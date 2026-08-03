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Chứng khoán phái sinh ngày 3/8: Nhà đầu thận trọng trước nhịp bứt phá mạnh của VN30

Tùng Linh

Tùng Linh

17:55 | 03/08/2026
(TBTCO) - VN30-Index bật tăng hơn 45 điểm, vượt mốc 1.900 điểm trong phiên đầu tuần nhờ lực cầu lan tỏa ở nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, các hợp đồng tương lai VN30 vẫn giao dịch thấp hơn chỉ số cơ sở, cho thấy giới đầu tư phái sinh bắt đầu thận trọng khi thị trường tiến gần vùng kháng cự 1.930 - 1.950 điểm.
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Sau 4 tuần giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán bước vào tuần mới với diễn biến tích cực. VN30-Index tăng 45,62 điểm, tương ứng 2,44%, đóng cửa tại 1.917,69 điểm, qua đó lấy lại mốc tâm lý 1.900 điểm. Chỉ số duy trì xu hướng đi lên trong phần lớn thời gian giao dịch, đặc biệt tăng tốc trong phiên chiều khi lực cầu lan tỏa rộng hơn.

Rổ danh mục VN30 nghiêng mạnh về bên mua với 24 mã tăng, 5 mã giảm và 1 mã đứng giá. Động lực lớn nhất đến từ FPT, cổ phiếu đóng góp gần 7 điểm cho VN30-Index. Theo sau là HPG, MWG, MBB, VPL và MSN.

Ở chiều ngược lại, MCH là cổ phiếu gây áp lực giảm mạnh nhất, lấy đi hơn 4 điểm của VN30. VIC, VNM và TCX cũng tác động tiêu cực, nhưng mức đóng góp giảm không đủ cản đà đi lên của chỉ số. Tâm lý thị trường được hỗ trợ bởi một số thông tin chính sách tích cực, trong đó có việc Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng khấu trừ 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi.

Sắc xanh cũng lan tỏa rộng trên thị trường phái sinh. Toàn bộ 8/8 hợp đồng tương lai đồng loạt tăng giá. Tuy nhiên, mức tăng nhìn chung thấp hơn chỉ số cơ sở. Hợp đồng tương lai VN30-Index đáo hạn tháng 8/2026 (41I1G8000) đóng cửa tại 1.914 điểm, tăng 2,08% so với phiên trước, thấp hơn VN30-Index 3,69 điểm.

Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng ghi nhận chênh lệch âm, từ 3,59 điểm đến 8,69 điểm. Việc toàn bộ các kỳ hạn của hợp đồng dựa trên VN30-Index giao dịch dưới chỉ số cơ sở cho thấy, nhà đầu tư phái sinh vẫn khá thận trọng đối với khả năng thị trường tiếp tục tăng nhanh sau nhịp hồi mạnh.

Chứng khoán phái sinh ngày 3/8: Nhà đầu thận trọng trước nhịp bứt phá mạnh của VN30
Nhà đầu tư phái sinh thận trọng trong phiên bứt phá của VN30-Index. Nguồn: TBTCVN

Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tăng khoảng 5% so với phiên trước, đạt hơn 206.000 hợp đồng. Trong đó, hợp đồng 41I1G8000 tiếp tục chiếm gần như toàn bộ thanh khoản với 205.554 hợp đồng được khớp lệnh.

Khối lượng mở của hợp đồng tháng 8 đạt 37.634 hợp đồng, giảm 6,27% so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy, một bộ phận nhà đầu tư đã chủ động tất toán vị thế sau nhịp tăng mạnh, thay vì tiếp tục mở rộng trạng thái nắm giữ qua đêm./.

Theo chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), các nhà giao dịch gia tăng vị thế đầu cơ trong phiên, nhưng có thể bắt đầu xem xét phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở khi VN30-Index hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.930 - 1.950 điểm. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1G8000 đã chuyển sang phục hồi, với hỗ trợ gần nhất quanh 1.900 điểm.

Tương tự VN30-Index, VN-Index cũng đang tiến gần vùng giá trung bình 200 phiên (MA 200). Áp lực cung có thể gia tăng trở lại, khiến thị trường phân hóa mạnh hơn trong các phiên tới./.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh chứng khoán phái sinh vn30

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