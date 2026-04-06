MSB quyết tâm tái cấu trúc và mở rộng hệ sinh thái, hướng tới lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng

Đưa tín dụng tăng 18%, lợi nhuận cao kỷ lục

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB - mã Ck: MSB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.

Báo cáo của Hội đồng điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 nêu rõ, với mục tiêu dài hạn trở thành ngân hàng tư nhân dẫn đầu thị trường, trên cơ sở cân nhắc đầy đủ các yếu tố biến động vĩ mô trong và ngoài nước cũng như sự thay đổi của chính sách tài chính, tiền tệ, MSB đã xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp nhất trình ĐHĐCĐ. Theo đó, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 8.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và tăng 13% so với thực hiện năm 2025.

Cùng với đó, MSB dự kiến tăng trưởng tín dụng 18%, đưa tổng dư nợ tín dụng (bao gồm cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) lên 244.000 tỷ đồng, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 460.000 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm; vốn huy động tại thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 24%.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Về phương án phân phối lợi nhuận, thông tin từ MSB cho thấy, lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ của năm 2025 là 4.558 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2025 sau khi trích lập các quỹ dự kiến 20%. Qua đó, nâng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng.

"Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm củng cố vị thế cạnh tranh của MSB nhờ tăng quy mô, nâng cao các chỉ tiêu an toàn tài chính, hỗ trợ nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn, nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư hệ thống cho ngân hàng" - Chủ tịch MSB nêu rõ.

Kế hoạch có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình biến động của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.

TNEX Finance hướng tới mô hình công ty tài chính tổng hợp

Một nội dung đáng chú ý khác sẽ được trình tại đại hội là kế hoạch chuyển đổi Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX (TNEX Finance) từ mô hình công ty tài chính chuyên ngành sang công ty tài chính tổng hợp. Hiện TNEX Finance là tổ chức tín dụng phi ngân hàng do MSB sở hữu 100% và hoạt động theo giấy phép dành cho công ty tài chính tín dụng tiêu dùng.

Nguồn: MSB.

Trước đó, năm 2025, MSB từng lên kế hoạch thoái vốn khỏi TNEX Finance nhằm tập trung vào các hoạt động cốt lõi của ngân hàng và đã ghi nhận sự quan tâm từ một số đối tác. Cùng năm, TNEX Finance được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng để phục vụ hoạt động kinh doanh. Kết quả, dư nợ cho vay đạt 3.804 tỷ đồng, tăng 114% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 24,3 tỷ đồng, tăng 378%.

TNEX Finance đặt mục tiêu dư nợ gần 20.000 tỷ đồng, tăng 141% Với việc thực hiện chuyển đổi loại hình, dự kiến giá trị thực vốn điều lệ của TNEX Finance được kỳ vọng cải thiện tương ứng với mức cải thiện của kết quả kinh doanh hàng năm. Cụ thể, tổng tài sản dự kiến tăng 157%, từ 8.578 tỷ đồng năm 2026 lên 22.038 tỷ đồng năm 2029. Dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 8.273 tỷ đồng lên 19.968 tỷ đồng, tức tăng 141%. Lợi nhuận đến năm 2029 ước đạt 1.368 tỷ đồng.

So với mô hình công ty tài chính chuyên ngành (công ty tài chính tiêu dùng), công ty tài chính tổng hợp có phạm vi hoạt động rộng hơn và ít bị ràng buộc hơn về cơ cấu tín dụng.

Nếu công ty tài chính tiêu dùng phải duy trì tỷ lệ cho vay tiêu dùng tối thiểu 65%, không được mua bán trái phiếu doanh nghiệp và bị hạn chế một số hoạt động ngân hàng, thì công ty tài chính tổng hợp không chịu các giới hạn này và được phép triển khai đa dạng nghiệp vụ hơn.

"Khi chuyển đổi loại hình sang công ty tài chính tổng hợp sẽ giúp TNEX Finance mở rộng phạm vị hoạt động, mở rộng tệp khách hàng, qua đó, đa dạng hóa nguồn thu cũng như giảm thiểu mức độ rủi ro. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ nâng cao năng về quản lý, cũng như năng lực tài chính, qua đó, tăng cường khả năng cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh" - lãnh đạo MSB nhận định.

Theo đó, TNEX Finance sẽ có điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua triển khai thêm nhiều loại hình cấp tín dụng khác như: cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), tài trợ chuỗi cung ứng, cho thuê tài chính (leasing), hoặc các sản phẩm tài chính đặc thù theo ngành.

Hiện trên thị trường có 02 công ty tài chính tổng hợp là công ty tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt (VietCredit) và công ty tài chính tổng hợp cổ phần Điện lực (EVF), cả hai công ty đều đang có kết quả hoạt động rất tích cực.

Lên kế hoạch mua công ty quản lý quỹ, mở rộng sang mảng chứng khoán

Song song với đó, MSB tiếp tục trình cổ đông kế hoạch góp vốn, mua cổ phần tại một công ty quản lý quỹ để đưa đơn vị này trở thành công ty con, qua đó, mở rộng hiện diện sang lĩnh vực chứng khoán và quản lý tài sản.

Theo đánh giá của ngân hàng, cơ quan quản lý đã định hướng lại ngành quản lý quỹ cùng những mục tiêu tăng trưởng cụ thể với Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán được phê duyệt vào tháng 9/2025. Theo đó, số quỹ đầu tư chứng khoán dự kiến tăng gấp 4 lần hiện tại (123 quỹ) và đạt 500 quỹ vào năm 2030 và quy mô tài sản quản lý của các quỹ đầu tư đạt mức 5% GDP, tăng hơn 6 lần so với hiện tại.

MSB xác định lĩnh vực chứng khoán, quản lý tài sản là một trong những trọng tâm phát triển trong tương lai, giúp MSB dễ dàng tiếp cận và cung cấp dịch vụ đầu tư chứng khoán và mở rộng sang lĩnh vực quản lý tài sản cao cấp (Wealth Management), phục vụ khách hàng tiềm năng muốn đầu chuyên nghiệp hơn; cung cấp các sản phẩm như quỹ mở, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư cổ phiếu, trái phiếu... giúp đa dạng hóa lựa chọn đầu tư.

Năm 2025, ĐHĐCĐ MSB cũng đã phê duyệt chủ trương góp vốn, mua cổ phần công ty quản lý quỹ. MSB dự kiến tìm kiếm các công ty chứng khoán, quản lý quỹ có quy mô vốn 300 - 500 tỷ đồng, sau đó, lên kế hoạch tăng vốn sau, giúp MSB tạo ra mô hình tài chính toàn diện.

Thực hiện chủ trương này, Hội đồng quản trị đã tích cực tìm kiếm và nghiên cứu các cơ hội đầu tư, song các cơ hội đã tiếp cận chưa thực sự phù hợp với các tiêu chí đầu tư của MSB, do đó, việc đầu tư vào công ty quản lý quỹ chưa được hoàn thành trong năm 2025.

Ngoài các nội dung trên, MSB cũng sẽ trình ĐHĐCĐ việc bầu bổ sung, thay thế một thành viên Hội đồng quản trị và hai thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2022 - 2026)./.