Thị trường

Giá ngô và đậu tương "lao dốc" khi giá dầu sụt giảm mạnh

Văn Nam

13:34 | 21/05/2026
Thị trường hôm nay ghi nhận giá dầu giảm 6%, kéo theo theo giá nhiều mặt hàng nông sản sụt giảm, cùng với đó, thời tiết thuận lợi tại Mỹ làm dịu đà tăng giá của ngô và đậu tương.
Giá ngô, đậu tương quay đầu giảm

Trên thị trường nông sản, giá ngô kỳ hạn giao tháng 7 (CN26) kết thúc phiên giảm 9,5 cent, lùi về mức 4,6575 đô la/bushel. Hai yếu tố chính tạo nên đà giảm này là sự sụt giảm của giá dầu và điều kiện thời tiết thuận lợi bất ngờ tại vùng Trung Tây Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, giá ngô thế giới quay đầu giảm trong phiên hôm nay ghi nhận khi tâm lý lạc quan liên quan tới thương mại Mỹ - Trung không còn duy trì được động lực như những phiên trước đó.

Cụ thể, Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ xác nhận hai nước đạt được “mục tiêu hướng dẫn” nhằm mở rộng thương mại nông sản song phương, nhưng không đề cập tới cam kết mua bổ sung 17 tỷ USD nông sản Mỹ như thông tin trước đó từ Nhà Trắng.

Giá ngô “lao dốc” khi giá dầu sụt giảm mạnh. Ảnh: TL.

Việc Bắc Kinh chưa xác nhận cụ thể quy mô mua hàng, đồng thời tiếp tục duy trì thuế nhập khẩu 10 - 15% đối với ngũ cốc Mỹ đã khiến lực mua suy yếu nhanh chóng. Hoạt động chốt lời và cắt lỗ gia tăng đã kéo áp lực bán lan rộng trên toàn bộ nhóm nông sản.

Bên cạnh yếu tố thương mại, diễn biến đi xuống của giá dầu cũng tạo thêm sức ép lên thị trường ngô thông qua nhiên liệu sinh học. Việc căng thẳng Trung Đông tạm thời hạ nhiệt khiến kỳ vọng đối với nhu cầu ethanol suy yếu - lĩnh vực tiêu thụ ngô lớn nhất tại Mỹ.

Ở chiều nguồn cung, các dự báo mới từ World Weather Inc. cho thấy lượng mưa cuối tháng 5 sẽ giúp cải thiện đáng kể độ ẩm đất tại nhiều khu vực gieo trồng trọng điểm của Mỹ như Iowa, Nebraska, Minnesota và Nam Dakota. Đây được xem là yếu tố hỗ trợ tích cực đối với triển vọng vụ mới và tiếp tục gây sức ép lên giá ngô trong ngắn hạn.

Cùng với đó, thị trường đậu tương ghi nhận đà giảm tương tự khi hợp đồng tháng 7 (SN26) đóng cửa ở mức 11,9975 đô la/bushel (giảm 9,75 cent). Sau phiên bùng nổ đầu tuần, thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật sâu sắc.

Ngoài ảnh hưởng từ giá dầu sụt giảm, thông tin về tiến độ gieo trồng của nông dân Mỹ đang diễn ra rất suôn sẻ (đạt 67% diện tích tính đến Chủ nhật vừa qua) đã tạo ra tâm lý yên tâm về nguồn cung trong tương lai cho các nhà giao dịch. Các mặt hàng phụ phẩm cũng không tránh khỏi đà giảm: giá dầu đậu nành (BON26) giảm xuống 74,66 cent/pound và bột đậu nành (SMN26) giảm về mức 330,90 đô la/tấn.

Việt Nam chi hơn 1,6 tỷ USD nhập ngô, đậu tương trong 4 tháng

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu ngô với khối lượng lớn, đạt 4,4 triệu tấn, trị giá hơn 1,1 tỷ USD, tăng 49% về lượng và 43% về giá trị. Trong khi đó, nhập khẩu đậu tương đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 542 triệu USD, tăng lần lượt 61% và 70%.

Dù lượng nhập khẩu tăng mạnh, giá nhiều loại ngũ cốc trên thị trường thế giới vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Giá nhập khẩu bình quân ngô giảm 3,6%, xuống 248,8 USD một tấn; đậu tương tăng 5,2%, lên 475,9 USD một tấn.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nguồn cung ngô và đậu tương toàn cầu niên vụ 2025-2026 vẫn ở mức cao nhờ sản lượng lớn từ Brazil và Mỹ. Điều này giúp giá ngũ cốc duy trì ở vùng thấp, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tăng nhập khẩu và dự trữ nguyên liệu.

4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu đậu tương đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 542 triệu USD.

Brazil và Argentina hiện là hai nguồn cung ngô lớn nhất cho Việt Nam, chiếm gần 80% thị phần. Với đậu tương, Mỹ và Brazil chiếm gần 90% giá trị nhập khẩu.

Các chuyên gia cho rằng, trong ngắn hạn, Việt Nam khó giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu do hạn chế về quỹ đất, năng suất và hiệu quả canh tác. Điều này đồng nghĩa ngành chăn nuôi trong nước sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ biến động của thị trường nông sản toàn cầu.

Theo các doanh nghiệp nhập khẩu, nhu cầu nguyên liệu cho ngành thức ăn chăn nuôi và thủy sản hiện lên gần 30 triệu tấn mỗi năm. Trong đó, ngô và lúa mì là nguồn cung năng lượng chính, còn đậu tương là nguyên liệu giàu đạm quan trọng trong sản xuất cám.

Ngoài ra, nhu cầu từ ngành chế biến thực phẩm như mì ăn liền, bánh kẹo, dầu ăn và sữa đậu nành cũng tăng nhanh, khiến lượng nhập khẩu các mặt hàng này tiếp tục đi lên.

Trong khi nhu cầu ngày càng lớn, nguồn cung trong nước lại hạn chế. Diện tích trồng ngô và đậu tương liên tục thu hẹp do nông dân chuyển sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn.

Theo Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, nguyên liệu nhập khẩu hiện chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi. Trong khi ngô và đậu tương nội địa chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu chế biến.

Sự phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu khiến ngành chăn nuôi dễ bị tác động khi giá nông sản hoặc chi phí logistics toàn cầu biến động. Từ cuối tháng 2, xung đột Trung Đông leo thang cũng khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại giá hàng hóa và cước vận chuyển có thể tăng mạnh trở lại. Vì vậy, không ít đơn vị đã đẩy mạnh nhập khẩu để dự trữ nguyên liệu cho các tháng cuối năm.

Giá cao su thế giới hôm nay (21/5) đồng loạt tăng tại các sàn giao dịch lớn. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,4%, Nhật Bản tăng 1,1%, Thái Lan tăng 7,1%, Singapore tăng 0,2%. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định.
Giá lúa gạo hôm nay (21/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng so với đầu tuần. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 17 USD; gạo thơm 100% tấm 5 USD/tấn.
(TBTCO) - Sau giai đoạn giảm sâu hồi đầu năm, thị trường lúa gạo trong nước đang phát đi những tín hiệu tích cực khi giá lúa nguyên liệu, gạo thương phẩm và giá xuất khẩu đồng loạt cải thiện. Đáng chú ý, phân khúc gạo chất lượng cao, gạo thơm và gạo phát thải thấp tiếp tục giữ giá tốt, mở ra kỳ vọng nâng tầm hạt gạo Việt trên thị trường quốc tế.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin xe máy điện và khoảng 2.000 chỗ đỗ xe tích hợp trụ sạc ô tô điện tại mạng lưới hơn 13.000 điểm phục vụ của Vietnam Post trên toàn quốc. Hợp tác giữa hai bên không chỉ giúp gia tăng tiện ích cho khách hàng mà còn mở rộng quy mô mạng lưới hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/5) quay đầu giảm mạnh sau phiên tăng phục hồi trước đó. Trong bối cảnh áp lực lạm phát kéo dài, kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt cùng triển vọng nhu cầu bạc suy yếu, nhiều thương hiệu bạc lớn đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá niêm yết.
Giá cao su thế giới hôm nay (20/5) biến động trái chiều khi tăng tại Trung Quốc và Singapore, trong khi tại Nhật Bản và Thái Lan giảm do tác động từ lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng và xung đột tại Trung Đông. Trong nước, giá mủ cao su không thay đổi so với hôm qua.
Giá lúa tươi hôm nay (20/5) tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 và lúa Đài Thơm 8 đồng loạt tăng 400 đồng/kg, lúa OM 5451 tăng 300 đồng/kg…. Trong khi đó, giá gạo đi ngang, giao dịch mua bán vẫn chậm.
(TBTCO) - Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) vừa tổ chức họp báo công bố chương trình "Ngày hội Tuyển dụng Tích hợp - JOB FAIR UFM 2026" với chủ đề "Kết nối cơ hội, mở rộng tương lai". Sự kiện JOB FAIR UFM 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tại cơ sở Long Trường (số 306 Võ Văn Hát, phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh) dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham dự cùng hơn 60 doanh nghiệp tuyển dụng.
