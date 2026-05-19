Ba giai đoạn "làm sạch mã số thuế" người nộp thuế cần chủ động để tránh rủi ro

Khuyến nghị người nộp thuế thực hiện ngay tránh các rủi ro về sau

Cục Thuế cho biết, trong quá trình triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, cơ quan thuế sẽ gửi Thư ngỏ tới các cá nhân là chủ, người đại diện pháp luật người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký để khuyến nghị, vận động thực hiện ngay các thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, tránh các rủi ro tiềm ẩn pháp lý về sau trong pháp luật đăng ký kinh doanh, pháp luật hình sự và pháp luật có liên quan.

Song song với đó, ngành Thuế cũng sẽ cung cấp, phổ biến tài liệu phổ biến chính sách pháp luật đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, giải thể, chấm dứt hoạt động, kê khai, nộp thuế, hóa đơn điện tử...; chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về việc chậm nộp hồ sơ khai thuế, vi phạm về hóa đơn, đăng ký thuế..., cho các cá nhân giám đốc, người đại diện pháp luật, kế toán trưởng của người nộp thuế là doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động hoặc mới thành lập dưới hình thức sổ tay điện tử, tài liệu infographic...

Ngành Thuế cũng sẽ cung cấp, phổ biến tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc khôi phục hiệu lực mã số thuế trong trường hợp đã bị cơ quan thuế ban hành thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Cạnh đó, ngành Thuế đẩy mạnh triển khai tuyên truyền trên các nền tảng của Cục Thuế, bao gồm: Cổng thông tin điện tử (gdt.gov.vn), Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân (hotronnt.gdt.gov.vn), mạng xã hội Facebook, TikTok, Youtube dưới dạng tin bài, phóng sự, infographic, video ngắn..., để phổ biến rộng rãi đến toàn thể doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân và xã hội được biết các quyền lợi, nghĩa vụ khi cơ quan thuế triển khai Chiến dịch.

Công khai trạng thái hoạt động của toàn bộ doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Đáng chú ý, Cục Thuế đặt rõ ba giai đoạn và mốc thời gian cụ thể cho chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” tổ chức, cá nhân người nộp thuế cần lưu ý.

Trong đó: Giai đoạn 1: Từ ngày ban hành quyết định đến hết ngày 15/7/2026, ngành Thuế thực hiện kiện toàn bộ máy chỉ đạo; ban hành chương trình hành động cấp địa phương; tiếp nhận danh sách, rà soát sơ bộ, chuẩn hóa thông tin người đại diện, phân nhóm bước đầu; công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh; xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết; đăng ký chỉ tiêu KPI.

Giai đoạn 2: Từ ngày 15/7/2026 đến hết ngày 31/10/2026, ngành Thuế tập trung gửi thông báo, thư mời, tổ chức làm việc, hướng dẫn, xử lý hồ sơ đơn giản, hồ sơ có thể hoàn tất nhanh và hỗ trợ, giải quyết dứt điểm hồ sơ đã tồn đọng từ 01 năm trở lên; đẩy mạnh công khai, vận động, hỗ trợ hoàn thành nghĩa vụ và thủ tục cho người nộp thuế đúng quy định.

Ngoài việc triển khai các nhiệm vụ nêu trên, ngành Thuế thực hiện công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế trong việc thực thi công vụ của công chức thuế đối với hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động; tố giác các hành vi thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn không hợp pháp; tố giác, phản ánh các trường hợp bị lấy cắp thông tin, giả mạo giấy tờ tùy thân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh không vì mục đích kinh doanh.

Giai đoạn 3: Từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, ngành Thuế tập trung xử lý hồ sơ khó, hồ sơ tồn đọng kéo dài, hồ sơ có dấu hiệu rủi ro cao; củng cố, chuyển hồ sơ vi phạm nghiêm trọng theo quy định; tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả toàn diện Chiến dịch.

Trong quá trình triển khai các giai đoạn của Chiến dịch này, Cục Thuế sẽ cung cấp thông tin trạng thái hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế để cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân được biết, tra cứu phục vụ kiểm soát rủi ro trong các giao dịch sản xuất kinh doanh với đối tác. Thông tin cung cấp bao gồm tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ người nộp thuế, trạng thái người nộp thuế.

Đồng thời, công khai doanh nghiệp, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký đã được cơ quan thuế mời làm việc nhưng không chấp hành, không hợp tác để hoàn thành các nghĩa vụ thuế trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế; Thông tin công khai, quy trình công khai, gỡ bỏ công khai thực hiện theo quy định pháp luật quản lý thuế.

Ngành Thuế cũng sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an triển khai quyết liệt, hiệu quả Quy chế chuyển tin báo, chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố được ký giữa cơ quan thuế và cơ quan công an.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Thuế tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở trong việc xác định hành vi, dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế như trốn thuế, mua bán hóa đơn...; củng cố hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với các doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và doanh nghiệp có liên quan trong việc tham gia, tiếp tay cho hành vi phạm tội./.