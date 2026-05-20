Doanh nghiệp

V-Green hợp tác Vietnam Post triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin và 2.000 trụ sạc xe điện trên toàn quốc

14:38 | 20/05/2026
(TBTCO) - Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin xe máy điện và khoảng 2.000 chỗ đỗ xe tích hợp trụ sạc ô tô điện tại mạng lưới hơn 13.000 điểm phục vụ của Vietnam Post trên toàn quốc. Hợp tác giữa hai bên không chỉ giúp gia tăng tiện ích cho khách hàng mà còn mở rộng quy mô mạng lưới hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam.
Đại diện V-Green và Vietnam Post ký kết hợp tác triển khai hệ thống tủ đổi pin và trạm sạc ô tô điện

Theo thỏa thuận hợp tác, ngay trong năm 2026, V-Green và Vietnam Post sẽ tiến hành lắp đặt và đưa vào vận hành tối thiểu 11.000 tủ đổi pin xe máy điện trong tổng số hơn 16.000 tủ dự kiến sẽ triển khai. Ngoài ra, hai bên sẽ cùng nghiên cứu xây dựng 170 trạm sạc ô tô điện tại các địa điểm phù hợp, cung cấp gần 2.000 súng sạc cho người dùng.

Các trạm sạc ô tô điện và tủ đổi pin xe máy điện của V-Green sẽ được bố trí tại hơn 13.000 điểm phục vụ của Vietnam Post phủ khắp 34 tỉnh, thành phố. Với khoảng cách bình quân giữa các điểm giao dịch Vietnam Post chỉ là 2,82 km và mật độ tối thiểu mỗi xã có một điểm giao dịch, mạng lưới hạ tầng tủ đổi pin và trạm sạc xe điện của V-Green sẽ được phủ sóng rộng khắp tới mọi miền đất nước.

Theo thỏa thuận, Vietnam Post sẽ cung cấp mặt bằng, điểm đấu nối điện phù hợp cùng một phần dịch vụ vận hành trạm sạc và tủ đổi pin. V-Green sẽ đầu tư quy hoạch, xây lắp tủ đổi pin và trạm sạc, vận hành, bảo trì thiết bị tại các khu vực lắp đặt trong suốt thời gian hợp tác. Hai bên cũng sẽ tích hợp hệ thống vận hành số và thanh toán số thông qua hệ sinh thái Vietnam Post/PostPay trong giai đoạn tiếp theo, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm tiện lợi cho khách hàng, từ đó hướng tới mô hình “Bưu cục Xanh”, tích hợp hạ tầng năng lượng xanh, logistics và dịch vụ số.

Hợp tác giữa V-Green và Vietnam Post là một phần nội dung trong thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện đã được ký kết giữa Tập đoàn Vingroup và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup khẳng định: “Hợp tác với Vietnam Post sẽ giúp V-Green nhanh chóng tăng độ phủ hạ tầng trạm sạc và tủ đổi pin cho xe điện VinFast tại tất cả các địa phương, qua đó tạo cú hích mạnh mẽ thúc đẩy người dân chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh”.

Ông Chu Quang Hào - Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Vietnam Post chia sẻ: “Sự hợp tác giữa Vietnam Post và V-Green mở ra hướng phát triển mới trong việc phát huy hiệu quả mạng lưới phục vụ rộng khắp đến từng thôn, xã của Bưu điện Việt Nam. Đây cũng là bước đi phù hợp với định hướng của Tổng công ty trong đổi mới mô hình hoạt động, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tiện ích gắn với xu hướng tiêu dùng xanh và phát triển bền vững, qua đó gia tăng giá trị phục vụ người dân trên toàn quốc”.

Thời gian qua, V-Green liên tục mở rộng hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin xe điện thông qua hợp tác chiến lược với hàng loạt đối tác lớn ở nhiều lĩnh vực, như hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động, siêu thị điện máy Media Mart, FPT Shop, Viettel Telecom hay quần thể du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng). Những bước tiến quyết liệt này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của V-Green trong việc phát triển hạ tầng hỗ trợ giao thông xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ./.

Hải Băng
V-GREEN vietnam post vingroup Tủ đổi pin sạc pin xe điện

