Thúc đẩy làn sóng niêm yết của doanh nghiệp FDI quy mô lớn

(TBTCO) - Việc mở rộng cửa cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) niêm yết được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hậu nâng hạng.

Tăng chiều sâu, đa dạng hàng hóa

Phát biểu tại Hội nghị Phổ biến một số nội dung về việc niêm yết, đăng ký giao dịch của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến việc IPO gắn với niêm yết, đăng ký công ty đại chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức ngày 9/12, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch UBCKNN cho biết, năm 2025 ghi dấu những kết quả quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trên chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển.

Đặc biệt, năm 2025 cũng chứng kiến dấu mốc lịch sử, sau khi đưa vào vận hành hệ thống KRX - đánh dấu bước phát triển trong hạ tầng giao dịch cho thị trường và ngày 8/10, tổ chức FTSE Russelld công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Tấn.

Đây là kết quả từ sự nỗ lực rất lớn của cơ quan quản lý trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư trong và ngoài nước, từ việc xây dựng hạ tầng cho giao dịch qua việc thanh toán bù trừ, đến nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của các công ty chứng khoán, các thành viên trên thị trường, đặc biệt là sự nỗ lực của các doanh nghiệp niêm yết trong việc minh bạch thông tin và quản trị doanh nghiệp.

Sự nỗ lực này đã được công nhận. Đây là cả một tiến trình, nhưng Chủ tịch UBCKNN cũng nhấn mạnh, câu chuyện giữ vững được thứ hạng sẽ còn quan trọng hơn rất nhiều. Khi nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam, thì chính những cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết có chất lượng trên thị trường mới là yếu tố thu hút nhà đầu tư.

Nâng hạng mới chỉ là bước khởi đầu. Bước sang giai đoạn mới, thị trường còn phải tiếp tục phát triển về chiều sâu, đa dạng hàng hóa niêm yết và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế cao hơn. Trong đó, sự tham gia của các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là rất quan trọng.

Quy mô doanh nghiệp FDI trên sàn còn khiêm tốn Ông Trần Tiến Dũng - Trưởng ban Giám sát Công ty đại chúng (UBCKNN) cho biết, hiện có 10 doanh nghiệp FDI đăng ký giao dịch và niêm yết, với tổng lượng cổ phiếu khoảng 1,2 tỷ đơn vị, tương đương 0,17% toàn thị trường - con số còn rất khiêm tốn so với tiềm năng và kỳ vọng. Với mục tiêu đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư và thể hiện quyết tâm hội nhập của Việt Nam, UBCKNN kỳ vọng sẽ sớm thu hút thêm nhiều doanh nghiệp FDI lớn, hoạt động hiệu quả tham gia thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Chủ tịch UBCKNN cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang niêm yết/đăng ký giao dịch. Bên cạnh đó, có nhiều doanh nghiệp FDI đã hiện diện ở Việt Nam từ rất lâu, có lợi nhuận tốt và mong muốn niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thời gian qua, UBCKNN đã tham vấn ý kiến từ các bộ, ngành, tháo gỡ các vướng mắc và đang tiếp tục xem xét để đưa các doanh nghiệp FDI lên sàn chứng khoán.

Từ đó, Chủ tịch UBCKNN kỳ vọng, sự tham gia của các doanh nghiệp FDI sẽ góp phần quan trọng tạo sự phong phú, đa dạng hơn về hàng hóa trên thị trường, tăng sức hút với các nhà đầu tư quốc tế. Đặc biệt, khi tỷ trọng của nhóm ngân hàng, tài chính, bất động sản đang chiếm ưu thế, làn gió mới từ các doanh nghiệp FDI có quy mô lớn và chất lượng sẽ giúp nhà đầu tư có thêm sự lựa chọn, đồng thời thúc đẩy tái cơ cấu thị trường, đưa quy mô nhóm doanh nghiệp sản xuất tăng lên, cân bằng hơn trong quy mô các doanh nghiệp niêm yết.

Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp FDI

Tại hội nghị, ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh, quan điểm nhất quán từ Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 đã xác định, doanh nghiệp FDI là một bộ phận cấu thành của khu vực doanh nghiệp và của nền kinh tế.

Trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp FDI hoạt động lâu dài tại Việt Nam, hệ thống chính sách và quy định pháp lý hiện hành không phân biệt giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Theo đó, UBCKNN định hướng thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp FDI vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trường hiệu quả hơn.

Ông Thu khẳng định, doanh nghiệp FDI, sau khi tháo bỏ các cam kết hoặc quy định ràng buộc trong giấy chứng nhận đầu tư, hoàn toàn có thể tham gia thị trường chứng khoán nếu đáp ứng các điều kiện theo Luật Chứng khoán, tương tự doanh nghiệp Việt Nam.

Trao đổi về việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), bà Vũ Phi Vân - đại diện Ban Quản lý chào bán chứng khoán (UBCKNN) lưu ý, doanh nghiệp cần nắm bắt các quy định mới về hồ sơ đăng ký. Bà Vân cho biết, thời điểm, trình tự, thủ tục đăng ký niêm yết đồng thời với đăng ký IPO hiện nay có những thay đổi lớn.

Về nộp hồ sơ, các doanh nghiệp cần nộp hồ sơ đăng ký IPO đồng thời với hồ sơ đăng ký niêm yết. Trong thời hạn 15 ngày sau khi UBCKNN có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt IPO, tổ chức đăng ký niêm yết có trách nhiệm gửi bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết đến Sở Giao dịch Chứng khoán.

Tại giai đoạn niêm yết chính thức, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch chứng khoán ban hành quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu, tổ chức đăng ký niêm yết phải đăng ký ngày giao dịch đầu tiên. Ngày giao dịch đầu tiên phải sau ít nhất 6 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch Chứng khoán nhận được văn bản đề nghị của tổ chức đăng ký niêm yết, nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày Sở Giao dịch Chứng khoán có quyết định chấp thuận niêm yết.