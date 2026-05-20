Thuế - Hải quan

Quản lý thuế theo dòng tiền tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh

Văn Tuấn

[email protected]
11:48 | 20/05/2026
(TBTCO) - Việc triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ, dữ liệu và tổ chức thực hiện, quản lý thuế theo dòng tiền sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng của hệ thống thuế; tăng cường kỷ luật tài chính; thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững trong nền kinh tế số.
Giúp xác định nghĩa vụ thuế sát thực tế phát sinh

Sáng ngày 20/5, Cục Thuế phối hợp cùng Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo “Quản lý thuế theo dòng tiền: Kinh doanh an tâm, thuế minh bạch”.

Phát biểu tại hội thảo, Phó cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, hiện nay nhiều hoạt động kinh doanh được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số, các giao dịch phát sinh nhanh, quy mô lớn và có tính xuyên biên giới. Nếu chỉ dựa vào phương thức quản lý truyền thống chủ yếu dựa trên kê khai thuế, hồ sơ kế toán và công tác hậu kiểm thì trong một số trường hợp chưa phản ánh đầy đủ bản chất của các giao dịch kinh tế.

Phó cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu tại hội thảo.

Những thay đổi này đã mang lại nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý thuế nói riêng.

Ông Minh cho biết thêm, trong những năm qua, ngành Thuế đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thuế như: triển khai thành công hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên phạm vi toàn quốc; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của quy trình quản lý thuế…

Đặc biệt, việc triển khai hóa đơn điện tử đã tạo ra một nguồn dữ liệu rất lớn về các giao dịch kinh tế trong toàn bộ nền kinh tế. Nguồn dữ liệu này sẽ cơ bản đầy đủ và đáp ứng cho công tác quản lý nếu người nộp thuế tuân thủ và thực hiện đúng quy định.

Trong thời gian tới, cơ quan thuế sẽ lấy dữ liệu hóa đơn điện tử là trung tâm, là căn cứ để so sánh, đối chiếu với những dòng tiền khác của người nộp thuế, từ đó xác định nghĩa vụ thuế thực tế phát sinh, phân tích rủi ro và thực hiện kiểm tra nếu thực sự cần thiết.

Đặc biệt, trong chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, ngành Thuế đặt mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, minh bạch, hiệu quả, lấy dữ liệu làm nền tảng và lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Để đạt được mục tiêu này và thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế theo dòng tiền đòi hỏi có sự phối hợp, chia sẻ thông tin của các cơ quan, đơn vị như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Ngân hàng thương mại, các trung gian thanh toán, đơn vị vận chuyển…

Đồng thời, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin cần được quy định rõ ràng, mang tính thường xuyên, tự động và theo thời gian thực. Khi đó, dữ liệu hóa đơn và thông tin dòng tiền từ các nguồn khác sẽ tạo nên một bức tranh toàn cảnh, một “hệ sinh thái” về dòng tiền của một người nộp thuế hoặc nhóm người nộp thuế, từ đó có thể phát hiện sớm rủi ro và xác định được nghĩa vụ thuế thực tế phát sinh, không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Thay đổi căn bản phương thức quản lý thuế truyền thống

Cùng phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong đưa ra khẳng định, những năm qua, hệ thống chính sách thuế của Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện theo hướng hiện đại, minh bạch, tiệm cận thông lệ quốc tế.

Nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế đã kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, giữ việc làm và thúc đẩy tăng trưởng. Đó là minh chứng cho tinh thần điều hành linh hoạt, đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại hội thảo.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới. Theo đó, chuyển đổi số, thương mại điện tử, kinh tế nền tảng, các mô hình kinh doanh xuyên biên giới và thanh toán không dùng tiền mặt đang làm thay đổi căn bản phương thức quản lý thuế truyền thống.

Hiện không ít doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn còn băn khoăn về thủ tục, chi phí tuân thủ, khả năng dự báo chính sách và sự thống nhất trong thực thi. Người dân mong muốn một hệ thống thuế công bằng, dễ hiểu, dễ thực hiện, doanh nghiệp mong một môi trường thuế minh bạch, ổn định để yên tâm làm ăn lâu dài. Những yếu tố này đòi hỏi cải cách thuế phải mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn và thực chất hơn.

Chính sách thuế không thể chỉ nhìn từ góc độ quản lý nguồn thu, mà cần được đặt trong yêu cầu phát triển quốc gia, vừa bảo đảm nguồn lực cho đất nước, vừa khơi thông sức sản xuất; vừa giữ nghiêm kỷ cương tài chính, vừa nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh chân chính.

Chia sẻ thêm về góc độ kiểm tra thuế tại hội thảo, ông Nguyễn Tiến Trung - Trưởng ban Kiểm tra thuế (Cục Thuế) cho biết, qua công tác quản lý và thực tế thực hiện kiểm tra, Ban Kiểm tra thuế nhận thấy một số hình thức, hành vi mà các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân thực hiện có tiềm ẩn những dấu hiệu rủi ro về dòng tiền đối với công tác quản lý thuế.

Hình thức thứ nhất là thông qua hợp đồng vay vốn nội bộ. Theo đó, công ty mẹ chuyển tiền cho công ty con thông qua các hợp đồng vay vốn với lãi suất cao bất thường hoặc ngược lại cho vay với lãi suất thấp hoặc thậm chí không có lãi suất. Việc thông qua hợp đồng vay vốn nhằm mục đích điều chuyển tiền giữa các đơn vị (thông qua đó điều chuyển lợi nhuận, điều tiết doanh thu, chi phí) nhằm giảm lợi nhuận tính thuế đối với những đơn vị có phát sinh doanh thu.

“Ngành Thuế cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong phân tích rủi ro. Nếu được triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ, dữ liệu và tổ chức thực hiện, quản lý thuế theo dòng tiền sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng của hệ thống thuế; tăng cường kỷ luật tài chính; thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững trong nền kinh tế số” - ông Nguyễn Tiến Trung - Trưởng ban Kiểm tra thuế (Cục Thuế).

Hình thức thứ hai là công ty mẹ bán hàng cho công ty con với giá bất thường (nhằm mục đích chuyển lợi nhuận) hoặc ngược lại công ty con mua các dịch vụ từ công ty mẹ với giá không hợp lý thông qua hình thức là các dịch vụ quản lý, tư vấn, giám sát… nhằm điều chỉnh tăng chi phí và giảm thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng khấu trừ đầu vào đối với thuế giá trị gia tăng.

Hình thức thứ ba là thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư, góp vốn, tuy nhiên phân chia lợi nhuận không tương xứng với phần vốn góp, ghi nhận lợi nhuận về những đơn vị có thể được nhận ưu đãi về thuế.

Hình thức thứ tư là doanh nghiệp chuyển tiền cho doanh nghiệp (từ công ty mẹ sang công ty con hoặc ngược lại) hoặc chuyển tiền cho các cá nhân dưới hình thức là các khoản tạm ứng kéo dài không rõ mục đích hoặc các khoản tài trợ phi thương mại không có mục đích.

Một số hình thức khác nữa là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu, dòng tiền lớn thông qua hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, tuy nhiên không thực hiện đăng ký, kê khai nộp thuế. Cùng đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thực hiện đăng ký thuế nhưng thực hiện phân chia doanh thu vào các tài khoản của cá nhân khác không phải tài khoản đăng ký kinh doanh với cơ quan Thuế mục đích che giấu dòng tiền, làm giảm nghĩa vụ kê khai nộp thuế.

Theo ông Nguyễn Tiến Trung, trong thời gian tới, cần xây dựng kiến trúc dữ liệu liên thông giữa cơ quan thuế với ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, sàn thương mại điện tử và các cơ quan quản lý liên quan; lấy định danh điện tử và mã số thuế làm nền tảng kết nối dữ liệu./.

(TBTCO) - Tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Hải quan Thế giới lần thứ 27 tại Hồng Kông, Hải quan Việt Nam khẳng định vai trò chủ động khi trực tiếp đồng điều phối nội dung "khả năng thích ứng và chuyển đổi", định hình chiến lược hải quan khu vực giai đoạn mới.
(TBTCO) - Trong quá trình triển khai chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", Cục Thuế đã đặt ra ba giai đoạn, mốc thời gian cụ thể để người nộp thuế biết, triển khai thực hiện tránh các rủi ro tiềm ẩn pháp lý về sau trong pháp luật đăng ký kinh doanh, pháp luật hình sự và pháp luật có liên quan.
(TBTCO) - Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, khẳng định đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
(TBTCO) - Để chuẩn hóa và giảm thiểu số lượng người nộp thuế tồn đọng ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, Cục Thuế đã triển khai chiến dịch với tên gọi "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" trong toàn ngành.
(TBTCO) - Việc sửa đổi quy định tại Nghị định 144/2026/NĐ-CP là một bước đi đúng đắn, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ với doanh nghiệp. Đây không chỉ là thủ tục hành chính mà là một giải pháp hỗ trợ tài chính gián tiếp, giúp doanh nghiệp tự tin hơn trong các giao dịch mua sắm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.
(TBTCO) - Việc chính thức bãi bỏ thuế khoán và áp dụng cơ chế tự khai, tự nộp từ ngày 1/1/2026, đã đánh dấu bước ngoặt cải cách toàn diện đối với khối hộ kinh doanh. Dù "chi phí tuân thủ" ban đầu đang gây ra những lo ngại về áp lực lợi nhuận, nhưng nhìn từ góc độ vĩ mô, đây chính là "lực đẩy" tất yếu để xóa bỏ tư duy "sổ tay, sổ chợ", giúp kinh tế hộ gia đình chủ động nâng cao năng lực quản trị nội bộ và củng cố nội lực vững chắc trong kỷ nguyên số.
(TBTCO) - Được miễn thuế đến 1 tỷ đồng/năm, hàng triệu hộ kinh doanh đang có thêm dư địa để mở rộng làm ăn và giảm áp lực chi phí. Nhưng cùng với sự "nhẹ gánh" ấy là yêu cầu ngày càng lớn về minh bạch doanh thu, kê khai trung thực trong bối cảnh cơ quan thuế siết quản lý bằng dữ liệu số và hóa đơn điện tử.
(TBTCO) - Các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung 4 Luật thuế vừa được Quốc hội thông qua, cùng với chính sách nâng ngưỡng chịu thuế cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thêm nguồn lực để vượt khó và phát triển, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Quản lý thuế theo dòng tiền tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh

