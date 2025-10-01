(TBTCO) - Ngân hàng BIDV vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5% (450 đồng/cổ phiếu) sau 3 năm tạm ngưng. Tổng số tiền dự chi hơn 3.159 tỷ đồng, ngày chốt quyền 15/10 và thanh toán 14/11. Trước đó, VietinBank và Vietcombank cũng công bố chia cổ tức tiền mặt cùng tỷ lệ.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã Ck: BID) vừa phê duyệt triển khai chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu.

Với 7,02 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền BIDV dự kiến chi trả lên tới 3.159,6 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 là ngày 15/10/2025. Ngân hàng dự kiến thanh toán vào ngày 14/11/2025.

Trong cơ cấu cổ đông, Ngân hàng Nhà nước nắm giữ 79,56% vốn điều lệ và dự kiến thu về khoảng 2.514 tỷ đồng. Còn cổ đông chiến lược KEB Hana Bank (14,74% vốn điều lệ) nhận hơn 466 tỷ đồng. Như vậy, các nhà đầu tư bên ngoài nhận khoảng 179,6 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm BIDV trở lại trả cổ tức bằng tiền mặt, lần gần nhất là năm 2020 với tỷ lệ 2%. Trước đó, ngân hàng từng duy trì tỷ lệ từ 7 - 10,2% trong giai đoạn 2013 - 2019.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, BIDV báo lãi trước thuế đạt 16.038 tỷ đồng, tăng 3,1% cùng kỳ. Trong đó, thu nhập khác đóng góp hơn 4.000 tỷ đồng, tăng vọt 168% và lãi từ chứng khoán đầu tư đạt 792 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ, trở thành các động lực tăng trưởng nổi bật.

Tính đến cuối tháng 6, kết quả hoạt động của BIDV bám sát kế hoạch đã đề ra, với tổng tài sản hợp nhất đạt trên 2,99 triệu tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam. Hoạt động tín dụng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với dư nợ tín dụng tăng 6,1% so với đầu năm, đạt 2,19 triệu tỷ đồng, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung.

Trước BIDV, hai “ông lớn” VietinBank và Vietcombank cũng đã công bố kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2024 với cùng tỷ lệ 4,5%. VietinBank chốt quyền vào ngày 15/10, dự chi hơn 2.400 tỷ đồng; trong khi Vietcombank chốt quyền vào 6/10, với số tiền thanh toán khoảng 3.760 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 3 năm cả hai ngân hàng trở lại với hình thức chia cổ tức tiền mặt. Lần gần nhất, VietinBank thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt vào năm 2020 với tỷ lệ 8%, còn Vietcombank cùng năm đó chốt quyền trả cổ tức tiền mặt ở mức 12% (giai đoạn 2016 - 2020 duy trì ổn định 8%).

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 8 ngân hàng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức tiền mặt, gồm: TPBank, ACB, VPBank, VIB, LPBank, SHB, OCB và MB, với tổng số tiền chi trả gần 26.000 tỷ đồng./.