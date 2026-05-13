Chứng khoán phái sinh ngày 13/5: Chênh lệch âm thu hẹp, dòng tiền đổ về sôi động

Trên thị trường chứng khoán cơ sở ngày 13/5, VN30-Index mở cửa tăng nhẹ nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm mạnh chỉ sau ít phút giao dịch dưới áp lực chốt lời tại nhóm vốn hóa lớn. Điểm sáng của phiên là nhóm dầu khí với GAS và PLX, giúp ghìm lại phần nào đà giảm. VN30-Index vẫn đóng cửa với tình trạng giảm điểm (giảm 10,46 điểm, xuống còn 2.043,51 điểm), dù cổ phiếu “ông lớn” Vingroup (VIC) thu hẹp đáng kể đà giảm về cuối phiên và nhóm dầu khí tăng mạnh hơn.

Diễn biến rung lắc mạnh của thị trường cơ sở tiếp tục tác động trực tiếp lên thị trường phái sinh. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 5/2026 (VN30F2605) đóng cửa tại 2.039,9 điểm, giảm 0,44% so với phiên trước. Tuy vậy, mức giảm này thấp hơn đáng kể so với đà giảm của chỉ số cơ sở, qua đó giúp basis âm thu hẹp còn -3,61 điểm so với VN30. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn vẫn duy trì trạng thái discount từ khoảng -8,5 điểm đến -10 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với xu hướng trung hạn.

Giao dịch tăng mạnh trên thị trường chứng khoán phái sinh. Nguồn: TBTCVN tổng hợp.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tiếp tục tăng mạnh. Tổng khối lượng giao dịch tăng 17% so với phiên trước. Theo đánh giá của Chứng khoán SHS, các vị thế đầu cơ và giao dịch bán trong phiên gia tăng đáng kể khi VN30-Index biến động mạnh quanh vùng đỉnh cũ tháng 2/2026. Dòng tiền trên thị trường phái sinh đang có xu hướng ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở trong bối cảnh áp lực chốt lời vẫn hiện hữu tại vùng kháng cự mạnh.

Đáng chú ý, các nhà đầu tư cũng tăng mở mới, kéo khối lượng mở (OI) vị thế tiếp tục gia tăng ở các kỳ hạn gần. Các chuyên gia cho rằng, hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng này vẫn duy trì xu hướng tăng trên vùng hỗ trợ quan trọng quanh 2.000 điểm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc chênh lệch tiếp tục duy trì trạng thái âm cho thấy các nhà đầu tư phái sinh vẫn chưa thực sự tin tưởng vào khả năng bứt phá của VN30, khi chỉ số liên tục gặp áp lực bán tại vùng đỉnh lịch sử./.