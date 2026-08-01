Ngân hàng - Bảo hiểm

Tín dụng tạo lực kéo giúp thu nhập lãi thuần tăng 22%, MSB báo lãi hơn 3.400 tỷ đồng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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12:05 | 01/08/2026
(TBTCO) - MSB báo lãi trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 3.423 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Kết quả này được dẫn dắt bởi tăng trưởng tín dụng và thu nhập lãi thuần tăng 21,8%, trong khi MSB tiếp tục mở rộng quy mô cho vay vượt 230.000 tỷ đồng, đồng thời duy trì kỷ luật quản trị rủi ro và các chỉ số an toàn.
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Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB - mã CK: MSB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.

Trong quý II/2026, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.532,3 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ. Động lực tăng trưởng trong kỳ tiếp tục đến từ hoạt động tín dụng, với thu nhập lãi thuần duy trì đà tăng tích cực, tăng 16,1% lên 3.001 tỷ đồng, bù đắp cho một số mảng thu ngoài lãi biến động trái chiều.

MSB duy trì tăng trưởng tín dụng hợp lý, chủ động điều phối cơ cấu tài sản sinh lời và nguồn vốn, đồng thời linh hoạt thích ứng với diễn biến lãi suất trên thị trường.

Bên cạnh lãi từ hoạt động khác tăng 37,2% lên 185 tỷ đồng, các mảng thu ngoài lãi khác chưa ghi nhận nhiều bứt phá, tính chung tổng thu nhập hoạt động quý II/2026 đạt 3.395 tỷ đồng. Cơ cấu thu nhập theo đó tiếp tục dịch chuyển theo hướng hoạt động tín dụng giữ vai trò động lực chính, tỷ trọng thu ngoài lãi còn 11,6% so với tỷ trọng cao 26,9% cùng kỳ.

Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 21,9% trong quý II/2026, góp phần duy trì lợi nhuận của MSB ở mức ổn định.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Đà tăng trưởng của MSB trong 6 tháng đầu năm được dẫn dắt bởi hoạt động cốt lõi, khi thu nhập lãi thuần tăng 21,8% lên 6.199 tỷ đồng, góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động đạt 7.045 tỷ đồng, tăng 3,7% cùng kỳ.

Dù tỷ trọng thu ngoài lãi còn 12%, MSB vẫn duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận nhờ nền tảng tín dụng tích cực, đồng thời chi phí dự phòng giảm 4,1% còn 1.038 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của MSB đạt 3.423 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng từ quý I/2026. Biên lãi thuần (NIM) đạt mức 3,17%, có xu hướng giảm nhẹ trong bối cảnh NIM toàn ngành chịu áp lực thu hẹp.

Đại diện MSB chia sẻ, trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều yếu tố khó dự báo, MSB tiếp tục đặt chất lượng và hiệu quả tăng trưởng lên hàng đầu. Kết quả 6 tháng đầu năm cho thấy, MSB đang duy trì được sự cân bằng giữa mở rộng quy mô, củng cố nguồn thu cốt lõi và bảo đảm các chỉ số an toàn.

Về quy mô hoạt động, đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của MSB đạt hơn 440.998 tỷ đồng, tăng 8,17% so với cuối năm 2025 và tăng 29,2% so với cùng kỳ. Quy mô tài sản tiếp tục được mở rộng trên cơ sở cân đối giữa tăng trưởng tín dụng, huy động vốn và các chỉ tiêu an toàn thanh khoản.

Hoạt động tín dụng duy trì đà tăng tích cực với dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng đạt hơn 224.196 tỷ đồng, tăng 10,4% so với đầu năm và 12,9% so với cùng kỳ; dư nợ hợp nhất đạt hơn 230.420 tỷ đồng.

Trong đó, tín dụng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn với 157.548 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các ngành ưu tiên theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước; trong khi dư nợ cho vay khách hàng cá nhân đạt 66.647 tỷ đồng.

Ở chiều huy động, tiền gửi khách hàng hợp nhất đạt hơn 204.674 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền gửi có kỳ hạn tăng 12,6% so với cuối năm 2025 và tăng 23,2% so với cùng kỳ, tiếp tục củng cố nguồn vốn ổn định cho hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) duy trì trên 47.280 tỷ đồng, nhờ các giải pháp tài khoản như sinh lời không ngừng, sinh lời tự động, quản lý dòng tiền và hệ sinh thái số dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu của MSB cuối quý II/2026 đạt 5.826 tỷ đồng, nhờ tín dụng tăng trưởng tích cực, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ giảm từ 2,69% xuống 2,53%.

Tại thời điểm kết thúc tháng 6/2026, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ của MSB ở mức 1,64%; tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở mức 1,83%. Việc duy trì chất lượng tài sản trong vùng kiểm soát thể hiện nỗ lực của Ngân hàng trong công tác thẩm định, giám sát sau giải ngân, nhận diện sớm rủi ro và chủ động triển khai các phương án xử lý phù hợp.

Bên cạnh tăng trưởng các chỉ tiêu kinh doanh, MSB tiếp tục duy trì nền tảng quản trị rủi ro và thanh khoản ở mức an toàn. Đơn cử, tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 66,76% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn ở mức 26,89%./.

Ánh Tuyết
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msb ngân hàng ngân hàng MSB tín dụng cổ phiếu MSB kết quả kinh doanh MSB nợ xấu

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Cập nhật: 01/08/2026 12:30

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BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80