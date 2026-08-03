Thị trường

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ vượt 4,55 triệu tỷ đồng sau 7 tháng

Khánh Linh

Khánh Linh

[email protected]
18:20 | 03/08/2026
(TBTCO) - 7 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy các ngành dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp tích cực vào mức tăng chung của khu vực dịch vụ.
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Theo số liệu vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2026 đạt 669,1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng 6/2026 và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng đến từ sự khởi sắc của hầu hết các nhóm hàng. Trong đó, doanh thu bán lẻ gỗ và vật liệu xây dựng tăng 1,8% so với tháng 6 và tăng 22,8% so với cùng kỳ; dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy tăng lần lượt 1,5% và 13,6%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng lần lượt 1,3% và 9,6%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng lần lượt 1% và 6,3%.

Các nhóm hàng thiết yếu cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Doanh thu lương thực, thực phẩm và hàng may mặc đều tăng 0,9% so với tháng trước, tăng lần lượt 12,7% và 12,4% so với cùng kỳ. Doanh thu bán lẻ ô tô tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, doanh thu nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm trong tháng 7 giảm 1,6% so với tháng 6 do ảnh hưởng từ “cú sốc niềm tin” trên thị trường đá quý trong nước. Tuy nhiên, lũy kế 7 tháng, doanh thu nhóm này vẫn tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở lĩnh vực dịch vụ, doanh thu lưu trú, ăn uống tháng 7 tăng 2,8% so với tháng 6 và tăng 19% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành tăng lần lượt 7,8% và 24,3%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ vượt 4,55 triệu tỷ đồng sau 7 tháng
Doanh thu từ nhóm hàng vật liệu xây dựng tháng 7/2026 tăng 1,8% so với tháng 6/2026. Ảnh minh họa

Lũy kế 7 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 4.555,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,5%.

Trong tổng mức bán lẻ, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 3.441,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,5% và tăng 12,7% so với cùng kỳ. Một số nhóm hàng tăng cao gồm đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 28,2%; hàng hóa khác tăng 18,8%; gỗ và vật liệu xây dựng cùng xăng dầu tăng 15,2%.

Ở nhóm địa phương, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng mạnh tại Đà Nẵng (14,2%), Quảng Ninh (14%), Hà Nội và Cần Thơ (cùng tăng 12,9%), Đồng Nai (12,8%), Hải Phòng (12,6%) và TP. Hồ Chí Minh (12,1%).

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 580,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành đạt 59,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,3%; doanh thu các dịch vụ khác đạt 474,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6%.

Kết quả trên cho thấy, hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của khu vực dịch vụ trong 7 tháng đầu năm 2026./.

Khánh Linh
Từ khóa:
bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ cục thống kê

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