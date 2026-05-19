Bất động sản

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án

Khánh Linh

17:55 | 19/05/2026
(TBTCO) - UBND T.P Hà Nội cho biết, toàn thành phố hiện đang triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 1.428 dự án, trong đó có 27 công trình, dự án lớn, trọng điểm được xác định là động lực tháo gỡ các “điểm nghẽn” hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Theo thông tin báo chí do UBND TP Hà Nội phát đi ngày 19/5, công tác GPMB đang được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng và tạo động lực tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026.

Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai GPMB khoảng 1.428 dự án, gồm: 1.281 dự án vốn ngân sách; 147 dự án vốn ngoài ngân sách, trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Thành phố đặc biệt tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, các tuyến kết nối vùng và công trình trọng điểm của Thủ đô.

Để đẩy nhanh tiến độ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, kiểm điểm tiến độ hằng tuần đối với các dự án trọng điểm. Thành phố cũng thành lập Ban Chỉ đạo GPMB các dự án trọng điểm do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng ban nhằm kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Theo UBND TP Hà Nội, từ hai tháng cuối năm 2025 đến nay, công tác GPMB đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều dự án tồn tại kéo dài nhiều năm đã được hoàn thành GPMB, tiêu biểu như: 04 cầu vượt sông Hồng (cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc, cầu Ngọc Hồi); tuyến Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; nút giao đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70; tuyến đường Tam Trinh.

Thành phố đang tập trung triển khai GPMB đối với các tuyến vành đai (2,5, 3 và 3,5), các đường giao thông trọng điểm và 03 cầu vượt sông Hồng còn lại (cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát) trong đó tiến độ hoàn thành GPMB xong trước 30/6/2026 đối với 03 cầu vượt sông Hồng, các đoạn tuyến còn lại đường vành đai 2,5.

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án. Ảnh: TL

Bên cạnh các dự án giao thông, Hà Nội cũng đang triển khai GPMB và đầu tư xây dựng 9 dự án lớn như Khu đô thị thể thao Olympic; trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại Phú Diễn - Tây Tựu; trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị theo hình thức PPP; các khu đô thị đa mục tiêu tại Đông Anh, Mê Linh, Bình Minh và Tam Hưng; cùng dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây.

UBND TP. Hà Nội cho biết, từ thực tiễn triển khai, thành phố đã rút ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB trong thời gian tới.

Trong đó, thành phố nhấn mạnh yêu cầu huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở và trách nhiệm người đứng đầu. Kết quả thực hiện GPMB sẽ được xem là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dân vận; công khai minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân để tạo đồng thuận trong quá trình thu hồi đất.

Một trong những giải pháp đáng chú ý là Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án lớn, đồng thời bảo đảm người dân có nơi ở và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Theo UBND TP Hà Nội, thành phố đang khẩn trương rà soát, xây dựng các khu đô thị đa mục tiêu phục vụ tái định cư; chuẩn bị quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, nghĩa trang di chuyển mộ và nguồn vốn bồi thường để bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ tăng cường quản lý đất đai, xử lý tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép làm ảnh hưởng công tác GPMB; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát tiến độ và số hóa hồ sơ nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

UBND TP. Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, qua đó tạo mặt bằng sạch cho các công trình trọng điểm, khơi thông nguồn lực đất đai và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
Khánh Linh
(TBTCO) - Ngày 19/5/2026, UBND TP. Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất Việt Nam, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho Thủ đô trong kỷ nguyên đô thị hóa và kết nối liên vùng.
(TBTCO) - Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh vừa chứng kiến một kỷ lục khi sự kiện ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park vào chiều 16/5 quy tụ số lượng đại lý, liên minh và đối tác lên tới con số 100 - đông nhất từ trước đến nay. Cùng với đó là lực lượng bán hàng dự kiến lên tới 12.000 người - một kỷ lục gây "choáng ngợp" mà ngay cả những buổi kick-off hoành tráng nhất của các dự án khác cũng chưa từng chạm tới.
Quảng Ninh đang thực hiện nhiều bước đi chiến lược nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm sự ổn định, minh bạch trong quản lý.
(TBTCO) - Trong bối cảnh giá nhà khu vực trung tâm neo cao, xu hướng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh với chi phí phù hợp và chất lượng sống tốt hơn ngày càng rõ nét.
(TBTCO) - Mức độ quan tâm của tư vấn quốc tế đối với Gói thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam sẽ giúp Bộ Xây dựng có thêm thông tin quan trọng trước khi quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu cho hạng mục đặc biệt quan trọng này.
(TBTCO) - Thời gian tới, các đại đô thị quy mô lớn sẽ tiếp tục là “sân chơi” của những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh, trong khi đó, các doanh nghiệp quy mô trung bình sẽ lựa chọn hướng đi riêng, tập trung vào những dự án vừa phải, nhưng đáp ứng đúng nhu cầu ở thực của người dân.
(TBTCO) - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - VNR sẽ cần thêm những nghiên cứu chuyên sâu để có thể đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đầu tư phù hợp cho Dự án xây dựng Tổ hợp Công nghiệp đường sắt trị giá 17.509 tỷ đồng.
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2065, đất xây dựng đô thị sẽ chiếm khoảng 55 - 60% tổng diện tích tự nhiên của thành phố.
