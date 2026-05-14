Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Cập nhật lúc 9h sáng 14/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.240.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.323.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 3.229.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.312.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 3.240.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.323.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 3.240.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.812.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 86.399.784 đồng/lượng (mua vào) và 88.613.112 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.774.000 đồng/lượng (mua vào).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục duy trì đà tăng tích cực. Tại thời điểm 8h50 sáng ngày 14/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 87,2385 USD/ounce, tăng 0,409 USD/ounce so với sáng hôm qua.

Đáng chú ý, theo giới phân tích từ Trading Economics, bạc hiện đã tăng lên vùng giá cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây.

Khác với vàng, vốn chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư và trang sức, bạc hiện được hưởng lợi mạnh từ vai trò kép, vừa là tài sản trú ẩn, vừa là nguyên liệu công nghiệp thiết yếu.

Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh, nhu cầu bạc phục vụ sản xuất pin mặt trời, xe điện, vi mạch điện tử và thiết bị công nghệ cao đang gia tăng mạnh mẽ. Đây cũng được xem là yếu tố giúp bạc vượt trội hơn nhiều kim loại quý khác trong thời gian gần đây.

Các chuyên gia nhận định, thị trường bạc toàn cầu đang bước vào một giai đoạn tái cấu trúc hiếm gặp trong lịch sử hàng hóa. Nếu trước đây, bạc chủ yếu được nhìn nhận như một kim loại quý phục vụ đầu tư và tích trữ, thì hiện nay nhu cầu công nghiệp mới là động lực chính quyết định xu hướng giá.

Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia kim loại quý của FX Empire, việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì xu hướng đi lên đang tạo sức ép đáng kể lên nhóm kim loại quý, trong đó có bạc, khiến diễn biến giá vẫn trong trạng thái giằng co và chưa hình thành xu hướng tăng rõ ràng.

Ông Christopher Lewis cho rằng, thị trường hiện đặc biệt nhạy cảm với các tín hiệu liên quan đến lãi suất và lợi suất trái phiếu, bởi đây là yếu tố làm suy giảm sức hút của các tài sản không mang lại lợi suất như bạc.

Về mặt kỹ thuật, chuyên gia này đánh giá giá bạc hiện dao động chủ yếu trong vùng 70 - 90 USD/ounce và có xu hướng tìm lại trạng thái cân bằng quanh mốc 80 USD/ounce, được xem là vùng giá hợp lý trong ngắn hạn.

Theo phân tích của ông Christopher Lewis, nếu bạc có thể bứt phá và duy trì ổn định trên ngưỡng 90 USD/ounce, giá kim loại quý này nhiều khả năng sẽ mở rộng đà tăng lên vùng 100 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, khu vực 70 USD/ounce vẫn đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng và khó bị xuyên thủng sâu trong ngắn hạn, dù thị trường vẫn có thể quay lại kiểm định mốc này khi biến động gia tăng./.