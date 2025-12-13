Thuế TP. Đà Nẵng lấy ý kiến xây dựng phương thức quản lý doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý

(TBTCO) - Thuế TP. Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về xây dựng phương thức quản lý doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho rằng, việc tăng cường công tác quản lý thuế, công tác kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế đối với doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Thuế.

Ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng phát biểu khai mạc.

Việc xây dựng phương thức quản lý làm cơ sở, tiêu chí để phân tích, đánh giá rủi ro, xử lý vi phạm trong lĩnh này là rất cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu và nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế đối với doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn thành phố.

Theo ông Toàn, dự thảo xây dựng phương thức quản lý doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý bao gồm các nội dung chính như: Nội dung về cơ sở pháp lý trong cung cấp thông tin, nghĩa vụ kê khai và nộp thuế, hóa đơn, xử phạt vi phạm hành chính về thuế; công tác phối hợp với cơ quan Công an, Quản lý thị trường và Ngân hàng Nhà nước.

Nội dung về các bước thu thập thông tin, cần thu thập từ nguồn dữ liệu hiện có của cơ quan thuế, từ người nộp thuế và từ phía các cơ quan liên quan; phân tích dữ liệu, so sánh, đối chiếu, đánh giá tính tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, hay nội dung về công tác quản lý, giám sát thường xuyên, chế độ báo cáo.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tích cực, chia sẻ kinh nghiệm của các Thuế cơ sở trong công tác quản lý thuế, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn thành phố trong thời gian qua./.