Ngân hàng - Bảo hiểm

VPBank nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh

Ánh Tuyết

16:01 | 21/05/2026
(TBTCO) - VPBank dự kiến phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 26,04%, qua đó nâng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng ngay trong quý II - III/2026 và trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên vượt mốc này. Kế hoạch tăng vốn diễn ra trong bối cảnh quy mô tín dụng hợp nhất mở rộng mạnh 10,2% chỉ sau một quý, đạt 1,06 triệu tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã Ck: VPB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng, tương ứng tỷ lệ 26,04% trên số cổ phiếu đang lưu hàn. Như vậy, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 26 cổ phiếu mới. Nguồn thực hiện gồm 15.611 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần và 5.050 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Dự kiến sau khi phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ 26,04% hoàn tất trong quý II - III/2026, VPBank nâng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng, trở thành tổ chức tín dụng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

Song song với kế hoạch chia cổ phiếu thưởng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cũng đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm tăng thêm hơn 6.243 tỷ đồng vốn điều lệ.

Đối tượng tham gia có thể là cổ đông chiến lược hiện hữu hoặc các tổ chức nước ngoài đáp ứng điều kiện tài chính theo quy định. Nếu hoàn tất toàn bộ các kế hoạch tăng vốn, vốn điều lệ của VPBank dự kiến đạt 106.244 tỷ đồng.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Vừa qua, ngày 18/5, VPBank đã chốt danh sách chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/5. Với hơn 7,9 tỷ cổ phiếu lưu hành, tổng giá trị chi trả trong đợt này vào khoảng 3.967 tỷ đồng.

Thời điểm hiện tại, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của VPBank là 30%vốn điều lệ, mức sở hữu thực tế tùy thuộc vào lượng giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán, tại thời điểm ngày 11/5, tỷ lệ này là 24,51%. Trong đó, Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC - Nhật Bản) sở hữu 15,005% vốn điều lệ của VPBank.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, VPBank ghi nhận tăng trưởng tích cực ở nhiều chỉ tiêu cốt lõi. Quy mô tín dụng hợp nhất đạt 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2025; riêng ngân hàng mẹ đạt 941.000 tỷ đồng, tăng 10,7%.

Về hoạt động kinh doanh, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất VPBank đạt hơn 19.908,2 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ. Quan trọng nhất là sự bứt phá của thu nhập lãi thuần, đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính khi tăng thêm 3.604,8 tỷ đồng, tương đương tăng 27% cùng kỳ lên 16.960,6 tỷ đồng, ở mức cao trong nhiều quý.

Song song đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng 76,6%, mang về thêm 895,7 tỷ đồng, cho thấy sự hiệu quả trong việc đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi. Lãi thuần từ hoạt động khác đóng góp tích cực với mức tăng 69,8.

Mặc dù mảng kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán kinh doanh gặp khó, nhưng mức giảm này đã được bù đắp hoàn toàn bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ từ các mảng kinh doanh chính. Một yếu tố then chốt khác giúp tối ưu hóa lợi nhuận là hiệu quả quản lý chi phí, khi chi phí hoạt động chỉ tăng 11,5%, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng của tổng thu nhập hoạt động (27,9%).

Dù ngân hàng chủ động tăng cường trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng thêm 14,9%, nhưng nhờ đà tăng trưởng doanh thu mạnh và kiểm soát chi phí tốt, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng vẫn đạt mức bứt phá 57,9% lên 7.920,8 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước.

Ngân hàng cũng lên kế hoạch mở rộng mạnh quy mô hoạt động với tổng tài sản hợp nhất dự kiến vượt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 29%; dư nợ cấp tín dụng hướng tới gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%; huy động từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá dự kiến vượt 1,03 triệu tỷ đồng, tăng 40%. Đồng thời, ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%, so với mức 2,03% cuối năm 2025./.

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

BIDV phát hành gần 500 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 78.000 tỷ đồng

Giải "cơn khát vốn" của doanh nghiệp vừa và nhỏ qua tổ chức cho vay không nhận tiền gửi

Cao Bằng: Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vảy tê tê Java qua địa bàn hải quan

Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững

Giá ngô và đậu tương "lao dốc" khi giá dầu sụt giảm mạnh

BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

VNDirect dành hơn 761 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

Mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điều chỉnh theo lương cơ sở mới thế nào?

Khảo sát từ Sun Life: Trách nhiệm chăm sóc gia đình khiến phụ nữ Việt Nam đối mặt với "ba tầng áp lực"

(TBTCO) - Khảo sát mới đây do Sun Life thực hiện cho thấy phụ nữ Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều áp lực chồng chéo về tài chính, sự nghiệp và sức khỏe cá nhân, xuất phát từ vai trò chăm sóc gia đình đa thế hệ, trong khi sự chuẩn bị cho các rủi ro tài chính dài hạn vẫn còn hạn chế.
(TBTCO) - Chiến dịch “Chọn Xanh cho Khỏe - Vì một Việt Nam thật Khỏe” của Manulife Việt Nam vừa được vinh danh tại giải thưởng quốc tế uy tín Global CSR & ESG Awards, ở hạng mục “Doanh nghiệp có chương trình cộng đồng xuất sắc”.
(TBTCO) - Sáng ngày 20/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước nâng lên 25.135 đồng, tăng 2 đồng. Chỉ số DXY hiện ở mức 99,3 điểm, giữ đà phục hồi sau một đợt điều chỉnh mạnh vào ngày trước đó, phản ánh kỳ vọng Fed chưa sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay. Đồng yên tiếp tục chịu áp lực mất giá dù kinh tế Nhật Bản tăng trưởng vượt dự báo.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn, đưa giá vàng miếng phổ biến lùi về vùng 161 - 163,5 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5, với lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,4 - 4,6%, còn kỳ hạn 30 năm lập đỉnh cao nhất gần 20 năm. Theo đánh giá của Chứng khoán KB, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo cao đang tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá và làm gia tăng chi phí huy động vốn ngoại tệ của doanh nghiệp Việt.
Dai-ichi Life Việt Nam duy trì lợi nhuận nghìn tỷ trong năm 2025, với lãi trước thuế đạt 2.173 tỷ đồng. Mảng đầu tư tài chính vẫn duy trì tăng trưởng hai chữ số nhờ danh mục đầu tư tiếp tục mở rộng lên gần 62.000 tỷ đồng, qua đó, giữ vai trò trụ đỡ quan trọng, trong bối cảnh doanh thu phí bảo hiểm bước vào giai đoạn điều chỉnh.
(TBTCO) - Kể từ ngày 12/05/2026, khách hàng của Vietcombank đang du lịch hoặc công tác tại Nhật Bản và Hồng Kông có thể thanh toán trực tiếp bằng cách quét mã QR trên ứng dụng VCB Digibank - không cần đổi tiền mặt, không cần cài thêm bất kỳ ứng dụng nào khác.
(TBTCO) - Quyết định số 1154/QĐ-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành sửa đổi, bổ sung nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino, đặt cược đua ngựa, đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế, nhằm thực hiện Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
