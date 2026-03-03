Cử tri Đà Nẵng đề nghị quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư

(TBTCO) - Trước yêu cầu phát triển đô thị, cử tri Đà Nẵng đề nghị người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; đầu tư hạ tầng giao thông.

Ngày 3/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 01.

Đơn vị bầu cử số 01 gồm 8 ứng cử viên: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn; Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP. Đà Nẵng Lương Công Tuấn; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng Trần Thị Mẫn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hải Châu Cao Thị Huyền Trân; Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Toàn; Phó Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Phương Huyền; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hải Châu Vũ Thị Thanh Lựu; giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Lê Sao Mai.

Địa bàn ứng cử của Đơn vị bầu cử số 01 gồm hai phường Hải Châu và Hòa Cường.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 01 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Tại Hội nghị, cử tri phường Hải Châu mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử cần thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân, thực hiện tốt tiếp xúc cử tri, theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị.

Bên cạnh đó, trước yêu cầu phát triển đô thị, cử tri đề nghị quan tâm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; đầu tư hạ tầng giao thông; bảo vệ môi trường, hạn chế ngập úng…

Về an sinh xã hội, cử tri kiến nghị chú trọng chăm lo đời sống đối tượng yếu thế; có giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là lĩnh vực đất đai…

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn ứng cử đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 01.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng khóa XI.

Các ứng cử viên khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố, sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật; xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; tích cực nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, quan tâm lắng nghe ý kiến của cử tri để phản ánh đầy đủ, khách quan đến các cấp thẩm quyền thành phố; đề xuất các giải pháp phù hợp, hiệu quả thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.