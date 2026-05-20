Ngân hàng - Bảo hiểm

Manulife Việt Nam nhận giải thưởng quốc tế về hoạt động cộng đồng

12:09 | 20/05/2026
(TBTCO) - Chiến dịch “Chọn Xanh cho Khỏe - Vì một Việt Nam thật Khỏe” của Manulife Việt Nam vừa được vinh danh tại giải thưởng quốc tế uy tín Global CSR & ESG Awards, ở hạng mục “Doanh nghiệp có chương trình cộng đồng xuất sắc”.
Đây là giải thưởng uy tín toàn cầu, do The Pinnacle Group International tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong lĩnh vực phát triển bền vững (ESG - Environmental, Social, Governance) và trách nhiệm xã hội (CSR - Corporate Social Responsibility), với các sáng kiến gắn liền với xu hướng chuyển đổi của nền kinh tế.

Theo ông Eric Khoo - Trưởng Hội đồng đánh giá, chiến dịch của Manulife Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của hạng mục giải thưởng, đặc biệt nổi bật ở ba yếu tố: tác động thực chất đến cộng đồng, tính bền vững dài hạn, và cách triển khai sáng tạo.

Manulife Việt Nam được đánh giá là một trong những doanh nghiệp tích cực trong các chương trình cộng đồng.

Chiến dịch “Chọn Xanh cho Khỏe - Vì một Việt Nam thật Khỏe” được triển khai năm 2025, là một phần trong chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức về tác hại của vi khuẩn HP và các bệnh lý hệ tiêu hóa được Manulife Việt Nam khởi xướng từ năm 2024. Qua đó, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng người dân trong việc bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong năm 2025, chiến dịch được mở rộng với nhiều hoạt động trực tuyến và trực tiếp, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về sức khỏe hệ tiêu hóa. Đáng chú ý, Manulife Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam triển khai hơn 8.000 suất khám sức khỏe miễn phí, nâng tổng số suất khám lên 20.000 kể từ khi khởi động vào năm 2024.

Định hướng này của Manulife Việt Nam cũng phù hợp với chiến lược giúp cộng đồng sống thọ hơn (longevity) mà Tập đoàn Tài chính Manulife đang theo đuổi trên toàn cầu. Ở góc độ này, sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính ổn định được xem là ba yếu tố gắn kết, góp phần tạo nên một cuộc sống thọ và chất lượng.

Bà Tina Nguyễn - Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam cho biết: “Tại Manulife, chúng tôi tin rằng các hoạt động cộng đồng cần tạo ra những tác động tích cực và có thể duy trì lâu dài. Từ sức khỏe, môi trường đến giáo dục và chất lượng sống, Manulife mong muốn đồng hành cùng cộng đồng thông qua những sáng kiến thiết thực, với sự chung tay của nhân viên, đối tác và các tổ chức xã hội. Đây cũng là cách chúng tôi theo đuổi chiến lược phát triển bền vững một cách nhất quán”.

Mới đây, hưởng ứng chiến dịch toàn cầu Impact Week của Tập đoàn, Manulife Việt Nam đã triển khai tuần lễ vì cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa tại địa phương, trong đó có chương trình thu gom rác thải tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, nhân viên công ty cũng chủ động thực hiện các sáng kiến như tổ chức phiên chợ gây quỹ, giảng dạy kỹ năng tại trường tình thương... Với mỗi hoạt động thiện nguyện do nhân viên thực hiện, Tập đoàn Manulife đóng góp thêm 1.000 đô la Canada nhằm gia tăng giá trị sẻ chia.

Đội ngũ nhân viên Manulife Việt Nam gom hơn 700kg rác trong tuần lễ Impact Week.
Hội chợ thiện nguyện diễn ra tại trụ sở Manulife Việt Nam với nhiều gian hàng. Toàn bộ số tiền thu được từ Hội chợ đã đóng góp vào quỹ từ thiện Bông Sen.

Trên phạm vi toàn cầu, “Impact Week” được triển khai tại 22 thị trường, với 234 hoạt động thiện nguyện và 21.724 giờ tình nguyện, tập trung vào các lĩnh vực môi trường, giáo dục, sức khỏe, tài chính và an sinh xã hội.

Trong 27 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Manulife không chỉ phát triển kinh doanh mà còn kiên định đầu tư cho cộng đồng thông qua nhiều sáng kiến dài hạn.

Doanh nghiệp đã triển khai các giải pháp công nghệ nhằm giảm phụ thuộc vào giấy tờ; đồng thời tài trợ trang thiết bị học tập, phòng máy tính, và suất ăn cho học sinh tại nhiều địa phương. Bên cạnh đó, Manulife cũng hợp tác với các tổ chức xã hội để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới, góp phần tạo thêm cơ hội phát triển cho các nhóm yếu thế.

Có thể thấy, các hoạt động cộng đồng của Manulife Việt Nam tập trung vào những vấn đề có tác động lâu dài đến chất lượng sống như sức khỏe, môi trường, giáo dục và bình đẳng giới. Những sáng kiến này được triển khai xuyên suốt, có trọng tâm rõ ràng và gắn liền với cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp./.

Hồng Chi
(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5, với lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,4 - 4,6%, còn kỳ hạn 30 năm lập đỉnh cao nhất gần 20 năm. Theo đánh giá của Chứng khoán KB, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo cao đang tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá và làm gia tăng chi phí huy động vốn ngoại tệ của doanh nghiệp Việt.
Dai-ichi Life Việt Nam duy trì lợi nhuận nghìn tỷ trong năm 2025, với lãi trước thuế đạt 2.173 tỷ đồng. Mảng đầu tư tài chính vẫn duy trì tăng trưởng hai chữ số nhờ danh mục đầu tư tiếp tục mở rộng lên gần 62.000 tỷ đồng, qua đó, giữ vai trò trụ đỡ quan trọng, trong bối cảnh doanh thu phí bảo hiểm bước vào giai đoạn điều chỉnh.
(TBTCO) - Kể từ ngày 12/05/2026, khách hàng của Vietcombank đang du lịch hoặc công tác tại Nhật Bản và Hồng Kông có thể thanh toán trực tiếp bằng cách quét mã QR trên ứng dụng VCB Digibank - không cần đổi tiền mặt, không cần cài thêm bất kỳ ứng dụng nào khác.
(TBTCO) - Quyết định số 1154/QĐ-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành sửa đổi, bổ sung nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino, đặt cược đua ngựa, đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế, nhằm thực hiện Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
(TBTCO) - Sáng ngày 19/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước nâng lên 25.133 đồng, tăng 2 đồng. Chỉ số DXY giảm nhẹ 0,13% xuống 99,07 điểm, thị trường vẫn kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, tâm điểm tuần này là biên bản họp FOMC, nhằm tìm thêm tín hiệu về quan điểm lãi suất và lạm phát của Fed.
(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định: Cơ quan Bảo hiểm xã hội không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt “thẻ bảo hiểm xã hội điện tử” hoặc cung cấp thông tin cá nhân để cập nhật dữ liệu trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.
(TBTCO) - Chiều ngày 18/5, đại diện Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận thông tin về việc lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào quý IV/2026. Ngoài ra, công ty đã nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và đã chuẩn bị sẵn sàng sản xuất ngay khi được cấp phép.
(TBTCO) - Nhóm phân tích MBS đánh giá, chênh lệch giữa tín dụng và huy động của hệ thống đã tăng lên khoảng 1,4 triệu tỷ đồng vào tháng 4/2026, tương đương 7,22% dư nợ, gây áp lực lên tỷ lệ LDR. Thông tư 08/2026/TT-NHNN được kỳ vọng giúp các ngân hàng quốc doanh giảm tỷ lệ LDR khoảng 1,1 - 1,5% và bổ sung thêm dư địa cho vay tương đương 0,3 - 0,4% tổng dư nợ toàn hệ thống.
