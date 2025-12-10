Tăng cường trách nhiệm của địa phương trong chuẩn hóa cơ sở dữ liệu tài sản công

(TBTCO) - Ngày 10/12, Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phục vụ tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý tại thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026 cho các địa phương.

Đánh giá kết quả tổng kiểm kê tài sản công năm 2025, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, đây là nỗ lực rất lớn của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là đội ngũ cán bộ tài chính ở cơ sở. “Trong kỳ tổng kiểm kê 1/1/2025, nhiều cán bộ đã làm việc xuyên đêm để trao đổi, thống nhất số liệu, hướng dẫn nghiệp vụ. Nhờ sự cố gắng đó, bức tranh về tài sản công trên phạm vi toàn quốc bước đầu được phác họa tương đối đầy đủ” - ông Thịnh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tân Thịnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.T

Tuy nhiên, ông Thịnh cũng cho biết, lý do phải thực hiện kiểm kê lại tài sản công vào thời điểm 0h ngày 1/1/2026 là do kết quả rà soát cho thấy, số liệu vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ và chưa thật sự chính xác, có nơi ghi nhận diện tích đất đai bị nhầm lẫn, dẫn đến chênh lệch lớn giữa thực tế và báo cáo. Từ thực tiễn này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu thực hiện kiểm kê lại để chuẩn hóa cơ sở dữ liệu tài sản công trên cả nước, coi đây là cơ hội quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống số liệu.

Một lý do quan trọng khác khiến việc kiểm kê cần được thực hiện lại là quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong thời gian qua. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, còn nhiều vấn đề trong công tác bàn giao tài sản sau sáp nhập từ huyện về xã, từ xã cũ sang xã mới, từ tỉnh xuống huyện và ngược lại.

Tại nhiều nơi, việc chuyển giao còn chậm, thậm chí chưa xác định được đơn vị trực tiếp quản lý tài sản sau sắp xếp. Điều này làm số liệu tài sản giữa đơn vị cũ và mới bị chênh lệch lớn. Vì vậy, cần thống kê lại theo mô hình tổ chức bộ máy mới để đưa vào quản lý đồng bộ.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: H.T

Ông Thịnh cũng nhấn mạnh, tổng kiểm kê lần này là bước chuẩn bị cho phương thức quản lý tài sản công mới. Hiện nhân lực làm công tác quản lý tài sản công tại các địa phương còn rất mỏng, trong khi khối lượng tài sản lớn và yêu cầu quản lý ngày càng cao. Hơn nữa, sau khi hoàn tất sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương, hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán sẽ tăng mạnh, đặc biệt đối với tài sản chuyển từ huyện xuống xã hoặc sang đơn vị mới. Do đó, việc chuẩn hóa dữ liệu là điều kiện bắt buộc để đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn tới.

Về nguyên tắc, phạm vi, đối tượng và quy trình tổng hợp số liệu, ông Thịnh cho biết, cơ bản vẫn giữ nguyên theo các văn bản hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính. Đồng thời, Bộ đã ban hành kế hoạch và bộ chỉ tiêu thống kê để các bộ, ngành, địa phương triển khai thống nhất.

Tuy nhiên, lần tổng kiểm kê này cũng có thêm một số điểm mới. Cụ thể, Bộ Tài chính ấn định rõ các mốc thời gian để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, đồng thời bổ sung thông tin về rủi ro thiên tai trong hệ thống chỉ tiêu thống kê (do năm 2025 ghi nhận diễn biến thiên tai phức tạp từ Bắc vào Nam ảnh hưởng lớn đến tài sản công). Bên cạnh đó, bổ sung mã định danh (mã QR code) cho tài sản nhằm thuận lợi cho theo dõi, quản lý và là tiền đề hình thành cơ sở dữ liệu số về tài sản công.

Về tiến độ, thời điểm kiểm kê là 0h ngày 1/1/2026 đã cận kề, chỉ còn khoảng 20 ngày nữa. Ông Thịnh cho biết, nếu như năm trước các đơn vị có thời gian chuẩn bị dài, kế hoạch được ban hành sớm và tập huấn đến tận cấp cơ sở, thì năm nay thời gian gấp rút, nên áp lực đối với các bộ, ngành và địa phương đều tăng cao.

“Do đó, Cục Quản lý công sản đề nghị các Sở Tài chính sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các đơn vị quản lý, sử dụng tài sản. Trường hợp địa phương có nhu cầu hỗ trợ chuyên gia, Bộ Tài chính sẽ phối hợp cử giảng viên khi nhận được thông báo kế hoạch kịp thời” - ông Thịnh nhấn mạnh.