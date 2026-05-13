Ngân hàng - Bảo hiểm

Lộ diện các ngân hàng chia cổ tức tiền mặt “khủng”

Ánh Tuyết

[email protected]
18:17 | 13/05/2026
(TBTCO) - Ba ngân hàng gồm LPBank, Techcombank và VPBank vừa đồng loạt công bố ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức tiền mặt trong tháng 5, với tổng số tiền dự kiến gần 18.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 4 ngân hàng khác cũng dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt, nâng tổng quy mô chi trả của 7 nhà băng lên 35.783 tỷ đồng, mức cao trong nhiều năm.
LPBank là ngân hàng có quy mô chi trả lớn nhất khi dự kiến dành gần 8.962 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 15/5/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/5. Với gần 3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, đây là một trong những đợt chia cổ tức tiền mặt lớn nhất của ngành ngân hàng trong nhiều năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, Techcombank cũng có kế hoạch chi hơn 4.960 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 700 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền là 20/5/2026, dự kiến thanh toán vào ngày 10/6/2026. Đây là năm thứ ba liên tiếp Techcombank duy trì chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt sau nhiều năm ưu tiên giữ lại lợi nhuận để tăng vốn.

Kế hoạch chia cổ tức tiền mặt của một số ngân hàng. Đồ họa: Ánh Tuyết.
Nhiều ngân hàng đang bước vào mùa chia cổ tức tiền mặt với quy mô lớn. Theo kế hoạch đã công bố, riêng 7 ngân hàng gồm LPBank, MB, Techcombank, VPBank, ACB, SHB và VIB dự kiến chi tổng cộng khoảng 35.783 tỷ đồng tiền mặt để trả cổ tức cho cổ đông.

Trong khi đó, VPBank công bố ngày 18/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2025, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/5.

Theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, VPBank sẽ chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng. Với gần 8 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VPBank dự kiến chi khoảng 4.000 tỷ đồng cho đợt thanh toán này, thời gian chi trả vào ngày 25/5/2026.

Ngoài ba ngân hàng trên, nhiều nhà băng khác cũng đã thông qua kế hoạch chia cổ tức tiền mặt trong năm 2026. MB dự kiến chi khoảng 8.055 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương mỗi cổ phần nhận 1.000 đồng. Đồng thời, ngân hàng còn dự kiến phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.

Tương tự, ACB được đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức tổng tỷ lệ 20%, trong đó gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu. Tổng quy mô chi trả dự kiến hơn 10.000 tỷ đồng, bao gồm gần 3.600 tỷ đồng tiền mặt và hơn 6.600 tỷ đồng cổ phiếu thưởng.

Một ngân hàng lớn khác là SHB dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 16%, gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Tổng nguồn chi trả khoảng 8.550 tỷ đồng, trong đó phần tiền mặt vào khoảng 3.206 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ đông VIB đã thông qua phương án chia cổ tức tổng thể năm 2025 với 9% bằng tiền mặt và 9,5% cổ phiếu thưởng. Với số tiền chi trả hơn 3.000 tỷ đồng, VIB tiếp tục nằm trong nhóm hiếm hoi các ngân hàng duy trì đều đặn chính sách cổ tức tiền mặt trong nhiều năm gần đây.

Sau giai đoạn dài ưu tiên giữ lại lợi nhuận để tăng vốn điều lệ qua hình thức phát hành bằng cổ phiếu, việc nhiều ngân hàng lớn đồng loạt công bố kế hoạch chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao cho thấy nền tảng tài chính ổn định và cam kết gia tăng giá trị cho cổ đông. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng tiếp tục kết hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, củng cố bộ đệm tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
ngân hàng cổ tức cổ tức tiền mặt ngân hàng trả cổ tức tiền mặt cổ phiếu LPBank vpbank acb vib techcombank mb

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1103/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Quyết định sửa đổi hai thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, cùng thủ tục mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
(TBTCO) - Sáng ngày 13/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 25.123 đồng sau hai phiên tăng liên tiếp, trong khi USD tự do giảm 20 đồng còn 26.330 - 26.360 VND/USD. DXY phục hồi ở mức 98,33 điểm khi lạm phát Mỹ tháng 4 cao hơn dự báo, cùng lúc, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có nguy cơ trên bờ vực sụp đổ.
(TBTCO) - Giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng tại nhiều doanh nghiệp lớn, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên vùng 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng thế giới tiếp tục biến động trước dữ liệu lạm phát của Mỹ.
Giai đoạn 2022 - 2025, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 22.235 đề nghị phối hợp từ cơ quan Công an, qua đó, góp phần phát hiện nhiều vụ trốn thuế, chuyển giá quy mô lớn và truy thu, truy hoàn, xử phạt hàng nghìn tỷ đồng. Theo Ban Kiểm tra thuế, việc tăng cường phối hợp giữa hai ngành là yếu tố then chốt nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, hạn chế thất thu ngân sách.
(TBTCO) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 4.656 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm.
(TBTCO) - Cuối quý I/2026, nợ xấu nhóm 5 tại 27 ngân hàng niêm yết tăng 12,7% cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng gần 19.000 tỷ đồng, dù vậy, có 12/27 nhà băng ghi nhận xu hướng “lội ngược dòng”. Áp lực vẫn rất lớn khi quy mô nợ nhóm 5 lên tới 168.543 tỷ đồng, chiếm 57,7% tổng nợ xấu, thậm chí có ngân hàng ghi nhận 95% nợ xấu thuộc nhóm có khả năng mất vốn.
(TBTCO) - Sáng ngày 12/5, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 5 đồng, lên 25.123 đồng, trong khi USD tự do giảm mạnh về quanh 26.350 - 26.380 VND/USD. Chỉ số DXY nhích lên 98,02 điểm khi nhà đầu tư lo ngại căng thẳng Trung Đông kéo dài. Thị trường dõi theo cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh từ ngày 13 - 15/5, liên quan nhiều vấn đề chiến lược, trong đó có chiến sự tại Iran.
(TBTCO) - Nợ xấu tại 27 ngân hàng niêm yết tăng 10,6% trong quý I/2026, tương ứng tăng hơn 28.000 tỷ đồng chỉ sau một quý. Một số ngân hàng nỗ lực duy trì nợ xấu ở mức thấp, trong khi nhiều nhà băng chủ động tăng trích lập dự phòng, củng cố “bộ đệm” và đẩy nhanh xử lý nợ tồn đọng.
