Thị trường

Ngày 21/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng

06:11 | 21/05/2026
Giá lúa gạo hôm nay (21/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng so với đầu tuần. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 17 USD; gạo thơm 100% tấm 5 USD/tấn.
aa
Ngày 21/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam hôm nay tiếp đà tăng so với đầu tuần. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu OM 5451 hôm nay dao động ở mức 9.550 - 9.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu dao động ở mức 9.100 - 9.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.400 - 8.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp không biến động. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 -7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; nếp khô hiện ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, nguồn lúa Hè Thu sớm bắt đầu bán, thương lái hỏi mua khá, giá tăng. Tại Đồng Tháp, nhu cầu mua chậm do thời tiết có mưa, chất lượng lúa giảm. Tại An Giang, giao dịch ít, do giá nông dân chào giá cao, giá lúa tươi vững. Tại Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, giao dịch mua bán ít, giá ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng so với đầu tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 525 - 529 USD/tấn (tăng 17 USD); gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 505 - 520 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 336 - 340 USD/tấn (tăng 5 USD/tấn).

Trên thị trường thế giới giá biến động. Cụ thể, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan tăng 4 USD/tấn dao động 426 - 430 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 402 - 406 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm giảm 2 USD/tấn dao động ở mức 342 - 346 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 1 USD chào bán 280 - 284 USD/tấn.

Thị trường gạo thế giới đang xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy nguy cơ mất cân đối cung - cầu sau hơn một thập kỷ duy trì trạng thái dư cung tương đối ổn định. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, chi phí phân bón leo thang và rủi ro thời tiết gia tăng./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
gạo xuất khẩu giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Bài liên quan

Giá gạo phục hồi, gạo xanh mở rộng dư địa xuất khẩu

Giá gạo phục hồi, gạo xanh mở rộng dư địa xuất khẩu

Ngày 20/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng mạnh

Ngày 20/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng mạnh

Ngày 19/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa bình ổn

Ngày 19/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa bình ổn

Dành cho bạn

PV Power 5 năm không chia cổ tức, dồn nguồn lực cho đầu tư

PV Power 5 năm không chia cổ tức, dồn nguồn lực cho đầu tư

697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

Hà Nội thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác, hướng tới đô thị xanh

Hà Nội thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác, hướng tới đô thị xanh

Tập huấn chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán

Tập huấn chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 20/5: Dòng tiền giao dịch sôi động trước phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 20/5: Dòng tiền giao dịch sôi động trước phiên đáo hạn

Bất động sản khu công nghiệp phía Nam: Cuộc đua "tam mã" và sự trỗi dậy của các vệ tinh mới

Bất động sản khu công nghiệp phía Nam: Cuộc đua "tam mã" và sự trỗi dậy của các vệ tinh mới

Đọc thêm

V-Green hợp tác Vietnam Post triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin và 2.000 trụ sạc xe điện trên toàn quốc

V-Green hợp tác Vietnam Post triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin và 2.000 trụ sạc xe điện trên toàn quốc

(TBTCO) - Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin xe máy điện và khoảng 2.000 chỗ đỗ xe tích hợp trụ sạc ô tô điện tại mạng lưới hơn 13.000 điểm phục vụ của Vietnam Post trên toàn quốc. Hợp tác giữa hai bên không chỉ giúp gia tăng tiện ích cho khách hàng mà còn mở rộng quy mô mạng lưới hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam.
Ngày 20/5: Giá bạc trong nước và thế giới quay đầu giảm mạnh

Ngày 20/5: Giá bạc trong nước và thế giới quay đầu giảm mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/5) quay đầu giảm mạnh sau phiên tăng phục hồi trước đó. Trong bối cảnh áp lực lạm phát kéo dài, kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt cùng triển vọng nhu cầu bạc suy yếu, nhiều thương hiệu bạc lớn đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá niêm yết.
Ngày 20/5: Giá cao su thế giới trái chiều trước nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng

Ngày 20/5: Giá cao su thế giới trái chiều trước nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng

Giá cao su thế giới hôm nay (20/5) biến động trái chiều khi tăng tại Trung Quốc và Singapore, trong khi tại Nhật Bản và Thái Lan giảm do tác động từ lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng và xung đột tại Trung Đông. Trong nước, giá mủ cao su không thay đổi so với hôm qua.
Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kết nối hơn 4.000 cơ hội việc làm cho sinh viên

Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kết nối hơn 4.000 cơ hội việc làm cho sinh viên

(TBTCO) - Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) vừa tổ chức họp báo công bố chương trình “Ngày hội Tuyển dụng Tích hợp - JOB FAIR UFM 2026” với chủ đề “Kết nối cơ hội, mở rộng tương lai”. Sự kiện JOB FAIR UFM 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tại cơ sở Long Trường (số 306 Võ Văn Hát, phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh) dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham dự cùng hơn 60 doanh nghiệp tuyển dụng.
Ngày 19/5: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu

Ngày 19/5: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (19/5) bất ngờ “quay đầu” tăng trở lại sau nhiều phiên giảm mạnh liên tiếp. Đà tăng của bạc được hỗ trợ bởi lực bắt đáy quay trở lại, đồng USD hạ nhiệt cùng kỳ vọng nhu cầu công nghiệp tiếp tục tăng trong dài hạn.
Ngày 19/5: Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn đồng loạt giảm

Ngày 19/5: Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn đồng loạt giảm

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn hôm nay (19/5) đồng loạt giảm, ngoại trừ giá trên sàn SGX - Singapore tăng, khi thị trường đang chờ những tín hiệu mới về biên lợi nhuận ngành cao su. Trong nước, giá thu mua cao su tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục ổn định.
Ngày 19/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 19/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (19/5) đồng loạt giảm 600 - 900 đồng/kg. Hiện giá tại các vùng trọng điểm giao dịch trong khoảng 86.200 - 87.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu động trong khoảng 141.500 - 144.000 đồng/kg và chưa ghi nhận thêm điều chỉnh mới.
Lào là nước nhận vốn đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Lào là nước nhận vốn đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, nước thu hút nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam là Lào với số vốn đạt trên 198 triệu USD.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Ngày 21/5: Giá cao su tại các sàn giao dịch lớn đồng loạt tăng

Ngày 21/5: Giá cao su tại các sàn giao dịch lớn đồng loạt tăng

Ngày 21/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng

Ngày 21/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng

Mở rộng nguồn lực vốn từ xã hội cho các dự án hạ tầng

Mở rộng nguồn lực vốn từ xã hội cho các dự án hạ tầng

Giải “cơn khát vốn” của doanh nghiệp vừa và nhỏ qua cho vay không nhận tiền gửi

Giải “cơn khát vốn” của doanh nghiệp vừa và nhỏ qua cho vay không nhận tiền gửi

Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

Trái phiếu doanh nghiệp cần thêm “độ sâu” để hút vốn dài hạn

Trái phiếu doanh nghiệp cần thêm “độ sâu” để hút vốn dài hạn

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 19/5: Giá heo hơi giữ mặt bằng tương đối cao

Ngày 19/5: Giá heo hơi giữ mặt bằng tương đối cao