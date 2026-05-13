Lộ diện các ngân hàng chia cổ tức tiền mặt “khủng”

LPBank là ngân hàng có quy mô chi trả lớn nhất khi dự kiến dành gần 8.962 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 15/5/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/5. Với gần 3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, đây là một trong những đợt chia cổ tức tiền mặt lớn nhất của ngành ngân hàng trong nhiều năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, Techcombank cũng có kế hoạch chi hơn 4.960 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 700 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền là 20/5/2026, dự kiến thanh toán vào ngày 10/6/2026. Đây là năm thứ ba liên tiếp Techcombank duy trì chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt sau nhiều năm ưu tiên giữ lại lợi nhuận để tăng vốn.

Kế hoạch chia cổ tức tiền mặt của một số ngân hàng. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Nhiều ngân hàng đang bước vào mùa chia cổ tức tiền mặt với quy mô lớn. Theo kế hoạch đã công bố, riêng 7 ngân hàng gồm LPBank, MB, Techcombank, VPBank, ACB, SHB và VIB dự kiến chi tổng cộng khoảng 35.783 tỷ đồng tiền mặt để trả cổ tức cho cổ đông.

Trong khi đó, VPBank công bố ngày 18/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2025, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/5.

Theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, VPBank sẽ chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng. Với gần 8 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VPBank dự kiến chi khoảng 4.000 tỷ đồng cho đợt thanh toán này, thời gian chi trả vào ngày 25/5/2026.

Ngoài ba ngân hàng trên, nhiều nhà băng khác cũng đã thông qua kế hoạch chia cổ tức tiền mặt trong năm 2026. MB dự kiến chi khoảng 8.055 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương mỗi cổ phần nhận 1.000 đồng. Đồng thời, ngân hàng còn dự kiến phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.

Tương tự, ACB được đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức tổng tỷ lệ 20%, trong đó gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu. Tổng quy mô chi trả dự kiến hơn 10.000 tỷ đồng, bao gồm gần 3.600 tỷ đồng tiền mặt và hơn 6.600 tỷ đồng cổ phiếu thưởng.

Một ngân hàng lớn khác là SHB dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 16%, gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Tổng nguồn chi trả khoảng 8.550 tỷ đồng, trong đó phần tiền mặt vào khoảng 3.206 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ đông VIB đã thông qua phương án chia cổ tức tổng thể năm 2025 với 9% bằng tiền mặt và 9,5% cổ phiếu thưởng. Với số tiền chi trả hơn 3.000 tỷ đồng, VIB tiếp tục nằm trong nhóm hiếm hoi các ngân hàng duy trì đều đặn chính sách cổ tức tiền mặt trong nhiều năm gần đây.

Sau giai đoạn dài ưu tiên giữ lại lợi nhuận để tăng vốn điều lệ qua hình thức phát hành bằng cổ phiếu, việc nhiều ngân hàng lớn đồng loạt công bố kế hoạch chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao cho thấy nền tảng tài chính ổn định và cam kết gia tăng giá trị cho cổ đông. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng tiếp tục kết hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, củng cố bộ đệm tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn./.