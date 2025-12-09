Chứng khoán phái sinh ngày 9/12: Dòng tiền đổ mạnh vào phái sinh khi VN30-Index quay đầu giảm

(TBTCO) - VN30-Index giảm hơn 10 điểm, cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ 20/11. Điểm tích cực là dòng tiền trở lại với thanh khoản hồi phục trên cả thị trường cơ sở và phái sinh.

Thanh khoản phái sinh bật tăng 65%, basis chuyển sang âm sâu

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, thanh khoản là điểm sáng khi tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng vọt 65,5%, mức tăng mạnh nhất trong nhiều tuần gần đây. Khối lượng mở (OI) cũng tăng lên xấp xỉ 38.900 hợp đồng, cho thấy các nhà giao dịch gia tăng vị thế nắm giữ trong bối cảnh thị trường xuất hiện rung lắc mạnh.

Giá hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index (VN30F2512) sẽ đáo hạn vào tháng 12/2025 khép lại phiên hôm nay tại mức giá 1.970 điểm, giảm 0,71% so với phiên trước. Đáng chú ý, chênh lệch nhanh chóng trở lại trạng thái âm (-3,02 điểm) so với chỉ số VN30-Index, cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại.

Các hợp đồng xa hơn gồm 41I1G1000, 41I1G3000 và 41I1G6000 đều duy trì chênh lệch âm sâu, mở rộng từ -7,02 đến -15,82 điểm.

Hợp đồng tương lai VN100-Index đáo hạn vào tháng 1/2025 là trường hợp cá biệt có mức chênh lệch âm. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch không đáng kể. Còn lại, ở kỳ hạn gần nhất, giá hợp đồng tương lai thấp hơn gần 3 điểm. Hai hợp đồng đáo hạn vào tháng 3/2026 và tháng 6/2026 đều ghi nhận mức chênh lệch âm lớn.

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh bất ngờ tăng vọt

Theo chuyên gia của SHS, việc khối lượng phái sinh tăng mạnh thể hiện nhà đầu tư đang đẩy mạnh hoạt động đầu cơ và đồng thời gia tăng phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở, nhất là khi VN30-Index tiếp cận vùng kháng cự mạnh quanh 2.000 điểm.

VIC hạ nhiệt, VN30-Index giảm

Ở thời điểm mở cửa phiên, VN30-Index vẫn nối tiếp đà tăng từ phiên trước khi tăng mạnh 15 điểm chỉ sau ít phút đầu phiên, chủ yếu nhờ lực kéo khi cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng trần. Tuy nhiên, trạng thái tích cực này không kéo dài. Áp lực bán mạnh từ nhà đầu tư trong nước lẫn khối ngoại khiến chỉ số nhanh chóng đảo chiều, rơi xuống dưới tham chiếu từ giữa phiên sáng. Tới phiên chiều, VIC không còn duy trì được mức giá trần. Áp lực bán lan rộng đã kéo VN30 giảm sâu tới hơn 30 điểm. Sự hồi phục của FPT, VCB, BID giúp chỉ số chung phục hồi phần nào nhưng cũng không thể giữ được sắc xanh đến cuối phiên.

VN30-Index và VN100-Index đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. VN30-Index giảm 10,8 điểm, ghi nhận mức giảm sâu nhất kể từ ngày 20/11. Số mã chứng khoán giảm áp đảo khi chỉ có 5/30 mữ tăng. VN30-Index đang đối mặt vùng kháng cự mạnh 2.000 điểm, rủi ro rung lắc tiếp tục duy trì. Điểm tích cực là tổng giá trị giao dịch tăng mạnh lên 16.400 tỷ đồng, mức cao nhất trong hơn hai tuần./.