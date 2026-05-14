Thị trường

Ngày 14/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg

06:21 | 14/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (14/5) đi ngang trên diện rộng tại cả 3 miền. Sau nhiều phiên biến động nhẹ, mặt bằng giá heo hơi hiện vẫn duy trì ở mức cao, trong đó Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá cao nhất cả nước với 71.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay duy trì ở mức cao. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ổn định. Cụ thể, giá heo tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên tiếp tục giữ mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang. Theo đó, tại Thanh Hóa và Đắk Lắk cùng giao dịch heo hơi ở mức 68.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Các địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai duy trì mức 67.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục đi ngang ở mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không có biến động. Đồng Nai vẫn giữ mức cao nhất cả nước là 71.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh duy trì mức 70.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tây Ninh và Vĩnh Long tiếp tục neo ở mức 69.000 đồng/kg. Các địa phương Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giữ mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 71.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên phạm vi cả nước. Dù không xuất hiện biến động mới, mặt bằng giá cao hiện nay cho thấy thị trường vẫn đang giữ được sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ./.

Huyền Minh (tổng hợp)
