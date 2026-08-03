Gần 126 nghìn doanh nghiệp "khai sinh" trong 7 tháng năm 2026

Trong tháng 7, cả nước có hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 166,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82 nghìn lao động, giảm 15,5% về số doanh nghiệp, giảm 41,9% về vốn đăng ký và giảm 0,6% về số lao động so với tháng 6/2026; so với cùng kỳ năm trước, giảm 13,9% về số doanh nghiệp, tăng 41,6% về số vốn đăng ký và tăng 3,8% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 đạt 11,7 tỷ đồng, giảm 31,3% so với tháng 6 và tăng 64,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, trong tháng 7, cả nước còn có hơn 10,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Trong tháng 7, có 8.723 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 20,4% so với tháng 6 và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2025); 10.382 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 7.209 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Gần 126 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 7 tháng năm 2026. Ảnh minh họa

Tính chung 7 tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.518,9 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 597,3 nghìn lao động, tăng 16,9% về số doanh nghiệp, tăng 63,6% về vốn đăng ký và giảm 10,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2026 đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 39,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2026 đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, cả nước có gần 61,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm 2026 lên gần 187,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân một tháng có 26,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 7 tháng năm 2026 có 1.325 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 39,6% so với cùng kỳ năm trước; gần 31 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 31,4%; 93,6 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 12,5%.

Tính chung 7 tháng năm 2026, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là hơn 87,5 nghìn doanh nghiệp, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước; hơn 36,6 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 11,7%; gần 31,2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 118,7%. Bình quân một tháng có 22,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường./.