Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 13/5: Chênh lệch âm thu hẹp, dòng tiền đổ về sôi động

Tùng Linh

Tùng Linh

19:08 | 13/05/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục duy trì trạng thái chênh lệch âm trong bối cảnh VN30 chịu áp lực rung lắc mạnh tại vùng kháng cự lịch sử. Tuy nhiên, khoảng chênh lệch này thu hẹp phần nào so với các phiên trước nhờ mức giảm khiêm tốn hơn.
aa

Trên thị trường chứng khoán cơ sở ngày 13/5, VN30-Index mở cửa tăng nhẹ nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm mạnh chỉ sau ít phút giao dịch dưới áp lực chốt lời tại nhóm vốn hóa lớn. Điểm sáng của phiên là nhóm dầu khí với GAS và PLX, giúp ghìm lại phần nào đà giảm. VN30-Index vẫn đóng cửa với tình trạng giảm điểm (giảm 10,46 điểm, xuống còn 2.043,51 điểm), dù cổ phiếu “ông lớn” Vingroup (VIC) thu hẹp đáng kể đà giảm về cuối phiên và nhóm dầu khí tăng mạnh hơn.

Diễn biến rung lắc mạnh của thị trường cơ sở tiếp tục tác động trực tiếp lên thị trường phái sinh. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 5/2026 (VN30F2605) đóng cửa tại 2.039,9 điểm, giảm 0,44% so với phiên trước. Tuy vậy, mức giảm này thấp hơn đáng kể so với đà giảm của chỉ số cơ sở, qua đó giúp basis âm thu hẹp còn -3,61 điểm so với VN30. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn vẫn duy trì trạng thái discount từ khoảng -8,5 điểm đến -10 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với xu hướng trung hạn.

Chứng khoán phái sinh ngày 13/5: Chênh lệch âm thu hẹp, dòng tiền đổ về sôi động
Giao dịch tăng mạnh trên thị trường chứng khoán phái sinh. Nguồn: TBTCVN tổng hợp.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tiếp tục tăng mạnh. Tổng khối lượng giao dịch tăng 17% so với phiên trước. Theo đánh giá của Chứng khoán SHS, các vị thế đầu cơ và giao dịch bán trong phiên gia tăng đáng kể khi VN30-Index biến động mạnh quanh vùng đỉnh cũ tháng 2/2026. Dòng tiền trên thị trường phái sinh đang có xu hướng ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở trong bối cảnh áp lực chốt lời vẫn hiện hữu tại vùng kháng cự mạnh.

Đáng chú ý, các nhà đầu tư cũng tăng mở mới, kéo khối lượng mở (OI) vị thế tiếp tục gia tăng ở các kỳ hạn gần. Các chuyên gia cho rằng, hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng này vẫn duy trì xu hướng tăng trên vùng hỗ trợ quan trọng quanh 2.000 điểm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc chênh lệch tiếp tục duy trì trạng thái âm cho thấy các nhà đầu tư phái sinh vẫn chưa thực sự tin tưởng vào khả năng bứt phá của VN30, khi chỉ số liên tục gặp áp lực bán tại vùng đỉnh lịch sử./.

Tùng Linh
Từ khóa:
thị trường chứng khoán dầu khí vn30index phái sinh

Bài liên quan

Chứng khoán phái sinh ngày 12/5: Chênh lệch âm tiếp tục mở rộng, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 tiệm cận đỉnh cũ

Chứng khoán phái sinh ngày 12/5: Chênh lệch âm tiếp tục mở rộng, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 tiệm cận đỉnh cũ

Chứng khoán ngày 12/5: Bluechip giúp VN-Index lấy lại mốc 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 12/5: Bluechip giúp VN-Index lấy lại mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 11/5: Tăng vị thế nắm giữ khi VN30-Index quay đầu giảm

Chứng khoán phái sinh ngày 11/5: Tăng vị thế nắm giữ khi VN30-Index quay đầu giảm

Dành cho bạn

Chứng khoán ngày 13/5: Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí, VN-Index thu hẹp đà giảm

Chứng khoán ngày 13/5: Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí, VN-Index thu hẹp đà giảm

TH chung tay nâng tầm phúc lợi và sức khỏe người lao động ngành ngân hàng

TH chung tay nâng tầm phúc lợi và sức khỏe người lao động ngành ngân hàng

Đà Nẵng: Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc nội thị và đường sắt đô thị

Đà Nẵng: Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc nội thị và đường sắt đô thị

Ngân hàng “án binh bất động”, lãi suất huy động khó giảm sâu

Ngân hàng “án binh bất động”, lãi suất huy động khó giảm sâu

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Đọc thêm

SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

(TBTCO) - Thông qua hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)hướng tới mở rộng các giải pháp cấp vốn đa dạng cho doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm đầu tư, tín dụng và tài trợ trung gian.
HDB, TAL và BSR được MSCI thêm vào chỉ số Frontier Markets

HDB, TAL và BSR được MSCI thêm vào chỉ số Frontier Markets

(TBTCO) - Trong kỳ cơ cấu tháng 5, MSCI đã thêm HDB, TAL và BSR vào chỉ số Frontier Markets.
Mở rộng dư địa cho kinh tế tư nhân từ thị trường vốn

Mở rộng dư địa cho kinh tế tư nhân từ thị trường vốn

(TBTCO) - Nhu cầu mở rộng dư địa phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân đang đặt ra yêu cầu xây dựng cấu trúc vốn cân bằng hơn, trong đó thị trường vốn được kỳ vọng chia sẻ vai trò cung cấp nguồn lực trung và dài hạn cho nền kinh tế.
Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Trong bối cảnh tài sản số và tài sản mã hóa phát triển mạnh, cơ quan quản lý đang đẩy nhanh hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường giám sát và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Việc minh bạch thông tin, bảo vệ tài sản nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro được xem là nền tảng để phát triển thị trường tài chính số an toàn, bền vững.
FPT trong "tâm điểm" bán ròng của khối ngoại

FPT trong "tâm điểm" bán ròng của khối ngoại

(TBTCO) - FPT tiếp tục là cổ phiếu mà các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất trong phiên 12/5. Tuy vậy, lực cầu từ khối nội kéo cổ phiếu này tăng 0,86% sau khi chạm mức đáy hơn 2 năm.
Bất động sản phân hóa trước áp lực và sự xuất hiện của lực đỡ mới

Bất động sản phân hóa trước áp lực và sự xuất hiện của lực đỡ mới

(TBTCO) - Sau giai đoạn phục hồi trong năm 2025, thị trường bất động sản bước sang năm 2026 với diễn biến phân hóa rõ nét hơn giữa các phân khúc và nhóm doanh nghiệp, trong bối cảnh áp lực vốn, lãi suất và thanh khoản vẫn hiện hữu, nhưng các tín hiệu hỗ trợ từ pháp lý và chính sách đang dần xuất hiện.
Trái phiếu chính phủ bước vào giai đoạn ưu tiên chất lượng huy động vốn

Trái phiếu chính phủ bước vào giai đoạn ưu tiên chất lượng huy động vốn

(TBTCO) - Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất và áp lực huy động vốn gia tăng, thị trường trái phiếu chính phủ đang chú trọng nhiều hơn tới chi phí vốn, cơ cấu kỳ hạn phát hành và tính bền vững của danh mục nợ.
Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

(TBTCO) - Cạnh tranh trong khối tổ chức tài chính đang trở nên quyết liệt và "nóng bỏng" hơn khi nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục lên kế hoạch tăng vốn, mở rộng hoạt động và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tài chính.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

SSI Research cảnh báo áp lực “đua” huy động vốn nếu áp trần CDR ngay

SSI Research cảnh báo áp lực “đua” huy động vốn nếu áp trần CDR ngay

Tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp

Tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp

Chứng khoán phái sinh ngày 13/5: Chênh lệch âm thu hẹp, dòng tiền đổ về sôi động

Chứng khoán phái sinh ngày 13/5: Chênh lệch âm thu hẹp, dòng tiền đổ về sôi động

Khối ngoại bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, bất ngờ gom mạnh MSB

Khối ngoại bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, bất ngờ gom mạnh MSB

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh

Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh

Lộ diện các ngân hàng chia cổ tức tiền mặt “khủng”

Lộ diện các ngân hàng chia cổ tức tiền mặt “khủng”

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -11.88
13/05 | -11.88 (7,400.96 -11.88 (-0.16%))
DJI +56.09
13/05 | +56.09 (49,760.56 +56.09 (+0.11%))
IXIC -185.92
13/05 | -185.92 (26,088.20 -185.92 (-0.71%))
NYA +44.58
13/05 | +44.58 (23,015.35 +44.58 (+0.19%))
XAX +126.88
13/05 | +126.88 (9,202.33 +126.88 (+1.40%))
BUK100P +0.64
13/05 | +0.64 (1,019.86 +0.64 (+0.06%))
RUT -27.81
13/05 | -27.81 (2,842.83 -27.81 (-0.97%))
VIX +0.07
13/05 | +0.07 (18.06 +0.07 (+0.39%))
FTSE +0.15
13/05 | +0.15 (10,265.47 +0.15 (+0.00%))
GDAXI +125.15
13/05 | +125.15 (24,080.08 +125.15 (+0.52%))
FCHI -27.07
13/05 | -27.07 (7,952.85 -27.07 (-0.34%))
STOXX50E +12.26
13/05 | +12.26 (5,820.71 +12.26 (+0.21%))
N100 +1.98
13/05 | +1.98 (1,794.19 +1.98 (+0.11%))
BFX +7.29
13/05 | +7.29 (5,477.02 +7.29 (+0.13%))
MOEX.ME -0.11
13/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +40.53
13/05 | +40.53 (26,388.44 +40.53 (+0.15%))
STI +57.96
13/05 | +57.96 (5,003.96 +57.96 (+1.17%))
AXJO -40.30
13/05 | -40.30 (8,630.40 -40.30 (-0.46%))
AORD -28.90
13/05 | -28.90 (8,880.70 -28.90 (-0.32%))
BSESN +49.73
13/05 | +49.73 (74,608.98 +49.73 (+0.07%))
JKSE -135.58
13/05 | -135.58 (6,723.32 -135.58 (-1.98%))
KLSE -4.25
13/05 | -4.25 (1,746.31 -4.25 (-0.24%))
NZ50 -17.27
13/05 | -17.27 (13,063.06 -17.27 (-0.13%))
KS11 +200.86
13/05 | +200.86 (7,844.01 +200.86 (+2.63%))
TWII -523.82
13/05 | -523.82 (41,374.50 -523.82 (-1.25%))
GSPTSE +151.85
13/05 | +151.85 (34,290.73 +151.85 (+0.44%))
BVSP -326.61
13/05 | -326.61 (180,015.72 -326.61 (-0.18%))
MXX -209.64
13/05 | -209.64 (70,036.66 -209.64 (-0.30%))
IPSA -61.47
13/05 | -61.47 (10,640.66 -61.47 (-0.57%))
MERV -40,126.75
13/05 | -40,126.75 (2,792,993.25 -40,126.75 (-1.42%))
TA125.TA -23.40
13/05 | -23.40 (4,423.89 -23.40 (-0.53%))
CASE30 -642.60
13/05 | -642.60 (53,416.20 -642.60 (-1.19%))
JN0U.JO -0.15
13/05 | -0.15 (7,087.39 -0.15 (-0.00%))
DX-Y.NYB +0.26
13/05 | +0.26 (98.55 +0.26 (+0.26%))
125904-USD-STRD +0.31
13/05 | +0.31 (2,702.19 +0.31 (+0.01%))
XDB -1.17
13/05 | -1.17 (134.98 -1.17 (-0.86%))
XDE -0.76
13/05 | -0.76 (117.04 -0.76 (-0.65%))
000001.SS +28.08
13/05 | +28.08 (4,242.57 +28.08 (+0.67%))
N225 +529.54
13/05 | +529.54 (63,272.11 +529.54 (+0.84%))
XDN -0.26
13/05 | -0.26 (63.36 -0.26 (-0.41%))
XDA -0.03
13/05 | -0.03 (72.46 -0.03 (-0.04%))