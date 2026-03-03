Chứng khoán ngày 3/3: Cổ phiếu dầu khí, phân bón trở thành điểm sáng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (3/3) ghi nhận phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp khi VN-Index mất gần 33 điểm. Thanh khoản tăng vọt trong phiên chiều cho thấy lực bán gia tăng, đặc biệt tại nhóm vốn hóa lớn. Dầu khí, phân bón là điểm sáng cho toàn thị trường với nhiều sắc tím xuất hiện.

VN-Index giảm gần 33 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi VN-Index xác nhận vùng đỉnh ngắn hạn quanh 1.900 điểm. Đầu phiên, VN-Index phục hồi nhẹ lên 1.855 điểm với thanh khoản giảm. Áp lực bán sau đó gia tăng, tăng mạnh hơn trong phiên chiều với áp lực cơ cấu danh mục mạnh. Kết phiên, VN-Index giảm -32,96 điểm (-1,79%) về mức 1.813,14 điểm, chịu áp lực kiểm định lại vùng hỗ trợ tâm lý quanh 1.800 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 3/3 có: GAS (+4,46), MCH (+2,93), GVR (+2,72), BSR (+2,66), PLX (+1,26)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-18,18), VHM (-5,78), BID (-2,41), VCB (-2,30), TCB (- 1,56).

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 120 mã tăng giá, 53 mã giữ giá tham chiếu và có 214 mã giảm giá.

Vẫn là thế trận thuộc về “phe bán” khi độ mở nghiêng về sắc đỏ với 13/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Dầu khí, phân bón và dệt may là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, thép và bán lẻ là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -51,4 điểm, về mức 1.959,35 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 24 mã giảm giá và 6 mã tăng giá.

Đà bán xuất hiện vào thời điểm phiên chiều, kéo theo thanh khoản ở mức cao hơn ( 43,2%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.306 triệu cổ phiếu (-15,81%), tương đương giá trị đạt 43.813 tỷ đồng (-7,53%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +1,01 điểm, lên mức 260,01 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,35 điểm, lên mức 129,06 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -787 tỷ đồng. VPB 155 tỷ đồng, SSI 145 tỷ đồng và DCM 138 tỷ đồng là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, HPG -370 tỷ đồng, VHM -253 tỷ đồng, VNM -145 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 21 tỷ đồng.

Khả năng tìm về ngưỡng hỗ trợ thấp hơn

Không quá khi nói phiên giao dịch ngày hôm nay trở thành một bản sao của ngày hôm qua khi vẫn là những cái tên trong nhóm dầu khí, phân bón và vận tải biển trở thành điểm sáng cho toàn thị trường với nhiều sắc tím xuất hiện. Mặc dù khởi đầu ngày mới kém suôn sẻ, các chủ lực ngành dầu khí như BSR, PLX và GAS nhanh chóng “rút chân” tích cực trước áp lực bán có phần mạnh mẽ và kết thúc phiên ở trạng thái “trắng bên bán”, trở thành những bệ đỡ điểm số uy tín cho VN-Index.

Không được may mắn như nhóm năng lượng, phần còn lại của thị trường chứng kiến sự sụp đổ của nhiều nhóm cổ phiếu, bao gồm hệ sinh thái Vingroup, ngân hàng và bán lẻ. Trong đó, chỉ tính riêng VIC và VHM đã gây tác động giảm tới (-25,2 điểm) tới thị trường chung, khiến chỉ số hình thành cây nến Marubozu giảm điểm mạnh và quay trở lại kiểm định vùng giá MA50 (1.810 điểm).

VN-Index có phiên giảm điểm mạnh thứ 2 liên tiếp

Xét theo ngành, áp lực xả hàng tập trung nhiều nhất vào cổ phiếu ngân hàng. Những mã đầu ngành như BID, CTG, TCB, MBB, VPB và VCB đều giảm hơn 2%. Ở chiều ngược lại, LPB và STB là những tín hiệu sáng khi lội ngược dòng thị trường, tăng 1,2% so với tham chiếu.

Cổ phiếu ngành hàng không bị bán mạnh khi chiến sự ảnh hưởng tới một số đường bay. HVN của Vietnam Airlines giảm 4,5%; VJC của Vietjet mất xấp xỉ 3%. Nhóm thép cũng trở thành tâm điểm xả hàng của nhà đầu tư. HPG mất 2,8%, rơi khỏi vùng giá 28.000 đồng. HSG và NKG đều giảm 1,3%.

Dầu khí tiếp tục là trụ đỡ quan trọng cho thị trường. Nhiều mã thành phần sáng nay giảm điểm, nhưng đến cuối phiên lại tăng hết biên độ và đóng cửa trong trạng thái không có bên bán. GAS, PLX, PVT, BSR đều ghi nhận khối lượng chờ mua tại giá trần từ vài trăm nghìn đến hàng triệu cổ phiếu.

VN-Index có phiên giảm điểm mạnh thứ 2 liên tiếp, trong đó biên độ giảm điểm bị chi phối mạnh bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM sàn). Tuy nhiên, xét về tương quan tăng/giảm, thì áp lực bán vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế với số mã giảm hơn gấp đôi số mã tăng. Thanh khoản tiếp tục có phiên tăng mạnh với khối lượng vượt 43,2% so với bình quân 20 phiên.

Đóng cửa ở mức thấp nhất ngày, VN-Index xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ (1.823 - 1.833 điểm) đi kèm với thanh khoản ở mức cao đang tiếp tục phản ánh tín hiệu tiêu cực. Khả năng VN-Index sẽ tìm về ngưỡng hỗ trợ thấp hơn, ở ngưỡng quanh mốc 1.780 điểm. Rủi ro có chiều hướng lớn hơn cơ hội, nên nhà đầu tư cần thận trọng hơn trong việc mua mới, đặc biệt là mua gia tăng thêm tỷ trọng ở các mã đã vi phạm ngưỡng quản lý rủi ro./.