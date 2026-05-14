Bất động sản

Hà Nội hướng tới đô thị hóa 60% diện tích vào năm 2065

Diệu Hoa

Diệu Hoa

[email protected]
11:19 | 14/05/2026
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2065, đất xây dựng đô thị sẽ chiếm khoảng 55 - 60% tổng diện tích tự nhiên của thành phố.
aa
Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics của vùng Đồng bằng sông Hồng Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Theo quyết định được ban hành ngày 13/5, phạm vi quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô với 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã, trên diện tích khoảng 3.359,84 km2.

Quy hoạch dự báo dân số Hà Nội đến năm 2035 đạt khoảng 14 - 15 triệu người; năm 2045 khoảng 15 - 16 triệu người và đến năm 2065 tăng lên 17 - 19 triệu người. Từ sau năm 2085, thành phố sẽ cơ bản ổn định quy mô dân số, khống chế ở mức tối đa không quá 20 triệu người nhằm bảo đảm mật độ phù hợp và phát triển bền vững.

Về sử dụng đất, Hà Nội định hướng tăng dần tỷ lệ đất xây dựng đô thị qua từng giai đoạn. Cụ thể, đến năm 2035, đất đô thị chiếm khoảng 40 - 45% diện tích tự nhiên; đến năm 2045 tăng lên 45 - 50% theo mô hình phát triển “nén - xanh”. Đến năm 2065, tỷ lệ này dự kiến đạt 55 - 60%, trong khi phần diện tích còn lại sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt để duy trì hệ sinh thái, hành lang xanh và diện tích rừng trên 6,2% tổng diện tích toàn thành phố.

Quy hoạch xác định Hà Nội phát triển theo cấu trúc đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, đồng thời tăng cường liên kết với vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.

Hà Nội hướng tới đô thị hóa 60% diện tích vào năm 2065
Hà Nội hướng tới đô thị hóa 60% diện tích vào năm 2065. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, khu vực dọc đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ được quy hoạch các cảng khách, bến du lịch và cảng thủy nội địa phục vụ phát triển kinh tế, du lịch kết hợp quốc phòng - an ninh. Thành phố cũng định hướng từng bước chuyển đổi các cảng hàng hóa trong khu vực trung tâm thành bến du lịch nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất ven sông và tái cấu trúc không gian hai bên sông theo hướng sinh thái, văn hóa và dịch vụ đô thị.

Ngoài ra, quy hoạch cũng đề cập việc rà soát, bổ sung sân golf và học viện đào tạo golf tại các khu vực bãi sông Hồng, sông Đáy, sông Đuống và các vùng đồi núi phía Bắc, phía Tây, Tây Nam thành phố trên nguyên tắc bảo đảm thoát lũ và duy trì hành lang xanh.

Trong cấu trúc phát triển mới, hạ tầng giao thông được xem là “xương sống”, với hệ thống đường sắt đô thị giữ vai trò trung tâm trong phát triển đô thị theo mô hình TOD. Quy hoạch bổ sung nhiều tuyến liên vùng, nâng tổng chiều dài mạng lưới lên khoảng 1.153 km nhằm kết nối các vành đai, cực tăng trưởng và trung tâm lớn của Thủ đô.

Tại các khu vực quanh ga metro và các trục giao thông chính, thành phố cho phép tăng mật độ xây dựng, chiều cao công trình và hệ số sử dụng đất để hình thành các đô thị nén hiện đại, đồng thời tạo thêm không gian xanh và công viên công cộng. Đây cũng được xem là công cụ tài chính giúp Hà Nội khai thác hiệu quả giá trị gia tăng từ đất đai để tái đầu tư hạ tầng.

Bên cạnh đó, quy hoạch nhấn mạnh phát triển không gian đô thị đa tầng, gồm không gian ngầm, mặt đất và trên cao. Thành phố sẽ đẩy mạnh xây dựng không gian ngầm kết hợp bể chứa nước, hệ thống thoát nước đa năng, bãi đỗ xe ngầm và các công trình hạ tầng tại khu vực đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) nhằm giảm áp lực cho khu vực trung tâm và giải quyết tình trạng ngập úng. Tỷ lệ ngầm hóa tại khu vực lõi đô thị được định hướng nâng lên trên 40%./.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm

Bài liên quan

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Hà Nội dồn lực cho tổ hợp thể thao hiện đại phía Nam Thủ đô

Hà Nội dồn lực cho tổ hợp thể thao hiện đại phía Nam Thủ đô

Hà Nội thông qua nghị quyết quan trọng để triển khai Luật Thủ đô

Hà Nội thông qua nghị quyết quan trọng để triển khai Luật Thủ đô

Dành cho bạn

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp kiến Phó Thủ tướng Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp kiến Phó Thủ tướng Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn

Doanh nghiệp nhà nước cần xác định giữ vai trò tiên phong trong khai thác hiệu quả các kênh huy động vốn

Doanh nghiệp nhà nước cần xác định giữ vai trò tiên phong trong khai thác hiệu quả các kênh huy động vốn

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 14/5: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 14/5: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 14/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ổn định

Ngày 14/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ổn định

Ngày 14/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg

Ngày 14/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg

Đọc thêm

Tích hợp 100 công viên, Vinhomes Sài Gòn Park “giải cứu” giấc mơ sống xanh của cư dân TP. Hồ Chí Minh

Tích hợp 100 công viên, Vinhomes Sài Gòn Park “giải cứu” giấc mơ sống xanh của cư dân TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Giữa một Sài Gòn chật cứng bê tông, Vinhomes Sài Gòn Park - siêu đô thị 1.080ha phía Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh xuất hiện như một làn gió mát thổi vào siêu đô thị 14 triệu dân. Với 100 công viên xanh mát, mật độ cây xanh, mặt nước dày đặc, dự án được đánh giá như một cuộc cách mạng về không gian sống cho cư dân đô thị.
Thị trường bất động sản 2026: Thiếu hụt căn hộ "vừa túi tiền"

Thị trường bất động sản 2026: Thiếu hụt căn hộ "vừa túi tiền"

(TBTCO) - Tại Hội thảo “Thị trường Bất động sản 2026: Vượt gió ngược đón chu kỳ mới” diễn ra ngày 12/5, nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường hiện không thiếu cầu mà thiếu đúng sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của số đông, trong khi doanh nghiệp vẫn mắc kẹt giữa bài toán chi phí, pháp lý và lợi nhuận.
Bất động sản phân hóa trước áp lực và sự xuất hiện của lực đỡ mới

Bất động sản phân hóa trước áp lực và sự xuất hiện của lực đỡ mới

(TBTCO) - Sau giai đoạn phục hồi trong năm 2025, thị trường bất động sản bước sang năm 2026 với diễn biến phân hóa rõ nét hơn giữa các phân khúc và nhóm doanh nghiệp, trong bối cảnh áp lực vốn, lãi suất và thanh khoản vẫn hiện hữu, nhưng các tín hiệu hỗ trợ từ pháp lý và chính sách đang dần xuất hiện.
Hạ tầng dẫn dắt bất động sản, người mua không còn đặt nặng nhà khu vực lõi trung tâm

Hạ tầng dẫn dắt bất động sản, người mua không còn đặt nặng nhà khu vực lõi trung tâm

(TBTCO) - Bà Cao Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Việt Nam nhận định, người mua hiện không còn quá đặt nặng việc sở hữu nhà ở khu vực lõi trung tâm như trước, mà bắt đầu dịch chuyển theo tiến độ phát triển hạ tầng và các đại đô thị vệ tinh. Việc hoàn thiện hạ tầng sẽ tiếp tục là động lực lớn nhất của thị trường bất động sản trong giai đoạn tới.
Bất động sản Hà Nội: Thị trường bán lẻ cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Bất động sản Hà Nội: Thị trường bán lẻ cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Khi nguồn cung mới tiếp tục mở rộng ra ngoài các khu vực trung tâm, thị trường bất động sản bán lẻ Hà Nội đang chuyển dịch sang một giai đoạn tăng trưởng cạnh tranh hơn và chú trọng nhiều hơn vào yếu tố trải nghiệm.
Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

(TBTCO) - Sự xuất hiện của một loạt biến số lớn đang khiến Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần được rà soát, cập nhật sớm để phù hợp với không gian phát triển và nhu cầu đầu tư mới.
Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

(TBTCO) - Một bài viết mới đây trên Luxury Travel Magazine nhận định Việt Nam đang bước vào một chương mới của phát triển đô thị, nơi văn hóa, kiến trúc, bản sắc thành phố và chuẩn mực quốc tế đang góp phần định hình hình ảnh quốc gia trên bản đồ toàn cầu.
Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới

Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới

(TBTCO) - Hội thảo "Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới" do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 8h00 - 12h00 ngày 12/5/2026 tại Khách sạn Eastin Grand, TP. Hồ Chí Minh.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 4 tháng tăng gần 88% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 4 tháng tăng gần 88% so với cùng kỳ

Hà Nội hướng tới đô thị hóa 60% diện tích vào năm 2065

Hà Nội hướng tới đô thị hóa 60% diện tích vào năm 2065

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 4 tháng đạt 166.301 tỷ đồng

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 4 tháng đạt 166.301 tỷ đồng

Mastercard và MDP công bố hợp tác chiến lược

Mastercard và MDP công bố hợp tác chiến lược

Tỷ giá USD hôm nay (14/5): USD tự do áp về sát ngân hàng, DXY lấy lại đà tăng khi Fed sắp có tân Chủ tịch

Tỷ giá USD hôm nay (14/5): USD tự do áp về sát ngân hàng, DXY lấy lại đà tăng khi Fed sắp có tân Chủ tịch

Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Tân Chủ tịch Kevin Warsh và phép thử với tính độc lập của Fed

Tân Chủ tịch Kevin Warsh và phép thử với tính độc lập của Fed

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao