Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều biến động do lạm phát, mặt bằng lãi suất mới và những bất ổn địa chính trị. Bất động sản đang tiếp tục khẳng định vai trò là kênh đầu tư dài hạn được nhiều tổ chức tài chính và nhà đầu tư ưu tiên trong chiến lược phân bổ tài sản.

Theo báo cáo Savills Market Snapshot tháng 7/2026, tỷ trọng phân bổ mục tiêu vào bất động sản của các tổ chức đầu tư quốc tế duy trì ở mức khoảng 10,8% trong những năm gần đây. Riêng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tổng giá trị đầu tư bất động sản trong quý I/2026 tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng dòng vốn đang quay trở lại nhóm tài sản hữu hình có khả năng tạo dòng tiền ổn định.

Bất động sản tiếp tục là điểm đến của dòng vốn dài hạn đối với các nhà đầu tư. Ảnh: Việt Dũng.

“Việt Nam đang hưởng lợi từ các yếu tố nền tảng như tăng trưởng kinh tế, quá trình đô thị hóa và xu hướng tái cấu trúc dòng vốn trong khu vực. Tuy nhiên, điều quan trọng hiện nay không chỉ là quy mô dòng vốn, mà còn là chất lượng tài sản. Các nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những dự án có vị trí chiến lược, nền tảng vận hành tốt và khả năng tạo dòng tiền ổn định trong dài hạn” - ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam chia sẻ.

Xu hướng này cũng phản ánh qua dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam khi các nhà đầu tư đến từ Singapore và Hàn Quốc tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Sự quan tâm không chỉ tập trung vào phân khúc nhà ở mà còn mở rộng sang bất động sản thương mại, khách sạn và các khu đô thị quy mô lớn.

Ở góc độ thị trường trong nước, quá trình phục hồi của bất động sản đang diễn ra rõ nét hơn tại các địa phương có nền tảng công nghiệp và hạ tầng phát triển.

Đơn cử, thị trường căn hộ Bình Dương bước vào chu kỳ nguồn cung mới sau giai đoạn thanh khoản suy giảm trong các năm 2022-2023. Sức mua được cải thiện nhờ điều kiện tài chính thuận lợi hơn, chính sách thanh toán linh hoạt cùng nhu cầu nhà ở bền vững từ lực lượng lao động và chuyên gia tại các khu công nghiệp.

Tuy nhiên, bà Cao Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills TP. Hồ Chí Minh lưu ý, rủi ro của thị trường hiện nay không nằm ở quy mô nguồn cung mà ở cơ cấu sản phẩm.

Theo bà Hương, việc nhiều chủ đầu tư cùng tập trung vào phân khúc cao cấp có thể tạo áp lực lên khả năng hấp thụ của thị trường. Trong bối cảnh đó, thanh khoản sẽ ngày càng phụ thuộc vào chất lượng dự án, khả năng khai thác thực tế, tỷ lệ lấp đầy cũng như sự hình thành cộng đồng cư dân thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá.

"Thách thức hiện nay không còn là có nên làm TOD hay không, mà là làm thế nào để triển khai đồng bộ giữa quy hoạch, tài chính và quản lý đất đai. Nếu được thực hiện đúng hướng, TOD có thể trở thành một trong những công cụ quan trọng nhất để giải quyết bài toán nhà ở đô thị trong 10 đến 20 năm tới” - Bà Giang Đỗ, Giám đốc Toàn quốc Bộ phận Tư vấn và Định giá Savills Việt Nam.

Theo các chuyên gia, một trong những thách thức lớn hiện nay tại thị trường là sự thiếu hụt nguồn cung nhà ở vừa túi tiền. Vì vậy, việc TP. Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch gần 940 ha phát triển đô thị theo mô hình TOD dọc tuyến Metro số 2 được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tái cấu trúc không gian đô thị và mở rộng nguồn cung nhà ở.

Song, để mô hình TOD phát huy hiệu quả, việc triển khai cần được thực hiện đồng bộ giữa quy hoạch, cơ chế tài chính và quản lý đất đai. Chỉ khi các khu vực quanh nhà ga được phát triển theo hướng đô thị hỗn hợp, gắn với nhà ở có giá phù hợp và hạ tầng công cộng hoàn chỉnh, mô hình này mới có thể góp phần giải bài toán nhà ở trong dài hạn.

Bởi trong bối cảnh dòng vốn đầu tư ngày càng thận trọng, thị trường bất động sản sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng tài sản, năng lực vận hành và hiệu quả khai thác thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá như các chu kỳ trước.