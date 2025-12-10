(TBTCO) - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn đã tiếp và làm việc với ông Marcos Antonio Bednarski, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Argentina tại Việt Nam với mục tiêu tạo thuận lợi thương mại cho hoạt động xuất nhập khẩu của hai nước.

Cụ thể, cuộc gặp diễn ra vào chiều ngày 9/12/ 2025, tại trụ sở Cục Hải quan, trong bối cảnh hợp tác thương mại Việt Nam, tiếp tục tăng trưởng và nhu cầu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước ngày càng lớn.

Ông Âu Anh Tuấn (thứ 2 bên phải) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: CHQ

Tại buổi tiếp, Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn cảm ơn sự phối hợp chủ động của Đại sứ quán Argentina đối với Hải quan Việt Nam, đặc biệt trong hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các thủ tục xuất nhập khẩu. Theo thống kê, Argentina là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ Latinh, với kim ngạch hai chiều luôn duy trì trên 4 tỷ USD từ năm 2021 đến hết 11 tháng năm 2025. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là thị trường quan trọng của Argentina, đứng thứ tám toàn cầu và thứ ba tại châu Á.

Theo Cục Hải quan, hai bên đánh giá cao triển vọng hợp tác khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, MERCOSUR đang được khởi động đàm phán. Khi hoàn tất, hiệp định kỳ vọng mở ra không gian lớn hơn cho thương mại với thế mạnh bổ sung giữa hai bên, Việt Nam với công nghiệp, dệt may, công nghệ, MERCOSUR với nông sản, năng lượng. Hải quan được xem là mắt xích quan trọng giúp kết nối thị trường, đảm bảo dòng chảy hàng hóa thông suốt.

Phía Hải quan Việt Nam đã trao đổi về quy trình kiểm tra, thủ tục nhập khẩu nông sản, thức ăn chăn nuôi và các yêu cầu tuân thủ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Những thông tin này được đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp hai nước thuận lợi hơn khi triển khai hoạt động thương mại./.