Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer

Tham dự buổi tiếp, về phía Bộ Tài chính Việt Nam có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ gồm Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Đầu tư nước ngoài, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Viện Chiến lược và Chính sách tài chính. Về phía Hoa Kỳ có các cán bộ cấp cao thuộc USTR và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhiệt liệt chào mừng Đại sứ Rick Switzer cùng đoàn công tác USTR đến thăm và làm việc với Bộ Tài chính.

Bộ trưởng nhấn mạnh, chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên tất cả các trụ cột hợp tác.

Bộ trưởng khẳng định, quan điểm nhất quán của Chính phủ Việt Nam là hướng tới xây dựng quan hệ kinh tế - thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ. Việt Nam ưu tiên chuyển dịch mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh.

Để đạt được các mục tiêu này, Việt Nam đánh giá cao và coi trọng các nguồn lực hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, trong đó Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu.

Buổi làm việc đã diễn ra trong không khí thẳng thắn, chân thành và hiệu quả cao.

Kết quả trao đổi là tiền đề quan trọng để Bộ Tài chính Việt Nam và các cơ quan đối tác Hoa Kỳ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa các cam kết của Lãnh đạo cấp cao hai nước thành các chương trình hành động thiết thực trong thời gian tới./.