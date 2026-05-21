VPBank nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã Ck: VPB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng, tương ứng tỷ lệ 26,04% trên số cổ phiếu đang lưu hàn. Như vậy, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 26 cổ phiếu mới. Nguồn thực hiện gồm 15.611 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần và 5.050 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Dự kiến sau khi phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ 26,04% hoàn tất trong quý II - III/2026, VPBank nâng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng, trở thành tổ chức tín dụng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

Song song với kế hoạch chia cổ phiếu thưởng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cũng đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm tăng thêm hơn 6.243 tỷ đồng vốn điều lệ.

Đối tượng tham gia có thể là cổ đông chiến lược hiện hữu hoặc các tổ chức nước ngoài đáp ứng điều kiện tài chính theo quy định. Nếu hoàn tất toàn bộ các kế hoạch tăng vốn, vốn điều lệ của VPBank dự kiến đạt 106.244 tỷ đồng.

<!--cke_bookmark_145S--><!--cke_bookmark_145E--><!--cke_bookmark_147S--><!--cke_bookmark_147E--><!--cke_bookmark_146S--><!--cke_bookmark_146E--><!--cke_bookmark_145S--><!--cke_bookmark_145E--><!--cke_bookmark_147S--><!--cke_bookmark_147E--><!--cke_bookmark_716S--><!--cke_bookmark_716E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Vừa qua, ngày 18/5, VPBank đã chốt danh sách chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/5. Với hơn 7,9 tỷ cổ phiếu lưu hành, tổng giá trị chi trả trong đợt này vào khoảng 3.967 tỷ đồng.

Thời điểm hiện tại, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của VPBank là 30%vốn điều lệ, mức sở hữu thực tế tùy thuộc vào lượng giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán, tại thời điểm ngày 11/5, tỷ lệ này là 24,51%. Trong đó, Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC - Nhật Bản) sở hữu 15,005% vốn điều lệ của VPBank.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, VPBank ghi nhận tăng trưởng tích cực ở nhiều chỉ tiêu cốt lõi. Quy mô tín dụng hợp nhất đạt 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2025; riêng ngân hàng mẹ đạt 941.000 tỷ đồng, tăng 10,7%.

Về hoạt động kinh doanh, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất VPBank đạt hơn 19.908,2 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ. Quan trọng nhất là sự bứt phá của thu nhập lãi thuần, đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính khi tăng thêm 3.604,8 tỷ đồng, tương đương tăng 27% cùng kỳ lên 16.960,6 tỷ đồng, ở mức cao trong nhiều quý.

Song song đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng 76,6%, mang về thêm 895,7 tỷ đồng, cho thấy sự hiệu quả trong việc đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi. Lãi thuần từ hoạt động khác đóng góp tích cực với mức tăng 69,8.

Mặc dù mảng kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán kinh doanh gặp khó, nhưng mức giảm này đã được bù đắp hoàn toàn bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ từ các mảng kinh doanh chính. Một yếu tố then chốt khác giúp tối ưu hóa lợi nhuận là hiệu quả quản lý chi phí, khi chi phí hoạt động chỉ tăng 11,5%, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng của tổng thu nhập hoạt động (27,9%).

Dù ngân hàng chủ động tăng cường trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng thêm 14,9%, nhưng nhờ đà tăng trưởng doanh thu mạnh và kiểm soát chi phí tốt, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng vẫn đạt mức bứt phá 57,9% lên 7.920,8 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước.

Ngân hàng cũng lên kế hoạch mở rộng mạnh quy mô hoạt động với tổng tài sản hợp nhất dự kiến vượt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 29%; dư nợ cấp tín dụng hướng tới gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%; huy động từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá dự kiến vượt 1,03 triệu tỷ đồng, tăng 40%. Đồng thời, ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%, so với mức 2,03% cuối năm 2025./.