Hà Nội hướng tới đô thị hóa 60% diện tích vào năm 2065

Theo quyết định được ban hành ngày 13/5, phạm vi quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô với 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã, trên diện tích khoảng 3.359,84 km2.

Quy hoạch dự báo dân số Hà Nội đến năm 2035 đạt khoảng 14 - 15 triệu người; năm 2045 khoảng 15 - 16 triệu người và đến năm 2065 tăng lên 17 - 19 triệu người. Từ sau năm 2085, thành phố sẽ cơ bản ổn định quy mô dân số, khống chế ở mức tối đa không quá 20 triệu người nhằm bảo đảm mật độ phù hợp và phát triển bền vững.

Về sử dụng đất, Hà Nội định hướng tăng dần tỷ lệ đất xây dựng đô thị qua từng giai đoạn. Cụ thể, đến năm 2035, đất đô thị chiếm khoảng 40 - 45% diện tích tự nhiên; đến năm 2045 tăng lên 45 - 50% theo mô hình phát triển “nén - xanh”. Đến năm 2065, tỷ lệ này dự kiến đạt 55 - 60%, trong khi phần diện tích còn lại sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt để duy trì hệ sinh thái, hành lang xanh và diện tích rừng trên 6,2% tổng diện tích toàn thành phố.

Quy hoạch xác định Hà Nội phát triển theo cấu trúc đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, đồng thời tăng cường liên kết với vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.

Đáng chú ý, khu vực dọc đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ được quy hoạch các cảng khách, bến du lịch và cảng thủy nội địa phục vụ phát triển kinh tế, du lịch kết hợp quốc phòng - an ninh. Thành phố cũng định hướng từng bước chuyển đổi các cảng hàng hóa trong khu vực trung tâm thành bến du lịch nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất ven sông và tái cấu trúc không gian hai bên sông theo hướng sinh thái, văn hóa và dịch vụ đô thị.

Ngoài ra, quy hoạch cũng đề cập việc rà soát, bổ sung sân golf và học viện đào tạo golf tại các khu vực bãi sông Hồng, sông Đáy, sông Đuống và các vùng đồi núi phía Bắc, phía Tây, Tây Nam thành phố trên nguyên tắc bảo đảm thoát lũ và duy trì hành lang xanh.

Trong cấu trúc phát triển mới, hạ tầng giao thông được xem là “xương sống”, với hệ thống đường sắt đô thị giữ vai trò trung tâm trong phát triển đô thị theo mô hình TOD. Quy hoạch bổ sung nhiều tuyến liên vùng, nâng tổng chiều dài mạng lưới lên khoảng 1.153 km nhằm kết nối các vành đai, cực tăng trưởng và trung tâm lớn của Thủ đô.

Tại các khu vực quanh ga metro và các trục giao thông chính, thành phố cho phép tăng mật độ xây dựng, chiều cao công trình và hệ số sử dụng đất để hình thành các đô thị nén hiện đại, đồng thời tạo thêm không gian xanh và công viên công cộng. Đây cũng được xem là công cụ tài chính giúp Hà Nội khai thác hiệu quả giá trị gia tăng từ đất đai để tái đầu tư hạ tầng.

Bên cạnh đó, quy hoạch nhấn mạnh phát triển không gian đô thị đa tầng, gồm không gian ngầm, mặt đất và trên cao. Thành phố sẽ đẩy mạnh xây dựng không gian ngầm kết hợp bể chứa nước, hệ thống thoát nước đa năng, bãi đỗ xe ngầm và các công trình hạ tầng tại khu vực đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) nhằm giảm áp lực cho khu vực trung tâm và giải quyết tình trạng ngập úng. Tỷ lệ ngầm hóa tại khu vực lõi đô thị được định hướng nâng lên trên 40%./.