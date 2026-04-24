Ngân hàng - Bảo hiểm

Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính

Ánh Tuyết

13:51 | 24/04/2026
(TBTCO) - Năm 2026, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; đồng thời, lên kế hoạch tăng trưởng tín dụng 18% và phát hành cổ phiếu 20% nâng vốn điều lệ lên 37.440 tỷ đồng. Lãnh đạo MSB nhấn mạnh chiến lược trở thành tập đoàn tài chính, chuyển đổi mô hình TNEX Finance và mở rộng sang chứng khoán, quản lý quỹ, khai thác tệp "tài nguyên quý" 8 triệu khách hàng cá nhân, cùng doanh nghiệp.
Tín dụng tăng 18%, phát hành cổ phiếu 20% nâng vốn vượt 37.000 tỷ đồng

Ngày 24/4, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB - mã Ck: MSB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 tại Hà Nội. Tại thời điểm biểu quyết có 281 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện 79,3% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2026, ngân hàng MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 8.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và tăng 13% so với thực hiện năm 2025.

Hướng đến mốc 8.000 lãi trước thuế

Ngân hàng MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 8.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và tăng 13% so với thực hiện năm 2025. MSB dự kiến tăng trưởng tín dụng 18%, đưa tổng dư nợ tín dụng (bao gồm cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) lên 244.000 tỷ đồng, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 460.000 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm; vốn huy động tại thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 24%.

Về phương án phân phối lợi nhuận, thông tin từ MSB cho thấy, lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ của năm 2025 là 4.558 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2025 sau khi trích lập các quỹ dự kiến 20%. Qua đó, nâng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng.

“Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm củng cố vị thế cạnh tranh của MSB nhờ tăng quy mô, nâng cao các chỉ tiêu an toàn tài chính, hỗ trợ nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn, nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư hệ thống cho ngân hàng” - Chủ tịch MSB nêu rõ.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên, cổ đông MSB tập trung chất vấn nhiều nội dung xoay quanh chiến lược, hiệu quả kinh doanh và định hướng dài hạn của ngân hàng. Trong đó, các vấn đề được quan tâm gồm tiến độ chuyển trụ sở, kế hoạch trả cổ tức tiền mặt, cũng như lộ trình thoái vốn tại TNEX Finance.

Bên cạnh đó, cổ đông đặc biệt chú ý đến kết quả kinh doanh quý I/2026, kế hoạch xử lý và thu hồi nợ xấu, cũng như khả năng ứng phó với biến động lãi suất liên ngân hàng. Về chiến lược, việc MSB quyết định tái gia nhập lĩnh vực chứng khoán và quản lý quỹ trong bối cảnh cạnh tranh cao cũng nhận được nhiều câu hỏi. Ngoài ra, vấn đề định giá cổ phiếu MSB còn thấp so với các ngân hàng cùng ngành và kỳ vọng cải thiện giá trị thị trường cũng là nội dung được cổ đông quan tâm.

Trả lời thắc mắc của cổ đông về việc trả cổ tức bằng tiền mặt, Tổng giám đốc MSB Nguyễn Hoàng Linh cho biết, thời gian gần đây, thanh khoản cổ phiếu MSB khá tốt, giá cổ phiếu tiệm cận giá trị sổ sách. Trung bình hàng năm, ngân hàng đều chia cổ tức ở mức 20%. Với đặc thù thanh khoản cổ phiếu tốt, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu được đánh giá mang lại lợi ích kinh tế cao hơn cho cổ đông so với chia bằng tiền mặt.

Cũng theo lãnh đạo MSB, định hướng chiến lược trong thời gian tới, MSB cần tiếp tục củng cố vốn điều lệ để phục vụ các kế hoạch mở rộng như đầu tư vào công ty con, hoặc xem xét mở thêm chi nhánh tại các Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng hoặc TP. Hồ Chí Minh.

Sau đợt chia cổ tức này, vốn điều lệ của MSB dự kiến tiệm cận mức gần 40.000 tỷ đồng, qua đó tạo nền tảng tốt hơn cho hoạt động dài hạn cũng như các kế hoạch đầu tư trong tương lai.

Về thời điểm chuyển sang trụ sở mới, Tổng giám đốc MSB cho biết, công trình đang được xây dựng và dự kiến ngân hàng sẽ chuyển sang trong khoảng 3 tháng tới, vào khoảng tháng 6/2026.

Tăng trưởng quý I/2026 tích cực, khai thác “tài nguyên” 8 triệu khách hàng

Thông tin về kết quả kinh doanh năm 2026, Tổng giám đốc MSB cho biết, tổng tài sản tính đến cuối quý I đạt 412.900 tỷ đồng, tức tăng 31,2% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt khoảng 205.000 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng.

“Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của MSB theo khống chế của Ngân hàng Nhà nước đạt 3,81%, đây là tăng trưởng hợp nhất bao gồm MSB và công ty TNex Finance” - ông Linh nêu rõ.

Lợi nhuận quý I/2026 đạt khoảng 1.890 tỷ đồng, tăng khoảng 15,9% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu rủi ro tiếp tục được kiểm soát trong giới hạn cho phép, trong đó tỷ lệ LDR (tỷ lệ cho vay/tổng huy động) ở mức 42,9%, thấp hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đảm bảo thanh khoản an toàn.

Một nội dung đáng chú ý khác tại đại hội là kế hoạch chuyển đổi Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX (TNEX Finance) từ mô hình công ty tài chính chuyên ngành sang công ty tài chính tổng hợp đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hiện TNEX Finance là tổ chức tín dụng phi ngân hàng do MSB sở hữu 100% và hoạt động theo giấy phép dành cho công ty tài chính tín dụng tiêu dùng.

Trước đó, năm 2025, MSB từng lên kế hoạch thoái vốn khỏi TNEX Finance nhằm tập trung vào các hoạt động cốt lõi của ngân hàng và đã ghi nhận sự quan tâm từ một số đối tác.

Hướng tới mô hình tập đoàn tài chính

“MSB xác định sẽ trở thành tập đoàn tài chính. Đối với tập đoàn tài chính, để phục vụ cho đầy đủ các nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp, cá nhân, đặc biệt là khách hàng Priority Banking (khách hàng ưu tiên), chúng tôi phải hoàn thiện hệ sinh thái, bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, thậm chí là công ty bảo hiểm nếu có thể..., còn công ty tài chính tiêu dùng hiện nay chúng ta có”.

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng giám đốc MSB.

Trả lời cổ đông về kế hoạch với TNEX Finance, lãnh đạo MSB cho biết, Trong thời gian tới MSB sẽ chưa thoái vốn khỏi TNEX.

Trong dài hạn 5 - 7 năm tới, kỳ vọng có thể định giá TNEX ở mức từ 1 - 2 tỷ USD, dựa trên nền tảng công nghệ, quy mô khách hàng và khả năng sinh lời của mảng tài chính tiêu dùng.

Song song với đó, ĐHĐCĐ MSB tiếp tục thông qua kế hoạch góp vốn, mua cổ phần tại một công ty quản lý quỹ để đưa đơn vị này trở thành công ty con, qua đó, mở rộng hiện diện sang lĩnh vực chứng khoán và quản lý tài sản.

Trước đó, năm 2025, ĐHĐCĐ MSB cũng đã phê duyệt chủ trương góp vốn, mua cổ phần công ty quản lý quỹ. MSB dự kiến tìm kiếm các công ty chứng khoán, quản lý quỹ có quy mô vốn 300 - 500 tỷ đồng, sau đó, lên kế hoạch tăng vốn sau, giúp MSB tạo ra mô hình tài chính toàn diện.

Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Linh cho biết, MSB đã từng có công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ, nhưng ở giai đoạn đó chiến lược có sự thay đổi. Hiện nay, ngân hàng quay trở lại để phát triển theo định hướng tập đoàn tài chính, với kỳ vọng các mảng này sẽ tăng trưởng bền vững và hiệu quả nhờ nền tảng khách hàng sẵn có, khi MSB hiện đang sở hữu khoảng 8 triệu khách hàng cá nhân - một nguồn “tài nguyên” quý để hỗ trợ hoạt động của công ty chứng khoán. Còn để vấn cho khách hàng cao cấp, ngân hàng cũng không thể thiếu được hoạt động đầu tư quỹ./.

