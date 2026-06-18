Doanh nghiệp giữ vai trò quyết định trong tiếp cận vốn quốc tế

Phát biểu tại tọa đàm “Vietnam Global Capital Access: Overseas Listings, DRs and the IFC - Tiếp cận nguồn vốn toàn cầu cho Việt Nam: Niêm yết ở nước ngoài, Chứng chỉ lưu ký (DRs) và Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC)” do Công ty Chứng khoán SSI phối hợp với Deutsche Bank tổ chức sáng 18/6, ông Daniel Clark - Giám đốc phụ trách Ủy thác & Đại lý khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông, đồng thời là Giám đốc toàn cầu Chứng chỉ lưu ký của Deutsche Bank cho rằng các cuộc thảo luận về phát triển thị trường vốn thường tập trung nhiều vào những khía cạnh kỹ thuật và cộng đồng tư vấn như luật sư, ngân hàng đầu tư, kiểm toán, các đơn vị tư vấn và chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giao dịch trên thị trường vốn. Tuy nhiên, chủ thể giữ vai trò quyết định trong quá trình tiếp cận nguồn vốn quốc tế vẫn là chính các doanh nghiệp.

Toàn cảnh buổi toạ đàm.

Theo ông Daniel Clark, doanh nghiệp cần tự đánh giá liệu việc tiếp cận nguồn vốn quốc tế có phù hợp với chiến lược phát triển của mình hay không. Để tham gia sâu hơn vào thị trường vốn quốc tế, doanh nghiệp không chỉ cần chuẩn bị về quản trị công ty, báo cáo tài chính, công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư, mà còn phải xây dựng chiến lược tăng trưởng dài hạn rõ ràng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần cân nhắc vai trò của các công cụ như niêm yết ở nước ngoài, chứng chỉ lưu ký ADR, GDR hay các cơ hội có thể xuất hiện từ việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế đối với kế hoạch phát triển của mình.

Đại diện Deutsche Bank cho biết, một trong những xu hướng đáng chú ý của thị trường tài chính toàn cầu hiện nay là dòng vốn đầu tư từ Bắc Mỹ và châu Âu đang ngày càng gia tăng sự hiện diện tại châu Á. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp không chỉ là huy động vốn mà còn là mở rộng khả năng tiếp cận cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, qua đó nâng cao khả năng hiện diện trên thị trường vốn toàn cầu.

Ông Daniel Clark cho rằng những diễn biến gần đây của thị trường vốn Việt Nam cho thấy quá trình hội nhập quốc tế đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Từ tiến trình nâng hạng thị trường, việc triển khai hệ thống KRX, kế hoạch phát triển cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), xây dựng khuôn khổ pháp lý cho chứng chỉ lưu ký đến định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế đều phản ánh một mục tiêu chung là nâng cao khả năng tiếp cận của thị trường.

Theo đó, khả năng tiếp cận không chỉ được hiểu là việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư quốc tế tham gia thị trường vốn Việt Nam mà còn là việc mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn toàn cầu với quy mô lớn hơn. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn Việt Nam với hệ thống tài chính quốc tế.

Liên quan đến khuôn khổ pháp lý của thị trường, ông Daniel Clark đánh giá Nghị định 155/2020/NĐ-CP là một nền tảng quan trọng đối với sự phát triển của chứng chỉ lưu ký cũng như quá trình kết nối sâu hơn giữa thị trường vốn Việt Nam và các thị trường quốc tế. Theo ông, những cải cách đang được triển khai không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng thị trường mà còn tạo điều kiện để mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp cận thị trường vốn quốc tế không chỉ mở ra cơ hội huy động vốn và mở rộng tệp nhà đầu tư, mà còn đòi hỏi doanh nghiệp nâng cao tiêu chuẩn quản trị, minh bạch thông tin và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế. Cùng với đó, việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thị trường và khuôn khổ pháp lý được xem là yếu tố quan trọng nhằm tăng cường kết nối giữa thị trường vốn Việt Nam với dòng vốn toàn cầu.