nghị gỡ vướng cho hàng loạt dự án quy mô lớn với tổng diện tích đất lên tới hàng trăm ha.

Trong đó, thứ nhất là dự án Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng (Lan Anh 7B) tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã Nghĩa Thành, TP. Hồ Chí Minh) với tổng vốn đầu tư 946 tỷ đồng, diện tích 131.522m2. Hiện trạng đã bàn giao đưa vào sử dụng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng Nhà ở xã hội đạt 70%.

Thứ 2 là dự án Khu dân cư Lan Anh 10 tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (nay là xã Nghĩa Thành, TP. Hồ Chí Minh) với vốn đầu tư hơn 625,7 tỷ đồng, diện tích 92.424 m2. Hiện nay xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt 75%.

Thứ 3 là dự án Lan Anh 11 tại xã Đá Bạc và xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã Nghĩa Thành và xã Xuân Sơn, TP. Hồ ChíMinh) với tổng mức đầu tư dự kiến 2.802 tỷ đồng, diện tích 142.010,1 m2. Dự án đã phê duyệt Quy hoạch chỉ tiết tỷ lệ 1/500. Hiện đang xin điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500.

Thứ 4 là dự án Lan Anh 12 tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh). Tổng vốn đầu tư dự kiến 5.000 tỷ đồng, diện tích 28,8ha (trong đó có 5ha xin xây dựng nhà ở xã hội còn lại 23,8ha là đầu tư thương mại dịch vụ tổ hợp).

Thứ 5 là dự án Lan Anh 1 tại xã Hòa Long, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, (nay là phường Tam Long, TP. Hồ Chí Minh). Khu dân cư Lan Anh 1 mở rộng (khu nhà ở xã hội) có tổng vốn đầu tư 104 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 2,1 ha.

Thứ 6 là dự Lan Anh 5 tại xã Hòa Long, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, (nay là phường Tam Long, TP. Hồ Chí Minh). Đây là dự án xây dựng chung cư. Tổng mức đầu tư dự kiến 850 tỷ đồng, diện tích đất 5.815 m2.

Thứ 7 là dự án Lan Anh 9 tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, (nay là xã Đất Đỏ, TP. Hồ Chí Minh). Dự án Khu dân cư Lan Anh 9 có tổng mức đầu tư dự kiến 426 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 10ha.

Thứ 8 là quỹ đất nhận khoán bảo vệ rừng. Đáng chú ý nhất về mặt quy mô là khu đất lâm nghiệp lên đến 183 ha. Đây là diện tích Công ty Lan Anh nhận chuyển giao hợp đồng khoán từ người dân để thực hiện dự án khu du lịch dưới tán rừng.

Dù nắm giữ trong tay quỹ đất sạch và tiềm năng rất lớn, song Công ty Lan Anh thừa nhận nhiều khu đất hiện vẫn đang trong tình trạng “bất động” hoặc chưa thể khai thác tối đa giá trị do các vướng mắc chồng chéo về quy hoạch và thủ tục đất đai.

Trước những nút thắt kéo dài, Chủ tịch Công ty Lan Anh Nguyễn Nam Phương kiến nghị khẩn thiết giải cứu dòng vốn cho doanh nghiệp, kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng các sở ngành rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể và quy hoạch phân khu theo hướng giữ nguyên các khu chức năng, giữ nguyên quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt trước đây của Công ty Lan Anh; không chuyển đất dân cư hiện hữu hay đất dự án sang đất cây xanh, bãi xe hay đất nông nghiệp.

Ngoài ra, Công ty Lan Anh cũng khẩn thiết đề nghị các cơ quan thẩm quyền tiến hành đo đạc lại ranh giới khu đất rừng 183 ha để bóc tách phần chồng lấn với đất quốc phòng, đồng thời có hướng mở trong luật đất đai đối với các dự án vùng nông thôn như Lan Anh 9.

“Doanh nghiệp có đầu tư kinh doanh hiệu quả thì mới nộp được thuế phí, Nhà nước mới thu được nguồn kinh phí vào ngân sách”, đại diện Công ty Lan Anh nhấn mạnh trong văn bản.