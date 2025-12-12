Thuế tỉnh Phú Thọ hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp FDI tuân thủ pháp luật thuế

(TBTCO) - Chiều ngày 12/12/2025, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và đối đối thoại, giải đáp chính sách, thủ tục hành chính thuế với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Dự hội nghị có hơn 40 doanh nghiệp FDI đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn khu vực Hòa Bình (trước sáp nhập).

Phó trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Trọng Việt Hải phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp FDI trên địa bàn nắm bắt đầy đủ, kịp thời chính sách, thủ tục hành chính thuế, qua đó tuân thủ trong thực thi chính sách, pháp luật về thuế, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã được công chức Thuế tỉnh Phú Thọ giới thiệu, phổ biến nhiều chính sách thuế mới, như: Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2025; Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2025; Nghị định số 181/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công chức thuế Thuế tỉnh Phú Thọ giới thiệu về chính sách thuế mới đến cộng đồng doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cũng được hướng dẫn chi tiết về quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế thu nhập cá nhân, công tác kê khai, nộp thuế, cũng như quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định… Những nội dung này giúp đội ngũ kế toán thuế tại các doanh nghiệp FDI nắm bắt đầy đủ, kịp thời các chính sách mới, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Trong phần hỏi đáp, nội dung được các doanh nghiệp FDI quan tâm chủ yếu vào quy định về khấu trừ, hoàn thuế, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, xử lý hóa đơn... Hầu hết thắc mắc của doanh nghiệp đều được công chức thuế Thuế tỉnh Phú Thọ giải đáp thấu đáo, tháo gỡ kịp thời băn khoăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Việt Hải - Phó trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, trong thời gian tới, Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục kết nối, tương tác với doanh nghiệp; sẵn sàng hỗ trợ và hỗ trợ tận tình, trách nhiệm cao với những gì doanh nghiệp quan tâm để ngày một hoàn thiện công tác quảnh lý thuế./.