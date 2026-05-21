Theo báo cáo số 6350/BTC-PTHT vừa được Bộ Tài chính công bố, tổng số giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 14/5/2026 đạt 166.018,4 tỷ đồng, tương ứng 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Nếu không tính phần vốn tiết kiệm 5% chi đầu tư công ngân sách địa phương dự kiến dành cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân của cả nước đạt khoảng 16,9%.

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, tiến độ giải ngân đã có tín hiệu tăng tốc trong tuần từ ngày 8 đến 14/5/2026 khi số vốn giải ngân phát sinh đạt 12.105,6 tỷ đồng, cao gấp 1,3 lần tuần trước đó.

Tuy nhiên, kết quả giải ngân giữa các bộ, ngành và địa phương tiếp tục có sự phân hóa mạnh. Theo Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 14/5/2026, chỉ có 8 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Trong nhóm địa phương có kết quả giải ngân tích cực có Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Nghệ An, Khánh Hòa… Một số bộ có tỷ lệ giải ngân khá gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp.

Ngược lại, có tới 27 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Đáng lưu ý, một số cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1% hoặc chưa giải ngân như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam…

Về công tác phân bổ vốn, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 1,013 triệu tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết khoảng 998.650 tỷ đồng.

Tuy vậy, vẫn còn hơn 28.118 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết, thuộc 13 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương, chủ yếu do đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc chậm phân bổ vốn và tiến độ giải ngân thấp tại nhiều đơn vị sẽ ảnh hưởng đáng kể đến mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là trong bối cảnh đầu tư công tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế năm 2026.