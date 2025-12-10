|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,527 ▲10K
|1,547 ▲10K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,527 ▲10K
|15,472 ▲100K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,527 ▲10K
|15,473 ▲100K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,496 ▲8K
|1,521 ▲8K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,496 ▲8K
|1,522 ▲8K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,481 ▲8K
|1,511 ▲8K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|144,604 ▲792K
|149,604 ▲792K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|105,986 ▲600K
|113,486 ▲600K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|95,408 ▲544K
|102,908 ▲544K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|8,483 ▼75859K
|9,233 ▼82609K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|8,075 ▼72209K
|8,825 ▼78959K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|55,665 ▲334K
|63,165 ▲334K
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,527 ▲10K
|1,547 ▲10K
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,527 ▲10K
|1,547 ▲10K
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,527 ▲10K
|1,547 ▲10K
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,527 ▲10K
|1,547 ▲10K
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,527 ▲10K
|1,547 ▲10K
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,527 ▲10K
|1,547 ▲10K
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,527 ▲10K
|1,547 ▲10K
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,527 ▲10K
|1,547 ▲10K
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,527 ▲10K
|1,547 ▲10K
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,527 ▲10K
|1,547 ▲10K
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,527 ▲10K
|1,547 ▲10K