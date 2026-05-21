Tài chính

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”

Vân Hà

Vân Hà

[email protected]
16:49 | 21/05/2026
(TBTCO) - Dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã có dấu hiệu cải thiện trong tuần giữa tháng 5/2026, song mặt bằng chung vẫn ở mức thấp khi mới đạt 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, nhiều bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 1%, thậm chí chưa giải ngân, cho thấy áp lực hoàn thành mục tiêu giải ngân năm nay vẫn rất lớn.
aa

Theo báo cáo số 6350/BTC-PTHT vừa được Bộ Tài chính công bố, tổng số giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 14/5/2026 đạt 166.018,4 tỷ đồng, tương ứng 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Nếu không tính phần vốn tiết kiệm 5% chi đầu tư công ngân sách địa phương dự kiến dành cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân của cả nước đạt khoảng 16,9%.

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”
Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, tiến độ giải ngân đã có tín hiệu tăng tốc trong tuần từ ngày 8 đến 14/5/2026 khi số vốn giải ngân phát sinh đạt 12.105,6 tỷ đồng, cao gấp 1,3 lần tuần trước đó.

Tuy nhiên, kết quả giải ngân giữa các bộ, ngành và địa phương tiếp tục có sự phân hóa mạnh. Theo Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 14/5/2026, chỉ có 8 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Trong nhóm địa phương có kết quả giải ngân tích cực có Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Nghệ An, Khánh Hòa… Một số bộ có tỷ lệ giải ngân khá gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp.

Ngược lại, có tới 27 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Đáng lưu ý, một số cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1% hoặc chưa giải ngân như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam…

Về công tác phân bổ vốn, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 1,013 triệu tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết khoảng 998.650 tỷ đồng.

Tuy vậy, vẫn còn hơn 28.118 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết, thuộc 13 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương, chủ yếu do đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc chậm phân bổ vốn và tiến độ giải ngân thấp tại nhiều đơn vị sẽ ảnh hưởng đáng kể đến mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là trong bối cảnh đầu tư công tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế năm 2026.

Vân Hà
Từ khóa:
giải ngân vốn đầu tư công phân bổ vốn giải ngân chậm đứng yên bộ tài chính

Bài liên quan

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

TIN BUỒN

TIN BUỒN

Dành cho bạn

Cao Bằng: Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vảy tê tê Java qua địa bàn hải quan

Cao Bằng: Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vảy tê tê Java qua địa bàn hải quan

Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững

Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững

Giá ngô và đậu tương "lao dốc" khi giá dầu sụt giảm mạnh

Giá ngô và đậu tương "lao dốc" khi giá dầu sụt giảm mạnh

BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

VNDirect dành hơn 761 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

VNDirect dành hơn 761 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

Mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điều chỉnh theo lương cơ sở mới thế nào?

Mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điều chỉnh theo lương cơ sở mới thế nào?

Đọc thêm

Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc

Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc

(TBTCO) - Ngày 20/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại Nguyễn Quốc Phương có buổi làm việc với Trưởng đại diện Văn phòng Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM Bank) tại Việt Nam Choi Wooyoung.
Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

(TBTCO) - Quảng Ninh đang chuyển trọng tâm phát triển từ tăng trưởng dựa nhiều vào khai thác tài nguyên, đầu tư hạ tầng và du lịch truyền thống sang mô hình kinh tế có hàm lượng công nghệ, dịch vụ, logistics và kinh tế biển cao hơn.
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV: Đưa hơn 17.000 tấn gạo dự trữ tới học sinh vùng cao

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV: Đưa hơn 17.000 tấn gạo dự trữ tới học sinh vùng cao

(TBTCO) - Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, bàn giao trên 17.201 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026.
Xử lý nhà, đất dôi dư: Tiêu chí để đánh giá người đứng đầu

Xử lý nhà, đất dôi dư: Tiêu chí để đánh giá người đứng đầu

(TBTCO) - Không chỉ dừng ở yêu cầu xử lý hành chính, việc khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư đang được xem là nhiệm vụ cấp bách nhằm chống lãng phí, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Nâng cao hiệu quả các dự án sử dụng vốn vay ADB ở khu vực miền Trung

Nâng cao hiệu quả các dự án sử dụng vốn vay ADB ở khu vực miền Trung

(TBTCO) - Mới đây, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hoạt động quốc gia năm 2026 của ADB tại khu vực miền Trung.
Fitch Ratings rà soát định kỳ để đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

Fitch Ratings rà soát định kỳ để đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 19/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia của Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings (Fitch) do ông George Xu - Giám đốc, chuyên gia phân tích xếp hạng tín nhiệm phụ trách Việt Nam làm trưởng đoàn.
Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026

Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026

(TBTCO) - Ngày 19/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn dự và phát biểu chúc mừng.
Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 30/5

Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 30/5

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 6215/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu khẩn trương triển khai Công điện số 39/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thông tin kết quả kiểm tra sữa a2 Platinum Premium sau cảnh báo nhiễm khuẩn ở Mỹ

Thông tin kết quả kiểm tra sữa a2 Platinum Premium sau cảnh báo nhiễm khuẩn ở Mỹ

Kho bạc Nhà nước hướng tới xây dựng kiểm toán nội bộ số theo thông lệ quốc tế

Kho bạc Nhà nước hướng tới xây dựng kiểm toán nội bộ số theo thông lệ quốc tế

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”

Giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập: Áp lực an cư của người trẻ ngày càng lớn

Giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập: Áp lực an cư của người trẻ ngày càng lớn

Hải quan, Công an và UNODC tăng cường phối hợp chặn ma túy xuyên biên giới

Hải quan, Công an và UNODC tăng cường phối hợp chặn ma túy xuyên biên giới

VPBank nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh

VPBank nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh

Hoả tốc triển khai nghị định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan

Hoả tốc triển khai nghị định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan

Ứng dụng mạnh mẽ BigData, AI vào quy trình quản lý thuế

Ứng dụng mạnh mẽ BigData, AI vào quy trình quản lý thuế

Rà soát, tạo khung pháp lý thông thoáng hơn cho đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư nước ngoài

Rà soát, tạo khung pháp lý thông thoáng hơn cho đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư nước ngoài

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc