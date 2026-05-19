Ứng dụng AI hỗ trợ khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên trên eTax Mobile

Ông Phạm Quang Toàn - Trưởng ban Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế) cho biết, giải pháp được xây dựng với mục tiêu đơn giản hóa quy trình kê khai thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh; giúp người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ thuế một cách dễ dàng, nhanh chóng mà không cần có kiến thức chuyên sâu về chính sách hay nghiệp vụ thuế.

Theo đó, người dùng chỉ cần tương tác với hệ thống bằng giọng nói hoặc nhập thông tin bằng ngôn ngữ tự nhiên, AI sẽ tự động hỗ trợ xác định địa điểm kinh doanh, tiếp nhận doanh thu kê khai, tính toán nghĩa vụ thuế và lập tờ khai theo đúng quy định hiện hành.

Tổng quan giải pháp ứng dụng AI khai thuế bằng ngồn ngữ tự nhiên được thể hiện qua Infographics dưới đây:

Quy trình khai thuế được tối ưu chỉ với 4 bước đơn giản: Thứ nhất, xác định địa điểm kinh doanh; Thứ hai, cung cấp doanh thu; Thứ ba, hệ thống tự động tính thuế; Thứ tư, hoàn tất và xác nhận hồ sơ.

Toàn bộ quá trình thực hiện chỉ mất khoảng 1 - 2 phút, góp phần giảm thiểu thao tác, tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót trong quá trình kê khai.

Bên cạnh chức năng hỗ trợ kê khai, hệ thống AI trên eTax Mobile còn hỗ trợ người nộp thuế tra cứu nhanh nhiều thông tin quan trọng như: tổng thu nhập trong năm, số lượng người phụ thuộc đã đăng ký, tình trạng nghĩa vụ thuế, tình trạng nợ thuế hoặc kiểm tra thông tin liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

“Việc triển khai ứng dụng AI trên eTax Mobile là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng nền quản trị thuế số hiện đại, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; đồng thời góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, thuận tiện trong thực hiện nghĩa vụ thuế” - ông Phạm Quang Toàn nhấn mạnh./.