(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm logistics của vùng Đồng bằng sông Hồng và trung tâm e-logistics (logistics điện tử) hàng đầu cả nước.

Theo kế hoạch do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành, Hà Nội định hướng phát triển ngành logistics theo hướng xanh, thông minh, có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hỗ trợ mạnh mẽ cho thương mại điện tử.

Đến năm 2030, ngành logistics của Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 10-12% GRDP, tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt 18-22%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 65-70%; đồng thời giảm chi phí logistics xuống còn 13-16% GRDP của Thành phố.

Về hạ tầng, Hà Nội dự kiến hình thành ít nhất 1 trung tâm logistics cấp vùng gắn với khu vực sân bay Nội Bài hoặc cửa ngõ phía Bắc (Đông Anh, Sóc Sơn); 2 trung tâm logistics cấp thành phố tại Phú Xuyên (cửa ngõ phía Nam) và khu vực Gia Lâm - Long Biên (cửa ngõ phía Đông), cùng hệ thống cảng cạn ICD như ICD Cổ Bi, ICD Đông Anh, ICD Đức Thượng. Song song với đó là phát triển mạng lưới kho bãi, kho lạnh và kho thông minh theo từng khu vực.

Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong logistics, như IoT, Big Data, Blockchain nhằm tự động hóa và số hóa chuỗi cung ứng, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển các dịch vụ logistics tích hợp ở cấp độ 3PL, 4PL, hướng tới 5PL và e-logistics. Mục tiêu đặt ra là 70% doanh nghiệp thương mại điện tử sử dụng dịch vụ logistics điện tử, đồng thời phát triển các trung tâm fulfillment phục vụ thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới.

Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics của vùng Đồng bằng sông Hồng. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Hà Nội định hướng phát triển logistics xanh, giảm phương tiện giao hàng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo tại các trung tâm logistics, cảng cạn và kho bãi, tiến tới mục tiêu Net Zero và đáp ứng yêu cầu “xanh hóa” chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để thực hiện các mục tiêu này, Thành phố sẽ đồng bộ nhiều giải pháp như hoàn thiện quy hoạch hạ tầng logistics; phát triển các trung tâm logistics dọc các tuyến vành đai; xây dựng nền tảng dữ liệu logistics của Hà Nội; thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý kho bãi, vận tải; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các hệ thống quản trị logistics tiêu chuẩn quốc tế như WMS, TMS, OMS.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực logistics theo chuẩn quốc tế (FIATA, CSCMP), hình thành mạng lưới startup logistics, tăng cường liên kết vùng và hợp tác với các doanh nghiệp logistics lớn trên thế giới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.