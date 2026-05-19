Ứng dụng AI hỗ trợ khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên trên eTax Mobile

Văn Tuấn

15:38 | 19/05/2026
(TBTCO) - Trong lộ trình đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, Cục Thuế đang triển khai giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ kê khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên trên nền tảng ứng dụng eTax Mobile. Theo kế hoạch, giải pháp dự kiến được triển khai từ tháng 5/2026 trên ứng dụng eTax Mobile.
Ông Phạm Quang Toàn - Trưởng ban Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế) cho biết, giải pháp được xây dựng với mục tiêu đơn giản hóa quy trình kê khai thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh; giúp người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ thuế một cách dễ dàng, nhanh chóng mà không cần có kiến thức chuyên sâu về chính sách hay nghiệp vụ thuế.

Theo đó, người dùng chỉ cần tương tác với hệ thống bằng giọng nói hoặc nhập thông tin bằng ngôn ngữ tự nhiên, AI sẽ tự động hỗ trợ xác định địa điểm kinh doanh, tiếp nhận doanh thu kê khai, tính toán nghĩa vụ thuế và lập tờ khai theo đúng quy định hiện hành.

Tổng quan giải pháp ứng dụng AI khai thuế bằng ngồn ngữ tự nhiên được thể hiện qua Infographics dưới đây:

Quy trình khai thuế được tối ưu chỉ với 4 bước đơn giản: Thứ nhất, xác định địa điểm kinh doanh; Thứ hai, cung cấp doanh thu; Thứ ba, hệ thống tự động tính thuế; Thứ tư, hoàn tất và xác nhận hồ sơ.

Toàn bộ quá trình thực hiện chỉ mất khoảng 1 - 2 phút, góp phần giảm thiểu thao tác, tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót trong quá trình kê khai.

Bên cạnh chức năng hỗ trợ kê khai, hệ thống AI trên eTax Mobile còn hỗ trợ người nộp thuế tra cứu nhanh nhiều thông tin quan trọng như: tổng thu nhập trong năm, số lượng người phụ thuộc đã đăng ký, tình trạng nghĩa vụ thuế, tình trạng nợ thuế hoặc kiểm tra thông tin liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

“Việc triển khai ứng dụng AI trên eTax Mobile là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng nền quản trị thuế số hiện đại, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; đồng thời góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, thuận tiện trong thực hiện nghĩa vụ thuế” - ông Phạm Quang Toàn nhấn mạnh./.

Tăng tốc làm sạch mã số thuế tháo gỡ “điểm nghẽn” trong kinh doanh

(TBTCO) - Việc sửa đổi quy định tại Nghị định 144/2026/NĐ-CP là một bước đi đúng đắn, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ với doanh nghiệp. Đây không chỉ là thủ tục hành chính mà là một giải pháp hỗ trợ tài chính gián tiếp, giúp doanh nghiệp tự tin hơn trong các giao dịch mua sắm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.
(TBTCO) - Việc chính thức bãi bỏ thuế khoán và áp dụng cơ chế tự khai, tự nộp từ ngày 1/1/2026, đã đánh dấu bước ngoặt cải cách toàn diện đối với khối hộ kinh doanh. Dù "chi phí tuân thủ" ban đầu đang gây ra những lo ngại về áp lực lợi nhuận, nhưng nhìn từ góc độ vĩ mô, đây chính là "lực đẩy" tất yếu để xóa bỏ tư duy "sổ tay, sổ chợ", giúp kinh tế hộ gia đình chủ động nâng cao năng lực quản trị nội bộ và củng cố nội lực vững chắc trong kỷ nguyên số.
(TBTCO) - Được miễn thuế đến 1 tỷ đồng/năm, hàng triệu hộ kinh doanh đang có thêm dư địa để mở rộng làm ăn và giảm áp lực chi phí. Nhưng cùng với sự "nhẹ gánh" ấy là yêu cầu ngày càng lớn về minh bạch doanh thu, kê khai trung thực trong bối cảnh cơ quan thuế siết quản lý bằng dữ liệu số và hóa đơn điện tử.
(TBTCO) - Các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung 4 Luật thuế vừa được Quốc hội thông qua, cùng với chính sách nâng ngưỡng chịu thuế cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thêm nguồn lực để vượt khó và phát triển, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng, chi phí logistics của Việt Nam còn ở mức rất cao, chiếm 18 - 20% GDP. Bộ trưởng giao hai nhiệm vụ trọng tâm với ngành Hải quan là hoàn thiện thể chế và triển khai hiệu quả Hải quan số trước sức ép thông quan rất lớn cùng yêu cầu kiểm soát hàng hóa ngày càng gia tăng. Đây là giải pháp hiệu quả nhằm kéo giảm chi phí logistics.
(TBTCO) - Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu công chức quản lý thuế tập trung kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, ngoại tệ có dấu hiệu rủi ro cao trong việc kê khai như: hàng tồn kho lớn nhưng lượng hàng bán ra ít. Cần phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đăng ký, sử dụng hóa đơn, tăng cường kiểm tra đột xuất để kiểm soát doanh thu đối với hoạt động bán vàng, ngoại tệ kịp thời, đúng quy định.
(TBTCO) - Trước những băn khoăn của cộng đồng doanh nghiệp về yêu cầu khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục xuất khẩu, Cục Hải quan đã chính thức lên tiếng làm rõ, không phát sinh quy định mới, không yêu cầu thêm thủ tục ngoài khung pháp luật hiện hành.
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, lũy kế từ ngày 15/12/2025 - 14/4/2026, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 7.029 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, với tổng trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt 6.486,8 tỷ đồng. Số thu ngân sách nhà nước đạt 277,5 tỷ đồng.
