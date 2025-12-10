Sự kiện khánh thành Nhà máy Sản xuất và Chế tạo động cơ ô tô Kim Long (một trong những nhà máy chế tạo động cơ hiện đại nhất thế giới) mới đây tại Khu công nghiệp Chân Mây - Lăng Cô không chỉ là tin vui của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, mà còn là một dấu mốc chiến lược, cho thấy Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn làm chủ các công nghệ lõi trong lĩnh vực cơ khí - chế tạo, thay vì dừng lại ở khâu lắp ráp.