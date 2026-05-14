Thị trường

Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

09:59 | 14/05/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (14/5) tiếp tục tăng mạnh nhờ tín hiệu kỹ thuật tích cực và lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Đáng chú ý, giá bạc thế giới đã tăng mạnh lên vùng cao nhất trong 2 tháng qua.
aa
Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h sáng 14/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.240.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.323.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 3.229.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.312.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 3.240.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.323.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 3.240.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.812.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 86.399.784 đồng/lượng (mua vào) và 88.613.112 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.774.000 đồng/lượng (mua vào).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h ngày 14/5/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục duy trì đà tăng tích cực. Tại thời điểm 8h50 sáng ngày 14/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 87,2385 USD/ounce, tăng 0,409 USD/ounce so với sáng hôm qua.

Đáng chú ý, theo giới phân tích từ Trading Economics, bạc hiện đã tăng lên vùng giá cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây.

Khác với vàng, vốn chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư và trang sức, bạc hiện được hưởng lợi mạnh từ vai trò kép, vừa là tài sản trú ẩn, vừa là nguyên liệu công nghiệp thiết yếu.

Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh, nhu cầu bạc phục vụ sản xuất pin mặt trời, xe điện, vi mạch điện tử và thiết bị công nghệ cao đang gia tăng mạnh mẽ. Đây cũng được xem là yếu tố giúp bạc vượt trội hơn nhiều kim loại quý khác trong thời gian gần đây.

Các chuyên gia nhận định, thị trường bạc toàn cầu đang bước vào một giai đoạn tái cấu trúc hiếm gặp trong lịch sử hàng hóa. Nếu trước đây, bạc chủ yếu được nhìn nhận như một kim loại quý phục vụ đầu tư và tích trữ, thì hiện nay nhu cầu công nghiệp mới là động lực chính quyết định xu hướng giá.

Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia kim loại quý của FX Empire, việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì xu hướng đi lên đang tạo sức ép đáng kể lên nhóm kim loại quý, trong đó có bạc, khiến diễn biến giá vẫn trong trạng thái giằng co và chưa hình thành xu hướng tăng rõ ràng.

Ông Christopher Lewis cho rằng, thị trường hiện đặc biệt nhạy cảm với các tín hiệu liên quan đến lãi suất và lợi suất trái phiếu, bởi đây là yếu tố làm suy giảm sức hút của các tài sản không mang lại lợi suất như bạc.

Về mặt kỹ thuật, chuyên gia này đánh giá giá bạc hiện dao động chủ yếu trong vùng 70 - 90 USD/ounce và có xu hướng tìm lại trạng thái cân bằng quanh mốc 80 USD/ounce, được xem là vùng giá hợp lý trong ngắn hạn.

Theo phân tích của ông Christopher Lewis, nếu bạc có thể bứt phá và duy trì ổn định trên ngưỡng 90 USD/ounce, giá kim loại quý này nhiều khả năng sẽ mở rộng đà tăng lên vùng 100 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, khu vực 70 USD/ounce vẫn đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng và khó bị xuyên thủng sâu trong ngắn hạn, dù thị trường vẫn có thể quay lại kiểm định mốc này khi biến động gia tăng./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc trong nước giá bạc thế giới giá bạc hôm nay

Bài liên quan

Ngày 13/5: Giá bạc bật tăng mạnh, lập đỉnh mới

Ngày 13/5: Giá bạc bật tăng mạnh, lập đỉnh mới

Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

Ngày 11/5: Giá bạc tăng dựng đứng

Ngày 11/5: Giá bạc tăng dựng đứng

Dành cho bạn

Ngày 14/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ổn định

Ngày 14/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ổn định

Ngày 14/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg

Ngày 14/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để phát triển công nghiệp công nghệ số

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để phát triển công nghiệp công nghệ số

Hải quan Việt Nam bắt tay Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế lập “trung tâm” truy vết ma túy xuyên biên giới

Hải quan Việt Nam bắt tay Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế lập “trung tâm” truy vết ma túy xuyên biên giới

SSI Research cảnh báo áp lực “đua” huy động vốn nếu áp trần CDR ngay

SSI Research cảnh báo áp lực “đua” huy động vốn nếu áp trần CDR ngay

Tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp

Tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp

Đọc thêm

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

VinFast vừa công bố kế hoạch tái cấu trúc để tăng hiệu quả hoạt động. Ngay lập tức, dư luận xôn xao đồn đoán đây là chiêu “ve sầu thoát xác” nhằm thoái lui khỏi lĩnh vực ô tô của VinFast. Bà Thái Thị Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc VinFast đã có những chia sẻ để làm rõ hơn về chủ đề này.
Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

(TBTCO) - Từ cửa khẩu biên giới đến các đô thị lớn, hàng loạt vụ buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên tiếp bị phát hiện chỉ sau những ngày đầu triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc chiến chống hàng giả đang bước vào giai đoạn quyết liệt, không chỉ nhằm lập lại kỷ cương thị trường mà còn bảo vệ môi trường sáng tạo, doanh nghiệp chân chính và niềm tin người tiêu dùng.
Ngày 13/5: Giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt giảm

Ngày 13/5: Giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt giảm

Giá cao su thế giới hôm nay (13/5) diễn biến trái chiều với xu hướng giảm chủ đạo. Cụ thể, giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ lốp xe chậm lại, trong khi lượng tồn kho tiếp tục gia tăng gây áp lực lên thị trường. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su.
Ngày 13/5: Giá lúa gạo ít biến động, giao dịch mua bán chậm

Ngày 13/5: Giá lúa gạo ít biến động, giao dịch mua bán chậm

Giá lúa gạo hôm nay (13/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán diễn ra chậm, nguồn cung không còn dồi dào. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Nam banker Gen Z tại TP. Hồ Chí Minh mất ngủ khi nhận tin nhắn trúng độc đắc hơn 23 tỷ đồng lúc nửa đêm

Nam banker Gen Z tại TP. Hồ Chí Minh mất ngủ khi nhận tin nhắn trúng độc đắc hơn 23 tỷ đồng lúc nửa đêm

(TBTCO) - Vào lúc 15h00 ngày 11/5/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00606 cho anh T.Q.B – thuê bao Mobifone may mắn đến từ TP. Hồ Chí Minh, với giá trị trúng thưởng hơn 23 tỷ đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, anh T.Q.B đã trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
Kích hoạt phòng vệ thương mại, hỗ trợ sản xuất nội địa

Kích hoạt phòng vệ thương mại, hỗ trợ sản xuất nội địa

(TBTCO) - “Công cụ” phòng vệ thương mại được kích hoạt đúng lúc sẽ hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp về thị trường, đưa hoạt động sản xuất và tiêu thụ trở lại guồng quay.
Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khởi sắc mạnh khi lực mua quay trở lại trên nhiều nhóm mặt hàng, đặc biệt giá đồng COMEX kỳ hạn tiêu chuẩn tăng mạnh lên mức cao nhất từ trước đến nay.
Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

(TBTCO) - Tiêu dùng nội địa không chỉ là “thước đo” phản ánh niềm tin của người dân, mà còn đang trở thành điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng. Đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường bán lẻ và dịch vụ trong những tháng đầu năm 2026 là tín hiệu tích cực để kỳ vọng vào sự tăng tốc của nền kinh tế trong các quý tiếp theo.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 4 tháng đạt 166.301 tỷ đồng

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 4 tháng đạt 166.301 tỷ đồng

Mastercard và MDP công bố hợp tác chiến lược

Mastercard và MDP công bố hợp tác chiến lược

Tỷ giá USD hôm nay (14/5): USD tự do áp về sát ngân hàng, DXY lấy lại đà tăng khi Fed sắp có tân Chủ tịch

Tỷ giá USD hôm nay (14/5): USD tự do áp về sát ngân hàng, DXY lấy lại đà tăng khi Fed sắp có tân Chủ tịch

Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Tân Chủ tịch Kevin Warsh và phép thử với tính độc lập của Fed

Tân Chủ tịch Kevin Warsh và phép thử với tính độc lập của Fed

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 14/5: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 14/5: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số