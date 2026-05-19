Theo thông tin báo chí do UBND TP Hà Nội phát đi ngày 19/5, công tác GPMB đang được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng và tạo động lực tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026.

Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai GPMB khoảng 1.428 dự án, gồm: 1.281 dự án vốn ngân sách; 147 dự án vốn ngoài ngân sách, trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Thành phố đặc biệt tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, các tuyến kết nối vùng và công trình trọng điểm của Thủ đô.

Để đẩy nhanh tiến độ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, kiểm điểm tiến độ hằng tuần đối với các dự án trọng điểm. Thành phố cũng thành lập Ban Chỉ đạo GPMB các dự án trọng điểm do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng ban nhằm kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Theo UBND TP Hà Nội, từ hai tháng cuối năm 2025 đến nay, công tác GPMB đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều dự án tồn tại kéo dài nhiều năm đã được hoàn thành GPMB, tiêu biểu như: 04 cầu vượt sông Hồng (cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc, cầu Ngọc Hồi); tuyến Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; nút giao đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70; tuyến đường Tam Trinh.

Thành phố đang tập trung triển khai GPMB đối với các tuyến vành đai (2,5, 3 và 3,5), các đường giao thông trọng điểm và 03 cầu vượt sông Hồng còn lại (cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát) trong đó tiến độ hoàn thành GPMB xong trước 30/6/2026 đối với 03 cầu vượt sông Hồng, các đoạn tuyến còn lại đường vành đai 2,5.

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án. Ảnh: TL

Bên cạnh các dự án giao thông, Hà Nội cũng đang triển khai GPMB và đầu tư xây dựng 9 dự án lớn như Khu đô thị thể thao Olympic; trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại Phú Diễn - Tây Tựu; trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị theo hình thức PPP; các khu đô thị đa mục tiêu tại Đông Anh, Mê Linh, Bình Minh và Tam Hưng; cùng dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây.

UBND TP. Hà Nội cho biết, từ thực tiễn triển khai, thành phố đã rút ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB trong thời gian tới.

Trong đó, thành phố nhấn mạnh yêu cầu huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở và trách nhiệm người đứng đầu. Kết quả thực hiện GPMB sẽ được xem là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dân vận; công khai minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân để tạo đồng thuận trong quá trình thu hồi đất.

Một trong những giải pháp đáng chú ý là Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án lớn, đồng thời bảo đảm người dân có nơi ở và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Theo UBND TP Hà Nội, thành phố đang khẩn trương rà soát, xây dựng các khu đô thị đa mục tiêu phục vụ tái định cư; chuẩn bị quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, nghĩa trang di chuyển mộ và nguồn vốn bồi thường để bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ tăng cường quản lý đất đai, xử lý tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép làm ảnh hưởng công tác GPMB; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát tiến độ và số hóa hồ sơ nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.