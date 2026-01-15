Bộ Tài chính giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(TBTCO) - Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính và cử tri Bộ Tài chính đã thống nhất 100% biểu quyết giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 15/1/2026, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 -2031, theo quy trình 3 bước (Hội nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác; Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng). Đồng chí Nguyễn Đức Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị về phía các Ban Đảng Trung ương có các đồng chí: Vũ Nhật Chung - Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Văn Duẩn - Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn I, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Thị Nghĩa - Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Nội chính Trung ương.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu ý kiến. Ảnh: Đức Minh

Về phía Bộ Tài chính có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Cao Anh Tuấn, Lê Tấn Cận, Đỗ Thành Trung; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Tài chính, Thủ trưởng, Bí thư, Phó Bí thư và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính.

Tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, đồng chí Nguyễn Đức Chi cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã thống nhất 100% biểu quyết giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều biểu thị sự đồng thuận và nhất trí khẳng định, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng có lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường tư tưởng kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong công tác dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính, nói đi đôi với làm. Đồng chí luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến tập thể; luôn chú trọng xây dựng và tăng cường mối đoàn kết nội bộ, giải quyết tốt mối quan hệ công tác với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, có uy tín cao đối với Đảng, Nhà nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị lấy ý kiến cử tri Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Tại các hội nghị, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

100% đại biểu biểu quyết giới thiệu iới thiệu Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Đức Minh